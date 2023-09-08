Почему кошки воруют со стола хлеб и перебирают лапами на старом свитере

Кошке важно не получить еду от человека, а добыть ее самой. Фото: Shutterstock

Кошки – очень плохо изученные животные. Как-то им не везет. Недавно один американский журнал заметил, что на исследования кошек вообще не выделяется средств и грантов, тогда как на собак – громадное количество денег. Возможно, собаки считаются более полезными в народном хозяйстве: помогают незрячим, пасут скот, охраняют дома. Но, скорее всего, кошки, которые любят оставаться незамеченными, просто внушили – с помощью гипноза – чтобы их оставили в покое. Шутка.

В результате даже специалисты с серьезным видом распространяют про них мифы. Например, что хозяев они не любят, а любят поесть, что они не очень умны, и якобы совершенно неуправляемы (услышал как-то от хорошего ветеринара фразу «кошку нельзя убедить, а только обмануть», и был шокирован). Есть и откровенно дикие домыслы, например, что кошки заражают хозяев какими-то бактериями, которые «заставляют» их любить (и кормить).

На днях вышло сразу два исследования, которые раскрывают пару кошачьих загадок. Рассказываем.

ЗАЧЕМ ОНИ МНУТ НАС (И НАШУ ОДЕЖДУ) ЛАПАМИ

По-английски это называется «кошка месит тесто». В самом деле похоже! По-русски устоявшегося термина нет. Но вы уже поняли, о чем речь. Кошка находит что-то мягкое (одеяло, брошенный свитер, ваш живот), принимается мурчать и поочередно погружает лапы.

Эти действия оставались полной загадкой для ученых, а пока специалисты молчат, ветеринары и блогеры рассказывают, кто во что горазд. Версия первая – так она метит территорию. На подушках лап у нее, дескать, потовые железы, и вот она оставляет на предметах свои следы. Вторая версия – детство вспоминает. Когда котенок сосет мать, он именно так «массирует» ей живот. Воспоминания остаются просто потрясные. К ним кошка и обращается потом всю жизнь. Детство, детство, ты куда ушло, хочу тебя вернуть. Версия третья – сексуальная. Самая распространенная. Имитация полового акта.

Американские зоологи углубились в этот вопрос, и поняли, что вторая версия – детская – не лишена оснований. Но не все так просто.

У животных есть такое явление – неотения (попросту «вечное детство»), когда повадки, унаследованные из нежного возраста, сохраняются на всю жизнь. У собак это выражено очень оригинально: замечено, что щенки поведением больше похожи на волчат, чем взрослое, дрессированное животное. То есть щенок «вспоминает» биологическое прошлое своего вида.

Итак, кошки. В самом деле, когда котенок лакомится молоком матери, ему требуется разминать материнский живот, чтобы помочь молоку выйти наружу. И вот кошка взрослеет. Конечно, она не ожидает, что одеяло или ваш живот вдруг забрызжут молоком. Вообще, физиологический смысл действия утрачивается. Остается психологический.

Было: «мама, спасибо тебе, мне так вкусно, так тепло и хорошо, я люблю тебя». Теперь: «хозяин, спасибо тебе, ты меня так вкусно кормишь, так меня любишь, и я это ценю».

Массируя вас лапами, кошка говорит: спасибо тебе, мне так вкусно, так тепло и хорошо, я люблю тебя Фото: Shutterstock

Здесь, конечно, колоссальная разница с собачьим поведением. Если собака хочет поблагодарить хозяина, она кинется ему на руки и примется облизывать лицо. Просто, понятно, никаких сомнений, что хочет сказать животное. Если кошка испытывает те же чувства, она находит свитер, и принимается переминать лапами, а на хозяина даже не смотрит. Человек думает: что она хочет сказать? Что она докопалась до моего свитера? А сказать она хочет именно это. Поблагодарить. Кошки – мастера символов, намеков, они «дают понять», но не кричат об этом.

Таким образом, если ваша кошка разминает предметы, включая вас, это говорит о том, что все у вас хорошо с нею. Некоторые кошки любят, если в такие минуты их гладят. Некоторые нет. Иные радуются, когда вы, не прикасаясь к ним, говорите им что-то ласковое. Иные нет. Все очень индивидуально. И эту индивидуальность наука считывать еще не научилась. Мы только прочитали обложку в толстой книге, которая называется «Кошачья психология».

УКРАЛ СО СТОЛА. ЗАЧЕМ?

Пищевое поведение кошек очень странное. Кошки воруют со стола, а, если это положить в миску, не факт, что съедят. Сытая кошка может есть хлеб. Кошка лижет сгущенку, но отказывается от сахара. С этим еще разбираться и разбираться. Новое исследование приоткрывает дверь в комнату под названием «Что вкусно кошке».

Недавно установленный факт: кошки не чувствуют горького. Этого следовало ожидать. Горькими часто бывают яды растений. Поэтому травоядные выработали в себе способность ощущать горечь, чтобы не отравиться. Кошки не едят растений (они могут грызть траву, но только для очищения организма, они не «едят» траву). Так что ощущать горькое им не надо.

Кошки совершенно равнодушны к сладкому. Взять медведя. Огромный зверь, мяса не ест. А энергию брать где-то надо. Углеводы! Мед, ягоды. То есть медведь обязан любить мед, любить сладкое, чтобы выжить. Люди примерно так же (человекообразные обезьяны – очень большие создания). Кошка – хищник, ест мясо, и с энергией у нее все в порядке. Так что сладкое ей не нужно.

В результате вкусовые рецепторы сладкого в языке кошки есть, но они не активированы. Кошка индифферентна к сладкому. Для нее это «серый» вкус, не желанный и не противный. Она ест сгущенку, потому что это «молоко», то есть белок. А не потому, что там сахар. Если не верите, дайте ей просто сахар. При этом остается загадкой, почему собаки с радостью грызут шоколад. Хотя «сладкие» рецепторы их языка устроены примерно как кошачьи.

Так какой же вкус кошке самый приятный? Новое исследование дает ожидаемый ответ: вкус мяса. А что это за вкус? Кислое, сладкое, соленое, горькое? В европейской традиции вкус мяса отдельно не выделен и не называется никак. Но, если вы не чужды китайской кухне, вы наверняка слышали слово «умами» - именно так китайцы обозначают «вкус мясного». Вот рецепторы этого умами в кошачьем языке и превалируют.

И тут неожиданное. Оказывается, оптимальное сочетание белков, которое дает ощущение яркого умами – не в курятине, свинине или говядине. А в рыбе, и в особенности в тунце. Да, именно тунец вызывает у кошки чувство подлинного гастрономического счастья. Теперь мы знаем, почему.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А почему со стола-то воруют?

На этот счет новых исследований нет, но я позволю себе поделиться своими домыслами. Мне кажется, кошке важно, что она еду не «получила», а добыла. Вы и сами часто видели: кладешь в миску, она из миски вынимает, бросает на пол и ест рядом. В миску положили вы, а на пол – она. «Добыла». Поход на стол – это настоящая спецоперация. Кошка же прекрасно знает, что «нельзя». Хитрит, выбирает время. А как на точке-то оказалась, тащит, что первое под лапу попалось. Часто это хлеб, который сам по себе им бесполезен, но запах дрожжей – приятен, и хлеб для кошки скорее «приправа», для разжигания аппетита. Многие думают, бедняжка, ест хлеб, голодает. Нет.