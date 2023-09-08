Путин открыл трассу M12 от Москвы до Арзамаса

8 сентября Владимир Путин поехал в Нижегородскую область открывать скоростную трассу от Москвы до Арзамаса. Фото: kremlin.ru

Хоть отмечание Дня города в Москве началось еще в пятницу, 8 сентября Владимир Путин решил в столице не оставаться и поехал в Нижегородскую область. Благо, есть за чем! Он в финальной точке - в Арзамасе - открывал скоростную трассу от Москвы.

- Она (новая дорога – Ред.) позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами, - отметил президент. - В состав трассы вошли, без преувеличения, уникальные сооружения – имею в виду мост через Оку около Мурома. Его длина почти одна тысяча четыреста метров, и это первый мост с вантовой системой, разработанной и сертифицированной целиком в России.

Строители в свою очередь рассказали, что раньше ванты для подвесных мостов всегда делали из импортных материалов. Сейчас же они уже наполовину из российских, а технология полностью наша - иностранных специалистов не привлекали вообще.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, по-хозяйски добавил цифры и детали: общая длина скоростного участка 415 километров. Это больше половины расстояния до Казани.

- Мы настроены до 20 декабря открыть движение до Казани, - уточнил зампред правительства.

В скором времени на дороге обещают построить 16 заправочных комплексов с ресторанами и сервисными зонами. Одно место вообще будет площадью под 1200 квадратных метров, что, пожалуй, станет самой большой АЗС в стране.

А в следующем году трассу протянут до Екатеринбурга, а дальше и до Тюмени.

- Мы год назад открывали Московский скоростной диаметр. Он соединил трассы на Петербург и Казань. Для связки на Казань надо было построить 14 километров дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы. 40-50 тысяч машин ежесуточно будет проезжать и 20 тысяч пассажиров общественного транспорта, что заметно разгрузит МКАД, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Новое преимущество – на старых федеральных трассах можно делать выделенные полосы для общественного транспорта, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сначала Путин сказал: «Разрешаю», - для запуска движения по новой М-12. Но без традиционного «поехали!» автомобилисты тронуться не решились. Пришлось добавить.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТРОИТЬ ПРОЕЗД?

Калькулятор на сайте Автодора говорит, поездка от Москвы до Арзамаса (как, собственно, и до Мурома, и до Гусь-Хрустального) будет стоить 474 рубля вне зависимости от времени суток или дня недели.

Но ниже же указаны и совсем другие цены:

- Легковушка из конца в конец проедет за 2821 руб.

- поездка от Москвы до Владимира (156 км) - 1399 рублей.

- От Владимира до Арзамаса (259 км) - 1422 рубля.

- Объехать Балашиху (Москва — Электроугли) - 130 рублей.

- от Москвы до ЦКАД - 389 рублей

- Москва - Орехово-Зуево - 585 рублей.