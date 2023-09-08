Лиза Боярская впервые за два года появилась на публике

Елизавета Боярская Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елизавета Боярская одна из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Но в последнее время она вела закрытый образ жизни, не посещала светские тусовки и премьеры. Жена Максима Матвеева признавалась, что у нее очень много работы в театре. И вот на днях артистка прервала свое вынужденное затворничество, выйдя в свет.

Елизавета Боярская всю себя отдает семье и театру. "Вы обязательно будете вознаграждены радостью, трепетом, легкостью или пусть даже слезами и сложными мыслями. Но это та пища, которая нам так необходима, которая делает нас лучше, выше, чище и, уж если честно, умнее", - говорила Боярская о работе.

С Максимом Матвеевым она счастлива в браке больше десяти лет и растит двоих сыновей - Андрея и Григория. Последние два года Лиза не появлялась на светских премьерах.

И вот теперь красавица-актриса вновь блистает на красной дорожке. Поводом для выхода в свет стала Премия Корша Театра Наций.

В это вечер знаменитость надела вечернее платье в пол. Мужа рядом не было. Он должен появиться в Сочи, где представит фильм "Триггер".

К слову, летом супруги путешествовали по Алтаю. Они жили в палатке, наслаждаясь обществом друг друга.

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