У Бони после пластики перестала двигаться верхняя губа

Виктория Боня сразу после пластики. Фото: соцсети.

Почти две недели назад Боня прилетела в США и легла под нож пластического хирурга. Врач сделал модели подтяжку лица, изменил ей форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром и без того немаленькие губы Виктории. Кроме того, многие подозревают, что эксулап укоротил Вике нос, но сама она это отрицает.

Первые фото звезды после операции повергли пользователей соцсетей в шок. «Майкл Джексон вернулся», - говорили они. И вот спустя 12 дней после пластики Боня решила показать свое лицо крупным планом. Телеведущая сняла себя на смартфон, прогуливаясь по улицам Лос-Анджелеса в бейсболке и темных очках.

«Друзья мои, сегодня 12-й день после операции. И хочу сказать, какая у меня стала кожа! Мне сделали лазер CO2. Вы только посмотрите, какая кожа! Она стала, как у ребенка», - уверяет Боня. Правда, модель по привычке использовала фильтры, так что оценить истинное состояние ее кожи по этому видео просто невозможно.

Через 12 дней после операции Вика показала свое лицо крупным планом. Фото: соцсети.

Зато в глаза сразу бросаются огромные губы и то, что Боня говорит с некоторым трудом.

«Губы пока еще огромные, верхняя губа наполовину не двигается, до полного восстановления чувствительности должно пройти 3-4 месяца», - призналась Виктория.

Тем не менее, результатом она довольна:

«Я уже прям очень красивая, но вы этого не увидите», - заявила Боня. И в очередной раз заверила, что не делала ринопластику: «Нос вообще не трогали. Не переживайте. Еще сильный отек на лице».

В глаза сразу бросаются огромные губы. Кроме того, с лица Бони пока не сошли отеки. Фото: соцсети.

Оперировал Викторию американский хирург, колдовавший над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. За пластику телеведущая заплатила 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Подписчики недоумевают: зачем было лететь за океан и платить бешеные деньги, если аналогичную операцию можно было сделать в Москве за пару миллионов рублей.

«Я поехала делать эту операцию за тридевять земель к доктору, который берет несколько сотен тысяч долларов не просто так. Поначалу он мне говорил, что я очень красивая, мне ничего не надо делать с лицом. Но я сказала, мол, вы меня не видели с утра. Я его уговаривала взять меня на эту операцию», - рассказывала ранее Виктория.

Боня убедила хирурга, что ей просто необходимы подтяжка кожи и «лисьи глазки». Операция длилась целых 14 часов. Теперь телеведущей придется еще несколько месяцев избавляться от отеков на лице и ходить в темных очках. Но она заявляет, что готова идти на такие жертвы ради красоты.

«В 30-35 у меня начали сильно проваливаться глаза. Меня стало это беспокоить. Я это объяснила доктору. Он сказал, что костная ткань, окружающая глаза, будет истончаться, так как нет поддержки, поэтому мне нужны импланты, которые он может изготовить. Почему именно этот доктор? Он делает эндоскопический шов диаметром меньше сантиметра в области виска и оттуда ставит имплант на костную ткань», - сообщила Боня.

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