Трехногий медведь ищет еду в маленьком городе: открывает холодильники, пьет газировку

Это трехногий медведь по прозвищу Трипод забирается в дома к жителям. Фото: Кадр видео

Визиты диких животных в населенные пункты во Флориде не такое уж редкое явление. Часто можно встретить оленей или медведей, которые потрошат мусорки, прогуливаются по дворам и даже забираются в дома в отсутствие хозяев. Однако один дикий гость стал настоящей знаменитостью в местном городке Лейк-Мэри. Это трехногий медведь (одну из передних лап он потерял после того, как попал под машину), получивший соответствующее прозвище Трипод. Его легко узнать по неуклюжей походке на двух задних лапах и одной передней.

На своих страницах в соцсетях местные жители делятся записями Трипода с камер наблюдения и его подвигами в поисках пищи. Не однажды он влезал в гаражи, пробовал листья с плодовых деревьев. Люди обсуждают вес животного, а одна женщина даже написала, что с удовольствием приютила бы у себя мохнатого.

На днях Трипод совершил новую вылазку в свет. Появление медведя заснял 13-летний местный мальчик по имени Джозеф. Видео, которое записал мальчик, разлетелось в соцсетях:

«Там нет еды, приятель», - сказал мальчик в видео, когда медведь полез в холодильник во внутреннем дворике.

Позже мишка неуклюжей походкой направился к уличному бару.

«Он сам открыл холодильник и бар, съел клубнику и манго, а на земле мы обнаружили опустошенные банки White Claw (американский алкогольный газированный напиток)», - поделилась с корреспондентами The New York Times мама Джозефа.

Несмотря на то, что вышедшие из лесу медведи могут представлять для людей, местная комиссия по охране дикой природе просит население научиться сосуществовать с ними. «В конце концов, — говорят экологи, — медведи тут обитали еще раньше людей. Это мы на них наступаем, а не они на нас».