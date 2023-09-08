«Папа» только по документам: Отец забыл о сыне и «потерял» его

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«Кому ты будешь нужна с ребенком? Почему не сохранила семью», — такое я слышала от любого человека, которому сообщала о разводе.

Никто не спрашивал о причинах такого решения. Никто и мысли не допускал о том, что на самом деле я пыталась сохранить брак на протяжении последних двух лет (всего мы были женаты три года). Но я хотела избавиться от мучений, слез, скандалов. Хотела, чтобы мы с сыном жили счастливо.

Да и поводы для развода были серьезные. Бытовые проблемы, финансы. И самое главное - отношения отца и сына (точнее, их отсутствие). Именно об этой проблеме хочется поговорить подробнее.

Скрытая безотцовщина

Последнее время в обществе все чаще обсуждается вопрос «скрытой безотцовщины». Как показало множество опросов, отцы уделяют детям в среднем 35 минут в день. Такими результатами обеспокоились и в Госдуме. Предложили рассмотреть введение «Отцовской карты», на которой будут деньги, чтобы папы могли тратить их на развлечения с детьми. Еще одно предложение заключается в сокращении количества рабочих часов, чтобы у родителей было больше свободного времени.

Но поможет ли это решить вопрос отцов и детей? Действительно ли проблема в том, что папы устают на работе или у них нет денег? Я хочу порассуждать именно об этом, и сделать выводы на примере из жизни.

«Папа» только по документам

Радость от отцовства мой бывший муж (назовем его Игорь) испытывал недолго. Буквально неделю с момента рождения - пять дней я с сыном была в роддоме. А потом видимо решил, что его миссия выполнена. Сын родился, в графе «Отец» прописано имя.

Он не мог и 30 минут побыть с ребенком. Не понимал, что просто находиться рядом (читай - лежать на диване и смотреть телевизор) - мало. Когда сын подрос, то начал подходить к Игорю с игрушками, просил внимания. Но для «папы» это было удивлением и чем-то невозможным. Я пыталась наладить общение между ребенком и «отцом». Но все тщетно.

«Отстань, я устал»

Однажды он сказал сыну «Отстань, я устал». После этого малыш перестал выбегать к Игорю, когда тот приходил с работы, перестал показывать игрушки. И к трем годам ни разу не назвал его «папой».

Понимал ли Игорь, что теряет семью? Нет. Даже несмотря на все проблемы, он считал, что он герой в этом мире. Он был самовлюбленным эгоистом.

«Подаю на развод. Все кончено»

«Да кто ты такая, чтобы указывать мне как жить?! Что ты мне про сына наговариваешь? Разбирайся со всем сама», — прокричал Игорь в конце очередного разговора об отношениях с сыном, о долгах и других наших проблемах. И уехал к другу, рассказывать, как мир к нему несправедлив.

А я собрала вещи, ребенка и уехала к родителям. За пару дней пребывания на свежем воздухе пришла в себя и на холодную голову проанализировала факты:

- Ребенок не чувствует отцовской любви;

- он не называет его папой;

- сын практически не говорит из-за постоянных скандалов и эмоциональных потрясений внутри семьи (я обращалась к психологу и неврологу, именно они и сделали такой вывод после многочисленных консультаций и обследований).

В довесок к этому я уставшая и разбитая. Куча долгов. Волевым решением, я позвонила Игорю и сказала, что домой больше не вернусь. Подаю на развод. Все кончено.

Лучше без отца, чем с таким

«Да у тебя глаза горят от счастья», — говорили те, кто раньше попрекал меня разводом. А почему бы им не светиться? Я переехала в город своей мечты. Нашла для ребенка детский сад и прекрасного логопеда. Решила все финансовые проблемы. И самое главное - на меня и сына уже долгое время никто не кричит, никто не упрекает в своих бедах.

Прошло два года

Я уже долгое время живу спокойно, без криков, скандалов и глобальных проблем. Сын почти догнал по развитию речи своих сверстников.

Игорь о нас практически не вспоминает. Раз в пару месяцев, для галочки, спрашивает в сообщении «Как дела?». Он не ищет встреч, не помогает финансово (алименты я не оформляла - оставила это на его совести). Не могу сказать, что тогда меня это не печалило. Все таки, где-то в глубине души была надежда, что он одумается.

Ребенок назвал папой другого мужчину

Конечно, со временем, мне вновь захотелось ощутить любовь и заботу. Я хотела, чтобы у сына появился папа. Наученная горьким опытом, я не торопилась с этим вопросом. Верила, что счастье случится.

И вот оно случилось. Костя буквально носит меня на руках, а сына принимает, как родного. Кажется, когда он приходит домой, то сразу забывает о тяжелом рабочем дне. Он готов проводить с нами каждую свободную минуту. Он не говорит об усталости или финансовых вопросах. И однажды произошло то, от чего мы оба пустили слезу. Сын назвал Костю папой!

«Папа» из документов кусает локти

Однажды Игорь увидел меня, Костю и нашего сына на улице. Он вспомнил, что «отец». Впервые за долгое время поинтересовался жизнью ребенка. И тогда узнал, что «папой» сын называет другого мужчину. И стало обидно, признал ошибки. Кажется, что исправлять их уже поздно. Но время все расставит на свои места.

Что влияет на отношения папы и сына

Из своей личной истории я сделала такой вывод.

Если мужчина готов к отцовству и ответственности, то он всегда найдет время для своего ребенка. Нехватка денег и времени не станет для него препятствием. Сокращение рабочей недели или выделение дополнительных денег для отцов - не спасет ситуацию. Такие меры могут стать помощью для тех пап, которые и так готовы быть рядом со своим ребенком. А если мужчина не желает заниматься ребенком, то все это бесполезно. Спасет время, возможно психолог, и осознание своих ошибок.