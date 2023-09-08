Египетская авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх: Как туристов будут вывозить с курорта

Что будет дальше рейсами Red Sea Airlines и возобновятся ли они, пока непонятно Фото: Shutterstock

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines неожиданно отменила все свои рейсы между Москвой и Шарм-эль-Шейхом на ближайшие десять дней - с 8 по 17 сентября.

При этом и Росавиацию, и туроператора «Интурист», чьи клиенты должны были лететь на Красное море этими рейсами, перевозчик поставил перед фактом: 8 сентября прислал уведомление о том, что рейсы отменяются с 8 сентября! Хотя «Боинг» из Шарм-эль-Шейха должен был приземлиться в «Шереметьево» в 8.25 и уже через час снова взмыть в небо, к Красному морю.

Впрочем, проблемы с самолётами Red Sea Airlines начались раньше. На днях рейс из Москвы в Шарм задержали больше чем на двое суток! Пассажиры должны были вылететь в 9 утра 5 сентября, а в итоге отправились в Египет только во второй половине дня 7 сентября. Да, москвичей туроператор предупредил заранее и они ждали дома. Да, иногородних разместили в гостинице. Да, всем обещают вернуть деньги за пропавшие два дня отдыха. Но мечтали-то люди о пляже, а не об ожидании у табло в аэропорту…

Сейчас все ещё сложнее. Сотни туристов с билетами на рейсы с 8 по 17 сентября оказались в подвешенном состоянии. Причём кто-то в России, а кто-то в Египте. Только сегодня из Шарм-Эль-Шейха не улетели 180 человек. Всего же на Красном море сейчас находятся 480 туристов, которые должны были вернуться домой бортами Red Sea Airlines, сообщили в «Интуристе».

ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ С БИЛЕТАМИ НА ОТМЕНЁННЫЕ РЕЙСЫ

Если вы в Египте:

«Пассажирам, находящимся в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов», – сообщили в «Интуристе». Тех, кто должен был возвращаться домой сегодня, пока поселили в отель Coral Sea.

За пассажирами, которые должны были вернуться из Египта рейсом Red Sea Airlines 8 сентября, в ночь на субботу вылетит самолёт российской авиакомпании Azur Air, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Планируется, что из Шарм-эль-Шейха он отправится в 4.25 утра 9 сентября и уже в 10.35 будет во «Внуково».

А все остальные будут отдыхать, сколько планировали, каждому индивидуально подберут билеты на самолёты других перевозчиков. Рейсов между двумя странами сейчас довольно много, так что с возвращением проблем быть не должно.

Если вы ещё не улетели из России:

Туристы, которые приобрели пакетный тур у «Интуриста» с вылетом Red Sea Airlines 8 сентября, могут выбрать один из трёх вариантов: полный возврат стоимости; перенос денежных средств на туры в Египет с перелётом другими авиакомпаниями или на туры в другие страны.

Для тех, у кого вылет в более поздние даты, подобных инструкций пока нет. По всей видимости, им подберут новые варианты перелёта,

«По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме», - обещают в Росавиации.

«Тем туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию, или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов», - рассказали об ещё одном варианте в «Интуристе».

В общем, важно, что всех обещают или довезти, или вернуть деньги, причем на усмотрение самих пассажиров.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«В связи с производственной необходимостью» - такова официальная причина внезапной отмены рейсов.

В реальности же дело, скорее всего, в неисправности одного из самолётов. Red Sea Airlines - авиакомпания очень молодая, создана в 2021 году, а полёты начала лишь год назад, осенью 2022-го. И очень маленькая. В ее воздушном парке только два лайнера Boeing 737-800, вмещающих 189 пассажиров. И если один выходит из строя, перевозчик уже не справляется.

Похожая история этим летом была у российской авиакомпании с созвучным, по иронии судьбы, названием Red Wings. В пик сезона отпусков из трёх ее «Боингов», летающих за границу, сломались два. И все расписание посыпалось, как карточный домик.

Что будет дальше рейсами Red Sea Airlines и возобновятся ли они после 17 сентября, пока непонятно.