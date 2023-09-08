Единомышленники: мозговой штурм интеллектуалов дал идеи для развития инноваций в регионе

Стать столицей изобретательства России - это значит показать, как нужно работать с инновациями. Самарским изобретателям есть чем поделиться с коллегам из других регионов. Фото: Роман ПЕТРОВ

У россиян изобретательство в крови. Сколько в свое время разошлось по миру наших изобретений и открытий, получивших признание за рубежом, но не нашедших вовремя поддержку на родине. Сегодня, когда сохранение технологического суверенитета определяет жизнеспособность нашей страны, востребованность изобретателей и рационализаторов резко возросла.

Время действовать

За последний год Самарская область сделала немало серьезных шагов для того, чтобы ускорить процесс внедрения значимых инновационных решений в производство. Ключевую роль в этом процессе играет межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ), созданный по прямому указанию президента России Владимира Путина. Об успехах НОЦ говорит тот факт, что по итогам деятельности за 2022 год он вошел в пятерку лидеров.

НОЦ созданы для развития прикладной науки, выполнения научно-технологических заказов для индустриальных партнеров. Они способствуют продвижению инновационных решений в реальный сектор экономики. Как включить в этот процесс потенциал рационализаторов и изобретателей, эта тема стала предметом обсуждения на круглом столе, организованном управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» совместно с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР), который прошел 6 сентября в Самаре.

Открывая форум, советник губернатора, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева сказала:

- Рационализаторство и изобретательство – это то, чем всегда жила советская промышленность. Сегодня за круглым столом мы собрали не просто представителей вузов, промышленных предприятий и даже школ, но именно тех, кто непосредственно занимается созданием инноваций. Тех, кто имеет патенты, работает над совершенствованием существующих технологий. Мы собрались, чтобы провести мозговой штурм для дальнейшего выстраивания системы поддержки развития рационализаторства и изобретательства.

Генеральный директор управляющей компании межрегионального НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева результатами мозгового штурма довольна. Фото: Роман ПЕТРОВ

Нужен закон

Потребность в прорывных технологиях у промышленности огромна. О подходах к решению важнейших вопросов обеспечения технологического суверенитета, а также месте и роли рационализаторства и изобретательства в инженерии будущего шла речь в выступлениях экспертов. Как отмечали сами участники круглого стола, затронутая тема вызвала интерес и живую дискуссию представителей прикладной науки и производственников. Было что сказать и школьникам.

Принявший участие в форуме депутат Государственной Думы первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению, председатель жюри конкурса регионов "Столица изобретательства России - 2024" Сергей Морозов высказал озабоченность необходимостью создания концепции и модели технологической независимости страны.

- Мы помним, какой была наша страна во времена Советского Союза с точки зрения технологической политики. Существовала вертикаль, которая позволяла реализовывать инновационные идеи, связанные с автоматизацией производства, снижением затрат, совершенствованием технологий. Но вся эта система была разрушена. И сегодня мы видим, какое количество рационализаторских заявок у нас и у них (Китай, Америка – прим. ред.) - разница на порядок. Мы находимся на решающем перекрестке и не имеем права на ошибку, - сказал Сергей Морозов.

В Государственной Думе готовится концепция технологического суверенитета страны и проект закона, в результате реализации которых будет создана модель, гарантирующая рост рабочих мест и благосостояния страны. Для этого потребуется выстраивать научно-производственные цепочки, вводить новые программы государственной поддержки, словом, проводить ту работу, которая даст ожидаемый результат.

Сохраняя традиции

Небольшой экскурс в историю отечественного изобретательства сделал генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, который акцентировал внимание на том, что создавать будущее надо сохраняя традиции рационализаторства и изобретательства. И в качестве примера именно такого подхода к делу он привел пионера бережливого производства - Алексея Гастева, который еще в 1918 году занимался научной организацией труда. Как водится, позже его теоретические наработки легли в основу зарубежных методов. У нас же имя основоположника научной организации труда со временем незаслуженно забыли. Мы, к сожалению, пока не используем тот потенциал, которым располагаем, и эту проблему надо решать как можно быстрее.

Лучшие практики

Круг приглашенных к участию в мозговом штурме определил научно-промышленный комплекс региона, уровень развития регионального отделения ВОИР, а также задачи, которые стоят перед страной и Самарской областью.

С особым интересом участники круглого стола слушали выступления представителей изобретательского сообщества промышленных предприятий региона. Команды индустриальных партнеров НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» прибыли из АО "РКЦ "Прогресс", ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Тяжмаш», АО «Автоваз», ПАО «Самарский завод «Экран».

