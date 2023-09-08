Войти в IT: самые перспективные студенты страны рассказали, как помогают медикам, прокачивают трамваи и предсказывают будущее

Фото - Алексей Смышляев

У студентов-программистов в России появился свой неформальный рейтинг. Сто самых перспективных молодых айтишников выбирают эксперты из Университета «Сириус» при участии 42 вузов и «Газпром нефти». А результаты презентуют на всероссийском слёте программистов IT CAMP. В этом году его участниками стали победители и призеры чемпионатов по программированию и профильных олимпиад, обладатели грантов и стартаперы. Корреспондент kp.ru узнал их истории и секреты успеха.

КОНСТАНТИН БАЛЦАТ

ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ – ПО СЧЕТЧИКАМ

Мало кто знает, но именно питерский студент Константин Балцат и его команда в 2018 году придумала программу, которая сейчас делает проще жизнь миллионов москвичей. Речь идет о системе, которая собирает и анализирует данные со счетчиков воды и света, то есть те данные, которые вводятся регулярно на портале mos.ru.

- Я тогда был еще школьником, и веб-сервис мы с командой из семи человек разрабатывали в рамках образовательной программы в центре «Сириус», - вспоминает Константин Балцат. – Идея была в том, чтобы система на основе предыдущих показаний, которые вводил пользователь, автоматически прогнозировала следующие месяцы и могла раз в год просто выдавать сводку. С этой разработкой мы победили во всероссийском конкурсе «Умный город», а уже гораздо позже я узнал, что ее реализовали.

В этом году Константин перешел на четвертый курс Университета ИТМО, войдя в рейтинг самых перспективных студентов по версии сразу двух крупных банков – «Тинькофф» и «Альфа-Банк». Он не представлял каких-то конкретных проектов, его достижения и компетенции оценивали в общем – на основе резюме, портфолио и дополнительных заданий.

Константин Балцат. Фото - Алексей Смышляев

Константин уже давно погружен в тему управления состоянием человека с помощью технологий и даже создал свой проект – прототип приложения для компьютера, который в связке с фитнес-трекером и смартфоном может сигнализировать и том, что пользователю пора сделать перерыв. Похожая техника есть, она называется Pomodoro, но она строится на определенном ритме (25 минут работы, 5 минут отдыха) и не учитывает, что с человеком происходит здесь и сейчас – может, он не выспался, и ему нужен перерыв подлиннее, или, наоборот, отлично отдохнул за день, и «пятиминутка» собьет его с рабочего ритма.

Фото - Алексей Смышляев

- В мое приложение можно добавить разные метрики, которые будут косвенно показывать, насколько пользователь утомлен: сердечный ритм, частоту взаимодействия с клавиатурой, дистанцию от экрана, - объясняет Константин Балцат. – Проект вариативен, он поможет как отдельному человеку не выгорать на работе, так и компании – повышать продуктивность труда сотрудников. И развивать этот продукт можно в любом направлении, в том числе, в область различных методик стимуляции мозга.

АЛЕКСАНДРА ВОЗИЯН

ЭНЕРГИЮ БУДУЩЕГО ОБЕСПЕЧАТ ТЕХНОЛОГИИ

Успехом завершился IT CAMP и для Александры Возиян – еще учась на третьем курсе Санкт-Петербургского Политеха она победила в конкурсе «Студенческий стартап», а сейчас открыла себе дорогу в мультидисциплинарное будущее:

- IT CAMP стал для меня самым удачным событием этого лета, - рассказывает девушка. – Организаторы выбрали интересный формат мероприятия, в котором, проводились лекции и практики от представителей крупных российских ИТ-компаний и «Газпром нефти». Также мы решали сквозной кейс по импортозамещению (кейс - это описание конкретной задачи и способов ее решения. Прим.автора).

Александра Возиян. Фото - Алексей Смышляев

Участников IT CAMP разделили на 10 команд, где у каждого была своя роль: бизнес-аналитика, разработчика, владельца продукта. Команде надо было придумать, как перевести небольшую компанию на современные рельсы, заменив часть IT-систем и оборудования на отечественную продукцию. В помощь командам выступали спикеры: разработчики российского программного обеспечения, которые не только представляли свой продукт, но и помогали понять, подойдет ли он под задачи конкретной (пусть и учебной) компании.

- Кроме того, нам рассказали, как «Газпром нефть» развивает технологии искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов – это очень интересное направление, - вспоминает Александра Возиян. – И самое важное: после IT CAMP меня пригласили на работу в компанию «Газпромнефть-Автоматизация» на должность инженера-программиста. Это отличная возможность реализовать себя, я смогу задействовать инженерные знания по автоматизации производственных процессов, которые я получила в бакалавриате, и компетенции в информационных технологиях – то, чему я буду учиться в магистратуре.

Фото - Алексей Смышляев

При этом Александра намерена продолжать работу над своим проектом, с которым она победила в конкурсе «Студенческий стартап» - он посвящен разработке прототипа программного обеспечения в области проектирования изолированных энергосистем. Проект очень перспективный, в будущем его можно будет дополнять - в том числе, альтернативными источниками энергии (солнечной и ветряной энергетикой), использованием накопителей энергии и многим другим.

