Компании начали привлекать на работу студентов через цифровое облако фрилансеров

Фото: Алексей Смышляев

Онлайн-платформа «Профессионалы 4.0» для быстрого поиска заказов на фрилансе помогла российским студентам получить удаленную работу в российских технологических компаниях. Благодаря сервису молодые специалисты уже реализовали свыше двух сотен цифровых проектов заказчиков из разных отраслей, среди которых «Газпромнефть – Цифровые решения», «Ростелеком», «Северсталь» и Росатом.

За помощью в поиске удаленной работы к платформе регулярно обращаются более тысячи студентов. Реализация проектов дистанционно дает молодым специалистам возможность совмещать работу с обучением в вузе или другими проектами. Кроме того, удаленка открывает перспективы сотрудничества с топовыми работодателями из разных индустрий без волокиты и долгих согласований, как это бывает при устройстве в штат.

Наибольшим спросом среди работодателей на платформе «Профессионалы 4.0» пользуются специалисты IT-сферы – почти треть заказов. Маркетинг и, так называемый, продуктовый подход, когда необходимо получить нужный результат оптимальным способом за счет усовершенствования продукта, сервиса или услуги не усложняя систему и не делая лишнего – на втором месте. Также растет количество вакансий в сфере графического дизайна.

Сейчас на «Профессионалы 4.0» открыт набор в новые проектные команды СИБУРа, Академии Росатома, Гипроникеля и технологических центров «Газпром нефти». Компании нуждаются в квалифицированных специалистах по анализу рынка, дизайну презентаций, контент-менеджменту, экспертизе строительных решений.

НАША СПРАВКА:

Онлайн-ресурс «Профессионалы 4.0» – это цифровое облако фрилансеров для привлечения на конкретные проекты. Заказчики публикуют на платформе задачи и оперативно получают шорт-лист квалифицированных исполнителей, которые готовы выполнить работу в удаленном формате или с частичным посещением офисов. На платформе регистрируются как молодые специалисты, так и опытные эксперты. Для удобства расчетов между заказчиками и исполнителями на платформе есть сервис по заключению контрактов и оплате услуг, который гарантирует безопасность сделки.

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