Денис Болдырев, главный специалист управления инжиниринга материалов дирекции испытаний АО «Автоваз» считает, что его предприятие сохранило уровень работы с изобретателями и рационализаторами. Эта работа координируется руководством предприятия, в каждом подразделении есть уполномоченный по вопросам инноваций. Рационализаторство поощряется. Денис Болдырев активный участник этого процесса: с 2014 по 2020 год внедрение его предложений дало экономический эффект в 10 млн рублей.

Советник заместителя генерального директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щелоков считает, что формат встречи изобретателей разных сфер полезен всем участникам дискуссии: они узнают об изобретениях в разных отраслях, делятся опытом.

- На наш взгляд, следовало бы уменьшить сроки на оформление патента. За это время само изобретение может измениться десятки раз, - считает Дмитрий Щелоков. – Это предложение мы обязательно направим Сергею Ивановичу Морозову.

Руководитель программно-проектного управления ПАО "ОДК-Кузнецов" Сергей Кулагин рассказал о том, что на его предприятии сейчас пересматривается система управления рационализаторской деятельности.

- С нашей точки зрения рационализаторство должно быть массовым. Мы хотим вовлечь в этот процесс как можно больше сотрудников. Ведем поиск активистов, которые хотят менять себя, окружающую среду, наши продукты. И эти изменения должны сказываться на экономических показателях предприятия. Мы задаем основной вектор, а люди начинают думать, как улучшить конструкцию, повысить надежность, уменьшить издержки. Мы декомпозируем задачи - и в коллективах подразделений начинается работа. К сожалению, внутренние организационные процессы не актуализировались много лет, и мотивация у персонала отсутствовала. Сейчас введена комплексная мотивация. Мы открыли образовательную площадку – вовлекаем через обучение, через руководство подразделений и систему стимулирования, - рассказал Сергей Кулагин.

Поверить в себя

На счету Михаила Постникова, заместителя председателя самарского отделения ВОИР, профессора доктора медицинских наук, заведующего кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ, вице-президента стоматологической ассоциации Самарской области более 90 зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели и два открытия. Он убежден, что растить изобретателей надо со школы.

Развитию технического творчества детей помогает молодежное крыло НОЦ, считает Ольга Кулаева, заместитель директора по развитию частного лицея «Спутник». Лицеисты работают с вузовскими преподавателями, делают первые шаги в сторону коммерциализации своих предложений.

- Когда дети проходят путь исследователя, у них меняется взгляд на изобретательство. Один из наших воспитанников, например, работает над созданием приложения для путешествий по Самарской области на велосипеде, и НОЦ помогает ему коммерциализовать этот продукт. Такая поддержка юных исследователей помогает им поверить в себя, - говорит Ольга Кулакова.

Статус, который обязывает

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присоединился к дискуссии как раз к моменту подведения итогов и, обращаясь к участникам круглого стола, сказал:

- Все наши достижения благодаря тому, что мы объединяем усилия. В нынешних особых условиях ваша рационализаторская, изобретательская деятельность важна как никогда. Был бы рад услышать предложения, идеи, которые бы способствовали дальнейшему развитию региона.

Внимание губернатора к юным изобретателям дорогого стоит - от них зависит будущее региона. Именно поэтому Дмитрий Азаров с интересом воспринял их предложения. Фото: Роман ПЕТРОВ

Обращаясь к ребятам, сидящим на импровизированной галерке галереи "Новое пространство", губернатор предложил им озвучить свои идеи. Антон Сочнев из лицея 1 "Спутник" сказал о том, что многие старшеклассники, обучающиеся по углубленным программам, хотели бы заниматься с преподавателями вузов. Чтобы помочь им найти друг друга, нужно создать цифровую платформу наставников. Подобных предложений от лицеистов прозвучало несколько. Кирилл Черников из того же лицея сказал, что ребятам не хватает кураторства в изобретательстве.

Дмитрий Азаров эту идею поддержал:

- Надо успеть сделать такой цифровой проект до конца года - Года педагога и наставника.

В списке одобренных губернатором предложений оказалась публикация сборника работ юных исследователей, вышедших на международный уровень, проект "Научное наследие", посвященный обобщению изобретений, созданных на самарской земле, цифровая платформа научно–производственных коллабораций с использованием искусственного интеллекта.

Идеи мозгового штурма лягут в основу дальнейших решений по развитию рационализаторства и изобретательства не только в Самарской области, но и в России, сказал подводя итог дискуссии, Антон Ищенко.

Завершился круглый стол объявлением решения жюри Всероссийского конкурса «Столица изобретательства России». Знак «Столица изобретательства России – 2024» губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вручил генеральный директор ВОИР Антон Ищенко.

Статус столицы изобретательства дает право на поведение межрегиональных и федеральных форумов по изобретательству и интеллектуальной собственности, что придаст новый импульс развитию региона.