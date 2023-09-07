Михаил Шуфутинский поразил публику преображением: Певец похудел на 40 килограмм

Михаил Шуфутинский сбросил вес и едет в тур по регионам страны. Фото: Оксана ЗУЙКО

Светская Москва обсуждает феноменальное похудение Михаила Захаровича Шуфутинского. 75-летний Михаил Шуфутинский на премьере фильма режиссера Валерия Белоцерковского «У людей так бывает» поразил публику – выглядел заметно похудевшим. Сам певец только отшучивался: «давно не взвешивался», «похудел сто лет назад», «это просто ЗОЖ» и т.п. А мы узнали: что же стоит за этими скромными отговорками.

Интересно, что на премьеру Шуфутинский пришел со старшим сыном Дэвидом, который имеет непосредственное отношение к киноиндустрии - у него своей студия по озвучиванию фильмов. Молодой жены 47-летней Светланы Уразовой рядом замечено не было – хотя именно она стоит за этим чудесным преображением.

Михаил Захарович с сыном Дэвидом — на ЗОЖе. Фото: Оксана ЗУЙКО

Как рассказал kp.ru знакомый с Михаилом Захаровичем продюсер за таким солидным преображением кроется большой труд: «Михаил Захарович давно сбросил 30 кг. Как только стал жить со Светланой. Потом продолжил планомерную диету – она состоит исключительно из правильной пищи, без заметных ограничений, с послаблениями. Худел постепенно последние пару лет. Но полгода назад Шуфутинский неудачно поскользнулся во дворе подмосковного загородного дома, где был залит каток, на котором он играл с друзьями в хоккей. Ушиб болел и несколько месяцев он хромал, ходил с палочкой. А еще раньше – за пару лет был перелом ноги. Потому чтобы сбросить нагрузку на ноги, на суставы он похудел планомерно еще кило на десять – начиная с февраля. Можно сказать, что со Светланой он похудел всего примерно на 40 кг от прежнего веса. Прекрасная сейчас физическая форма у него!»

Шуфутинский с женой Светланой — полгода назад маэстро ходил с палочкой после неудачного падения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Секреты похудения у Шуфутинского простые: правильное питание, комплекс спортивных упражнений, ежедневное (но не всегда получается) плавание в домашнем бассейне. В итоге: сделано максимум, чтобы разгрузить нагрузку на ноги. Директор и жена артиста Светлана Уразова также отвечает за гардероб мужа: пришлось покупать много обновок из-за нового размера похудевшего артиста. Михаил Захарович всеми силами поддерживает физическую форму, так как знает, что лишний вес влияет не только на внешний вид, но и на здоровье. У артиста очень много предложений работать на частных мероприятий – выбирает только удобные (дата, регион) предложения. Летом удалось немного отдохнуть — съездил с женой на море. С октября Михаил Шуфутинский едет в гастрольный тур по стране – билеты продаются хорошо.