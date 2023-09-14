Поддержка для участников СВО: чем помогает государство защитникам Отечества

Для бойцов, которые участвуют в СВО, государство установило ряд льгот и выплат. Также меры поддержки предусматриваются для членов семей военнослужащих. Кроме того, есть социальные гарантии для госслужащих и других работников, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, и для волонтеров, направленных в новые регионы. О том, что полагается участникам специальной военной операции и их близким, - в материале «Комсомолки», подготовленном вместе с экспертами Социального фонда России (СФР).

СПРАВКА «КП»

Участники СВО по своему статусу делятся на три группы: мобилизованные, добровольцы и контрактники.

Все они имеют одинаковый уровень денежного содержания (довольствия). Остальные социальные гарантии тоже во многом сходны, но есть и некоторые отличия.

Так, для мобилизованных граждан предусматриваются дополнительные меры поддержки. Например, трудовые отношения с ними не прекращаются, а приостанавливаются. Поэтому сохраняется место работы и соответствующие гарантии, включая оплату больничного листа (подробнее об этом - в тексте). Для военнослужащих-добровольцев тоже есть свои особенности предоставления льгот и выплат.

Пенсии и другие выплаты

Пенсионный стаж за период участия в специальной военной операции исчисляется в двойном размере. Пенсионные коэффициенты при этом накапливаются из расчета 3,6 за год участия в спецоперации.

Ветеранам боевых действий устанавливается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) от Социального фонда в размере 3896 рублей.

Военнослужащим-добровольцам, получившим инвалидность, назначается государственная пенсия по инвалидности. Ее размер зависит от группы: I группа - 21 459 руб., II группа - 17 883 руб., III группа - 12 518 руб. Также доплачивается 2384 руб. в месяц за каждого иждивенца.

Дополнительные компенсации по инвалидности

Если участник СВО получает инвалидность вследствие военной травмы, то, кроме пенсионного обеспечения, ему полагаются:

- ежемесячная денежная компенсация (ЕДК): I группа - 21 922 руб., II группа - 10 961 руб., III группа - 4384 руб.;

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - 7081 руб.;

- ежемесячное материальное обеспечение - 1000 руб.

Если военнослужащий - участник СВО получает инвалидность по общему заболеванию, то ему назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Размер определяется так: I группа - 4957 руб., II группа - 3540 руб., III группа - 2833 руб.

Изделия для реабилитации - в упрощенном порядке

Если в результате ранения, травмы или контузии боец получает инвалидность, то ему бесплатно предоставляются необходимые технические средства реабилитации (ТСР). Это могут быть протезы, кресла-коляски, трости, ортопедическая обувь и др.

Для военнослужащих - участников специальной военной операции предусматривается особый, упрощенный порядок обеспечения ТСР.

Основные этапы такие:

1. Во время лечения бойца в военном госпитале проводится отбор поставщика протезных изделий для первичного протезирования.

2. Военнослужащему предоставляется первичный протез и проводится обучение, как пользоваться таким изделием.

3. После завершения курса лечения участник СВО проходит военно-врачебную комиссию (ВВК), которая решает вопрос о годности к военной службе.

4. Если ВВК подтверждает годность, то военнослужащему обеспечивается вторичное протезирование. Его может организовать военный госпиталь, где ранее проводилось лечение, либо Социальный фонд. Во втором случае предоставляется готовый протез или электронный сертификат для самостоятельного приобретения протеза.

5. Если ВВК выносит решение, что состояние здоровья не позволяет продолжать военную службу, то участнику СВО обеспечивается протезирование с помощью высокофункциональных изделий, которые позволяют обслуживать себя в быту, заниматься спортом и т. д. За предоставление таких протезов отвечает государственный фонд «Защитники Отечества».

Помощь семьям военнослужащих

Если отец мобилизован для участия в СВО, то пособия на детей в такой семье назначаются в упрощенном порядке - без учета дохода мобилизованного военнослужащего.

Если участник СВО является добровольцем, то в случае его гибели или пропажи без вести вдове (вдовцу) и родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца.

Также семье умершего или пропавшего без вести в результате участия в СВО военнослужащего (независимо от его статуса - мобилизованный, доброволец или контрактник) назначаются:

• ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в размере 21 922 руб;

• ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2815 руб;

• компенсация в размере 60% расходов на оплату коммунальных платежей, разовых коммунальных услуг, а также расходов на установку стационарного городского телефона.

Гарантии командированным в новые регионы и волонтерам

В случае ранения госслужащим, другим работникам, командированным в Донбасс, и волонтерам, направленным Федеральным агентством по делам молодежи или Ассоциацией волонтерских центров, выплачивается 3 млн руб.

В случае гибели выплачивается 5 млн руб. членам семьи и иждивенцам в равных долях. Такая выплата предоставляется, если командированный в новые регионы или волонтер погиб, выполняя свою работу на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Также выплата полагается, если человек погиб в течение 1 года со дня возвращения в результате увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач на присоединенных территориях.

НА ЗАМЕТКУ

Как мобилизованным вернуться на работу

После окончания военной службы нужно возобновить трудовые отношения с работодателем. Напомним, за мобилизованным военнослужащим сохраняется рабочее место на период участия в СВО.

Действие трудового договора возобновляется в день выхода на работу. При этом обязательно нужно предупредить работодателя о своем возвращении на рабочее место не позднее, чем за 3 рабочих дня. Только при соблюдении такого правила можно рассчитывать на социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. В их числе - оплата Социальным фондом больничного листа при временной нетрудоспособности после прохождения военной службы.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда обращаться

• Если пенсию военнослужащему или членам его семьи выплачивает силовое ведомство (Минобороны, Росгвардия и т. д.), то за ежемесячной компенсацией и ежемесячным пособием на детей нужно обращаться в это ведомство.

• Госслужащим, другим работникам и их семьям выплаты предоставляются при обращении в кадровую службу работодателя.

• В случае травм или гибели волонтеров следует обращаться в Росмолодежь или Ассоциацию волонтерских центров.

• Во всех остальных случаях для получения мер поддержки нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России либо в многофункциональный центр (МФЦ). Также можно воспользоваться порталом «Госуслуги».

Официальный портал Социального фонда России