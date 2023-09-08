Командир ВСУ распустил на передовой солдат со словами «я вам больше не сержант»

Военнопленный Валерий Мищенко рассказал, что сержант распустил солдат и скомандовал: "Тикайте, я вам больше не командир". Фото: Кадр видео

Очередные выжившие в «мясных» штурмах украинские военнослужащие рассказывают, как их призывали по мобилизации силой, как отправляли на служить без медкомиссии. Они сдались сразу же, как попали под первый обстрел. Сдались, чтобы остаться в живых.

- Мы не ожидали, что по нам так будут стрелять. Вот и решили сдаться. Меня забирали даже не смотрели на здоровье, меня даже на срочную служить не брали. Пускай эти чиновники и дети их идут. Где дети их? За границей! Я не слышал, чтобы у кого-нибудь из украинских чиновников погиб сын. Забирают из сел, из обычных семей, - говорит военнопленный Анатолий Полыхай.

А бывает, что военнослужащих распускают младшие командиры. Они понимают, что идти в бой с такими подчиненными - самоубийство.

- Нас возили по школам, потом погрузили в бронемашины и отправили окапываться у посадки. Мы там выкопали лежки. Шли обстрелы. Старшим был сержант, но он не командовал. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир». Ну, мы и решили сдаться. Вышли с поднятыми руками. Мы же обычные работяги, никакие не военные, нас силой мобилизовали, - вспоминает военнопленный Валерий Мищенко.

Ранее в СК России заявили о бесчеловечном отношения командиров ВСУ к своим солдатам. Они оставляют раненых и убитых на поле боя, чтобы скрыть потери и не платить их семьям.

О том, что эвакуация раненых и умерших не проводится, на допросах заявляют военнопленные. Они говорят, что в лучшем случае, тела украинских военнослужащих сжигаются или сбрасываются в ямы с известью. Но если на это не остается времени, то погибших солдат растаскивают на части звери и птицы.

По официальным данным Минобороны России Зеленский за три месяца своего «контрнаступа» послал в «мясные» штурмы тысячи военнослужащих.

Из них по официальным данным Минобороны России не вернулись - остались лежать на передовых позициях более 66 000 украинских солдат.

Не помогло им даже западное вооружение. Его тоже наши воины уничтожили довольно много. Более 7600 единиц за это лето. А за все время специальной военной операции счет идет уже на десятки тысяч…