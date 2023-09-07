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Политика7 сентября 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Зеленков спас более 80 человек

Рискуя жизнью, офицер совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко и рядовой Андрей Ерусланов

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко и рядовой Андрей Ерусланов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».

УНИЧТОЖИЛ КОЛОННУ БРОНЕТЕХНИКИ ВСУ

Рядовой Андрей Ерусланов

«Командир орудия рядовой Андрей Ерусланов вместе с вверенным ему экипажем, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов.

Рядовой Ерусланов в кратчайшие сроки принимал решение на выполнение огневых задач по уничтожению укрепленных объектов боевиков, их вооружения и техники. В ходе наступления, несмотря на противодействие вражеской артиллерии, личным составом расчета Ерусланова были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов. Благодаря решительным действиям рядового Андрея Ерусланова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника».

ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко

«Помощник начальника медицинской службы лейтенант медицинской службы Никита Ищенко, обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим мотострелкового соединения, ведущего оборонительные бои. Противник перешел в наступление при огневой поддержке артиллерии, в том числе по позициям российских войск был нанесен ракетный удар. Находясь на эвакуационном пункте лейтенант Ищенко увидел пожар и детонацию на позициях российских войск. Оценив обстановку незамедлительно собрал группу эвакуации и выдвинулся к позициям российских войск, подвергшихся обстрелу. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел, Никита оказывал первую доврачебную помощь пострадавшим и организовал эвакуацию раненых в безопасный район.

Благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму лейтенанта медицинской службы Никиты Ищенко были спасены жизни раненных российских военнослужащих».

Старший лейтенант Иван Зеленков

Старший лейтенант Иван Зеленков

СПАС БОЛЕЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК

Старший лейтенант Иван Зеленков

«При выполнении задач в районе населенного пункта в глубине обороны, старший лейтенант Иван Зеленков увидел пожар в месте, где находился артиллерийский склад. Мгновенно оценив угрозу, Иван принял решение начать оповещение и эвакуацию местного населения. Двигаясь по улицам на служебном автомобиле, Зеленков подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов, Иван организовал эвакуацию местного населения в безопасное место. Рискуя жизнью, Зеленков на служебном транспорте совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате грамотных и самоотверженных действий старшего лейтенанта Ивана Зеленкова была спасена жизнь более 80 человек, из них 20 детей и 10 людей пожилого возраста».

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