НИКИТА ВАСИЛЬЕВ

КАК КОМПЬЮТЕР ПРЕДСКАЖЕТ ВАШУ БОЛЕЗНЬ

Никита Васильев сейчас - студент магистратуры второго курса Сколковского института науки и технологий. На IT CAMP он приехал уже с богатым портфолио. Никита работал в научных группах трех разных университетах, плюс участвовал в разработке проекта по созданию биотехнологического стартапа:

- Да, в рамках моей первой магистерской программы я работал в двух университетах – Венском техническом университете в феврале 2020 года и в университете Регенсбурга в Германии летом в 2019 году. Это была научная коллаборация между моей лабораторией (в Новосибирском госуниверситете, где у меня была специальность «физика полупроводников») и лабораторией этих двух стран, - вспоминает молодой ученый. - В двух зарубежных лабораториях я занимался полупроводниковой оптикой, измерял различные квантовые явления, которые возникают при низких температурах и в магнитных полях. Это фундаментальная наука, которая не предполагает практической применения здесь и сейчас. Но в перспективе на основе этих исследований может появиться новый вид хранения и передачи информации.

Никита Васильев. Фото - Алексей Смышляев

Через какое-то время Никита несколько отошел от фундаментальной науки к вещам более практичным, но не менее интересным: алгоритмам машинного обучения, а конкретно - к компьютерному зрению и всему, что с этим связано. Так он и оказался во второй своей магистратуре.

- Я рассматриваю все возможные перспективы, и в зависимости от того, как сложится моя научная карьера и стартапы, буду решать продолжать ли карьеру в России или за границей, - признался Никита Васильев.

Кстати о стартапах. В прошлом году в рамках курса по созданию стартапов Никита со своей командой начал разрабатывать программу, которая может оказать реальную помощь врачам в диагностике заболеваний:

- Идея не моя, другого первокурсника, но она меня тоже «зацепила»: в почках есть функциональные единицы, которые называются капсула Боумена, и если посчитать их количество, площадь и узнать, какие они по «фактуре», то можно понять, чем может болеть человек. Проблема в том, что врачи, которые занимаются такими подсчетами, тратят по 4-6 часов на один образец. Потому что количество функциональных единиц в одном образце может достигать 100 тысяч единиц, - обрисовывает масштаб проблемы Никита Васильев. - И наша команда решила упростить задачу врачам, создав продукт на основе компьютерного зрения, который помогал бы им считать эти функциональные единицы. А далее на основе полученных цифр врач уже может сам решать – доверять ли им, перепроверять ли результат или ставить диагноз и назначать лечение.

Разработка этой программы началась в сентябре 2022 года и продолжается сейчас. Студентам нужны инвесторы и эксперты, которые помогут сделать стартап реально работающим продуктом.

ВАДИМ ОЛЕННИКОВ

ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕВАТЬ – НАДО МЕНЬШЕ СПАТЬ

- Наша команда победила на IT CAMP в соревнованиях от «Р7-Офис», их программа позволяет работать с таблицами. Это было полезно. Но больше всего понравились соревнования по кибербезопансости – вот где подумать пришлось. Решения мы искали через TrueConf – это российский аналог программы Zoom. Проходили задания, и если все было четко, то в конце команда попадала в нужную конференцию. Интересная задумка, - размышляет Вадим Оленников.

Он закончил четвертый курс НИЯУ МИФИ, работает в автоматизации тестирования в «Тинькофф» и параллельно развивает свой стартап. На вопросы «Как вы все успеваете?» и «Когда вы спите?» отвечает кратко: «Я мало сплю, это да».

Тем более, что проект, которому он посвятил уже больше года, может вот-вот перейти к испытаниям в реальности. Так о чем идет речь?

- Наш проект – это моделирование баланса энергии в сетях горэлектротранспорта – трамваях и троллейбусах. Точнее, это программное обеспечение, которое помогает подобрать оптимальные параметры электросетей, которые их питают, - объясняет Вадим Оленников. – Вот вам простейший пример: когда трамвай тормозит, энергию движения он превращает в электрическую. Если все настроено правильно, она уходит обратно по проводам в сеть. Если нет – превращается в тепло и теряется. Сейчас такие вещи проверяются инженерами, часто – при помощи ручных замеров. Мы можем значительно упростить этот процесс.

Вадим ОЛЕННИКОВ. Фото - Алексей Смышляев

Проект Вадим разрабатывал с помощью своего научного руководителя – Александра Кацая и друга Роман Афанасьева. А параметры в контактных сетях реального транспорта измеряли на материале питерского трамвая «Чижик». Под разработку этой программы он выиграл два гранта «Твой ход» и «Студенческий стартап» по миллиону каждый.

- Мы измеряли параметры в контактных сетях, находили в них зависимости через методы машинного обучения и получили в итоге нашу программу. Она же позволяет строить прогноз энергопотребления, в том числе, при внедрении накопителей энергии в сеть. Сейчас идет процесс ее отладки. Прототип готов, в ближайший месяц мы готовы искать заказчика, - рассказывает Вадим Оленников. – Также я намерен продолжать свою карьеру в «Тинькофф», хочу перейти на разработчика, потому что сейчас я занимаюсь тестированием в смежном направлении. Мне это интересно. И я понимаю, что айтишники сейчас нужны стране. Но и стартап бросать не собираюсь. В общем, пока разбираюсь, где лучше, но пока мне интересны оба направления.