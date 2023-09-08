Проголосовать смогут более 7 миллионов избирателей – жителей Москвы старше 18 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году москвичи выбирают мэра столицы. Это ключевое событие в политической жизни мегаполиса. Главу столицы избирают на пять лет. Проголосовать смогут более 7 миллионов избирателей – жителей Москвы старше 18 лет. Их ждут на почти двух тысячах участках. Проголосовать смогут и те, кто не имеют регистрации по месту жительства, для этого нужно было подать заявление о включении в список по месту нахождения.

Когда и как пройдут выборы мэра Москвы-2023

Выборы мэра Москвы в 2023 году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Откроется голосование в 8.00 в пятницу, в 20:00 в воскресенье участки закроются, начнется подсчет голосов, отданных за того или иного кандидата и публикация первых итогов. У жителей столицы есть четыре способа, позволяющих принять участие в голосовании. Отдать свой голос на выборах мэра Москвы в 2023 году можно онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому (написать заявление, изъявив такое желание, нужно было заранее).

Терминалы электронного голосования будут установлены на всех избирательных участках столицы и станут главным нововведением этого года. Терминалы будут выдавать электронные бюллетени, голос избирателя сразу будет записан в базу данных. Это сделает итоговые подсчеты максимально быстрыми и точными. За работой электронного оборудования будут смотреть наблюдатели: как в видеоцентре, так и непосредственно на участках. Наблюдать за ходом голосования в терминалах и онлайн можно будет на специальном сайте, это будет доступно всем желающим.

Выборы мэра Москвы в 2023 году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидаты в мэры Москвы

В 2023 году на выборы мэра Москвы подались пять кандидатов. От партии «Единая Россия» выдвинулся действующий глава мегаполиса Сергей Собянин. Он уже дважды участвовал в выборах на должность градоначальника. Имеет высшее образование

От КПРФ на пост мэра Москвы свою кандидатуру выдвинул 35-летний Леонид Зюганов. Сейчас он депутат Московской городской Думы. Леонид - внук руководителя партии Геннадия Зюганова. Закончил социологический факультет МГУ. Состоял в рабочей комиссии по организации городского транспорта.

От партии «Справедливая Россия» в выборах участвует Дмитрий Гусев. Сейчас он первый заместитель главы фракции партии. Был советником председателя Мосгордумы в 2015-2021 годах. Имеет высшее образование по специальности «Философия».

Еще один кандидат идет на выборы мэра Москвы от партии «Новые люди». Владислав Даванков является заместителем председателя Госдумы с 2012 года, также он руководитель комитетов по культуре и охране здоровья. Имеет высшее образование по профилю истории, закончил МГУ, является кандидатом социологических наук.

От партии ЛДПР на место мэра претендует Борис Чернышов, который трудится заместителем спикера Госдумы с 2012 года. В 2014 году он участвовал в выборах в Мосгордуму, но не прошел. В Госдуме он курирует вопросы образования и науки.

Выборы мэра Москвы 8-10 сентября 2023: участки, график работы

Всего на выборах мэра Москвы 8-10 сентября 2023 года будут работать около 2000 избирательных участков. Найти тот, который относится к вашему месту прописки, можно на сайте Мосгоризбиркома. Каждый житель столицы сможет проголосовать либо по месту регистрации, либо по месту нахождения. Для этого даже не обязательно подавать заявку заранее, можно воспользоваться терминалом элекронного голосования. Они также расположены на всех участках.

Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Все избирательные участки Москвы будут открыты с 8:00 до 20:00 на протяжении всех трех дней голосования на выборах мэра Москвы. Для голосования традиционным способом нужно иметь с собой паспорт гражданина РФ с пропиской или временной регистрацией на территории, к которой относится избирательный округ.

Выборы мэра Москвы онлайн, как принять участие в дистанционном электронном голосовании

На выборах мэра Москвы в 2023 году столичным жителям доступно дистанционное электронное голосование. Этот процесс занимает меньше пяти минут. При этом можно голосовать даже в отпуске или командировке: зайти на сайт можно из любого региона России.

Голосование доступно с любого устройства: компьютер, ноутбук, планшет или телефон.

Для того, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы дистанционно онлайн нужно воспользоваться полной учетной записью на сайте mos.ru. Для регистрации нужны телефон и почта. Перед загрузкой электронного бюллетеня на номер телефона придет SMS с кодом подтверждения. После того, как его введете в специальное поле, бюллетень откроется.

После этого нужно сделать выбор и нажать кнопку «Проголосовать». Это необходимо сделать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

Жителей столицы просят не начинать голосовать сразу в 8 утра – по статистике в это время идет наиболее сильная нагрузка на серверы. По возможности стоит выбирать для голосования время в течение дня.

Власти не раз подчеркивали, что дистанционное электронное голосование полностью безопасно. Система уже выдержала все публичные тестирования и многочисленные нагрузки. Безопасность и конфиденциальность обеспечивают технические средства: блокчейн, анонимайзер (прокси-сервер) и ключи шифрования.