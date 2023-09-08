Банкам разрешили продавать валюту без ограничений: Как это скажется на курсе рубля

ЦБ разрешил банкам продавать валюту в любых количествах Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот это неожиданно. Примерно так многие восприняли решение, которое Центробанк принял в пятницу. Регулятор решил снять одно из тех валютный ограничений, которое вводил прошлой весной. А именно, теперь банкам можно продавать любую валюту. Вне зависимости от того, когда она поступила к ним.

Напомню, в начале марта прошлого года ЦБ совсем запретил продавать доллары и евро населению. Наличная валюта тогда была в дефиците. Власти решили сэкономить запасы, пока не будут налажены альтернативные поставки. Да и резко подскочивший курс доллара нужно было сбить.

С 9 апреля прошлого года ЦБ немного ослабил ограничения. Банки теперь могли продавать валюту населению, но лишь ту, которая поступала к ним на счета после 9 апреля. А старые запасы трогать было нельзя. Поначалу долларов и евро в обменниках было немного. Но потом проблема перестала быть острой. Валюта в стране снова появилась. По крайней мере, в отделениях крупных банков в больших городах проблем с тем, чтобы купить доллары и евро, больше не было.

Сейчас ЦБ разрешил банкам продавать валюту в любых количествах. Вне зависимости от того, когда она поступила на их счета. Как считают эксперты, это приведет к небольшому росту курса рубля.

- Если учесть, что еще недавно граждане стремились обменять недружественные бумаги по выгодному курсу, то все как раз наоборот. Для того чтобы рубль уверенно повернул «на севера», нужно увеличить предложение долларов и иной «чужеродной» приличным людям валюты. Так вот, в принципе этот шаг как раз спрос на валюту не увеличит, а предложение — да, может, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Собственно, так и произошло. По итогам торгов в пятницу рубль укрепился на полпроцента – до 97,9 рубля за доллар. Тем не менее, как считают эксперты, это решение ЦБ вряд ли сильно повлияет на курс. Потому что основной причиной продолжающегося ослабления рубля являются не спрос со стороны населения, а восстановление импорта и падение экспортной выручки. Чтобы уравновесить валютный курс, а точнее немного укрепить рубль, потребуются дополнительные меры.

- В этом смысле работа по возвращению равновесия на валютный рынок еще предстоит. Долгая и мучительная. И, разумеется, не только путем ужесточения монетарной политики (то есть, повышения ключевой ставки), - считает Евгений Коган.

Возможные меры уже обсуждались в правительстве. В частности, в Минфине считают, что пора вводить валютные ограничения. В частности, заставить экспортеров продавать если не всю, то львиную долю валютной выручки внутри страны. Но это решение пока не принято.

Возможно, еще и потому, что низкий курс помогает увеличить доходы бюджета. По расчетам экономистов, падение курса рубля на 1 рубль по отношению к доллару приносит дополнительно около 100 млрд рублей налоговой выручки в год. С начала года рубль ослабел примерно на 25 рублей по отношению к доллару. Если курс останется на том же уровне, что и сейчас, это принесет в бюджет более 1,5 трлн рублей.

При этом обратная сторона слишком дорогого доллара – разгон инфляции. В ЦБ опасаются, что рост цен может ускориться из-за подорожания импортных товаров. Но эти страхи пока кажутся преувеличенными. По данным Росстата, с начала года инфляция выросла всего на 3,7%. К концу года она может вырасти до 7% годовых. Но это вряд ли можно считать тем уровнем, из-за которого стоит так сильно тормозить экономику за счет более высокой ключевой ставки. Сейчас она составляет 12% годовых. И часть аналитиков считают, что 15 сентября ЦБ поднимет ее вновь.

КСТАТИ

А можно ли теперь гражданам снять валюту со счетов?

Если для банков требования смягчили, то для их клиентов – нет. Как и раньше, снять со своего счета доллары или евро и получить их в наличном виде не получится. Точнее можно, но не больше 10 тысяч долларов. Да и то, лишь в том случае, если они лежали на счете до 9 марта 2022 года.

Любые другие суммы банк автоматически конвертирует в рубли и пересчитает по биржевому курсу. Единственное, что может радовать клиентов, так это то, что банкам запретили брать за такую конвертацию свою комиссию. ЦБ продлил этот запрет еще на шесть месяцев – до 9 марта 2024 года.