"Будет массовый уход от налогов": экономист прокомментировал предложение из Госдумы повысить НДФЛ до 30%

Возможностей не платить масса Фото: Shutterstock

Вот повысим подоходный налог для богатых - и заживём! В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он предлагает увеличить НДФЛ на сверхдоходы до 30%.

- Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов! - нахваливает свою инициативу Арефьев.

Сторонники пропорционального (когда ставка для всех одна) и прогрессивного (когда процент меняется в зависимости от дохода) налогообложения ломают копья давно. Побеждают первые: в России действует, скажем так, почти пропорциональная система. Напомним, сейчас подоходный налог составляет 13% годовых, а с заработков свыше 5 млн рублей в год надо платить НДФЛ в 15%.

Кстати! Размер сверхдоходов, с которых предлагается платить 30%, Арефьев не уточнил. Интересно, о какой сумме может идти речь?

- Это большой вопрос, - комментирует Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Богатый - это, наверное, 300 тысяч рублей на человека в семье и больше. То есть на семью из трех человек месячный доход – миллион. Но тут возникает сразу несколько вопросов. С одной стороны, сколько у нас людей, которые имеют месячный доход в миллион и больше? В России их очень мало, это десятки тысяч семей на всю страну. А с другой стороны, у этих людей всегда есть возможность уйти от этих налогов. Просто в настоящий момент в стране много возможностей получить налоговые вычеты, инвестировать эти деньги, использовать как страховые платежи и т. д., там масса вариантов. К тому же можно получать деньги в конвертах... Поэтому никаких 2,5 триллионов, конечно, не будет. А будет массовый уход от налогов.

- Алексей Николаевич, но ведь в 90-х у нас была прогрессивная шкала налогообложения...

- Да, в 90-е годы всё это было. И когда отменили прогрессивную шкалу и ввели "прямую" в 13%, сбор налогов увеличился, вместо того, чтобы упасть. Потому что люди перестали прятать эти деньги, проще стало заплатить подоходный налог. И сегодня введение прогрессивной шкалы приведет просто к тому, что денег будет собираться меньше. Тут надо еще понимать, что подоходный налог – это база доходов регионов. И больше всего от введения этой прогрессивной шкалы пострадают региональные бюджеты.

- Вполне возможно, депутат Арефьев хочет дополнить закон, который подписал президент 3 года назад, когда доходы более 5 миллионов рублей стали облагаться по повышенной налоговой ставке – 15%. Возможно, эту ставку просто хотят поднять в два раза, до 30%.

- Ну, никто не будет платить. Возможностей не платить масса. Можно оформиться самозанятым; можно перевести деньги на ООО, там есть льготный режим налогообложения, и платить по минимуму; появятся какие-нибудь мертвые души... Вариантов масса, это все известно. Увеличивать количество работы для налоговых, которые должны будут все эти схемы вылавливать - я считаю, что такие предложения не от большого ума.