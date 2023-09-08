Ей уже за… но она еще не против

Женщина за 40 не очень нуждается в мужчине. Она научилась жить самостоятельно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хочется поговорить на эту тему, но не так - мол, «эй, парни, женщины за 40 - это огонь, налетайте, разбирайте!».

Почему мы не «продаем» мужчин за 40? Потому что они такие же молодые, как и мужчины в 20? Чушь.

Я как женщина за 40 могу сказать, что женщина за 40 - это… просто женщина: ее характер, ее тело, ее улыбка и смех - такие же, как и в 30. Ну почти. Она просто лучше знает себя и готова брать на себя ответственность, она взрослая, и вот что это значит.

1. Она не играет в игры. Вот эти, когда требует ее завоевывать, что-то ей доказывать, когда не звонит три дня, чтобы «помучить» и не пишет первой, потому что «надо быть горжее». Она не боится сказать, что мужчина ей нравится.

2. Она ждет честности. Ей не нужно проверять телефон и ревновать к посиделкам с друзьями. На это жалко времени. Ей можно сказать: «не хочу к твоей маме» и «хочу сходить в кино один» - и это будет нормально, потому что она тоже честно скажет, когда чего-то хочет и чего-то не хочет. Она подружится с твоей подругой, а не устроит сцену ревности.

3. Она знает, когда для нее «слишком». Например, может закончить отношения, потому что ты один раз говорил с ней в приказном тоне. Или не даст тебе свою машину. Или выгонит, если всего лишь раз напился в стельку. Она уже знает, с чем точно не хочет и не будет мириться. Не обсуждается.

4. Она умеет заботиться. И это не только про идеальной формы сырники на завтрак, а про поддержку. Раз она с тобой, она в команде, она за тебя, она будет стараться сделать твою жизнь лучше, помогая, не делая больно, не срывая злость, не используя. И того же будет ждать от тебя. Заботиться друг о друге и беречь друг друга. Иначе зачем?

5. Она не ищет идеального принца на белом коне. Она уже знает, что таких не бывает. Она ищет идеального человека для себя. И хорошо понимает, какой он. Поэтому лучше сразу показать себя настоящего. И если она все еще здесь, то вы наверняка смеетесь над одним и тем же.

6. Ей нужно личное пространство. У нее есть свои интересы, свои друзья, свои любимые места, свои фильмы, свои ритуалы (например, моя подруга на свой день рождения всегда уезжает именно в Калининград, именно одна, именно на 3 дня, в остальном - обычная женщина, муж в курсе). Она может предложить тебе по выходным не встречаться или спать в разных комнатах, потому что она чутко спит. И если ты посягнешь на ее свободу (а где это ты ходишь в 8 вечера и почему не ждешь меня с ужином в фартуке? В отпуск без меня не отпущу! Мне не нравится твоя подруга Эльвира, не общайся с ней! Моей маме нужно помочь полоть грядки, отменяй свой спа, надо ехать!) - имеешь все шансы катиться колбаской…

7. Любовь для нее - это не кино, не картинки (ах, мы шли рука об руку под луной и он рассказывал мне о звезде Бетельгейзе), не деньги, не польза. Любовь для нее - это ощущение тепла, безопасности, душевной близости. И, возможно, дурацкие танцы в трениках на кухне.

8. Она эмоционально стабильна (спасибо психотерапевту, неврологу, массажисту, медитациям, магнию B6, осознанности и проработке травм). Она не будет обижаться и молчать, поджав губу, потому что умеет выражать гнев - долбанет сковородой сразу и все (шучу, шучу). Она не будет устраивать истерик и изображать жертву, она скажет «мне было очень неприятно, когда ты назвал меня змеей, пожалуйста, называй меня мегерой, так лучше». Если она в печали, она скажет, что делать: «обними меня», «поговори с о мной», «убей моего начальника», «не подходи, а то я злая».

9. Она будет, конечно, все время от тебя чего-то хотеть и требовать (это с возрастом не проходит), но она будет требовать реальных вещей. Не сделать татуировку с ее именем во всю твою грудь и не выбросить ради нее все милые твоему сердцу коллекционные фигурки, а, скажем, аккуратно стричь бороду, убирать за собой тарелку, учить английский, потому что важно для работы.

10. Секс для нее - это удовольствие. Близость и радость. Не способ привлечь внимание или манипулировать (не пропылесосил? Неделю без принцессиных поцелуев!). И точно это не товарно-денежные отношения (я с тобой сплю, купи мне шубу!). В сексе ей тоже нужна честность, открытость, безопасность. Она уже знает себя, она умеет быть откровенной.

Но есть нюанс…

Я бы сказала, тут такая проблемка. Женщина за 40 не очень нуждается в мужчине. Она хочет и ищет близости, как и все мы, но не нуждается в ней. Она уже научилась жить самостоятельно и может без восторга встретить «розочки» носков на своем ковре или не захотеть готовить и гладить. Для тех мужчин, которые ищут мамулю или уборщицу (то есть жену на пользу себе), - вариант неподходящий.

И еще проблема. Женщина может быть ранена. Плохими мужчинами, неудачными отношениями, подлыми поступками. И тогда в вас она может видеть что-то опасное даже там, где вы и не мыслили гадость. И может с большим трудом решиться на сближение. Она как бы в засаде, в ожидании, что снова ранят. И в этом случае желаю вам терпения.