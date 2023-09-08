Украинцы создали фейковый сайт под выборы в Херсонской области для кражи данных

Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

Жителей Геническа в Херсонской области призвали зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах. Только создан такой портал украинскими программистами для сбора персональных данных и к выборам в российском регионе не имеет отношения.

Сообщение распространяется в чатах телеграм-каналов. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» , направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Херсонской области в эти дни действительно проходит голосование. Жители выбирают представителей в местный парламент. Выборы проходят также в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Только онлайн-голосование проводится не в таком формате, в котором указывается в сообщениях, распространяемых украинской стороной.

Авторы фейка призывают зарегистрироваться на фишинговом сайте, то есть на платформе, созданной интернет-мошенниками для сбора конфиденциальных данных граждан, включая логины, пароли, данные банковских карт. Отличить подделку от оригинала очень легко — фейковый сайт имеет домен «.live». Как объяснили в избирательной комиссии Херсонской области, российские официальные сайты регистрируют на национальном российском домене «.ru». Также на фишинговом сайте появляется сообщение с орфографической ошибкой «зарегестрирован» вместо «зарегистрирован».

Как удалось выяснить КП, фишинговый сайт зарегистрирован в Стамбуле. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что сообщения распространяются специально, чтобы ввести Херсонской области в заблуждение и собрать персональные данные незаконным способом.