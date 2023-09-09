Украинские дроны загажены ожоговыми реагентами Фото: REUTERS

На Донецком направлении отражено 12 атак ВСУ

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила 12 атак ВСУ и вывела из строя более 215 боевиков, четыре автомобиля, две американские артсистемы М777 , гаубицу Д-20, противотанковое орудие «Рапира», станцию РЭБ «Буковель-AD» и командно-наблюдательный пункт 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила три атаки ВСУ, нивелировав более роты, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении действиями подразделений уничтожила до 60 националистов, две бронемашины и два пикапа. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до двух рот, три бронемашины, четыре автомобиля, артсистему М777 производства США, склад боеприпасов ВСУ в Новодонецком. На Запорожском направлении отбиты пять атак 82-й ДШБ ВСУ в районе Вербовое, противник потерял полтора взвода, танк, две БМП, три автомобиля, две артсистемы М777, британское орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, САУ «Акация», РСЗО «Град» и станцию РЭБ «Буковель-AD». На Херсонском направлении уничтожено свыше 25 боевиков, три автомобиля и гаубица «Мста-Б». Силы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 31 украинский беспилотник.

Турков принуждают пропускать корабли НАТО через Босфор

Западные страны давят на Анкару, чтобы Турция нарушала Конвенцию Монтрё, и пропускала военные корабли нечерноморских стран (читай — США, Британии и Франции) в Черном море. Но турецкое правительство не хочет менять свою позицию по данному вопросу и усугублять украинский конфликт, и вызывает недовольство со стороны партнеров по НАТО. При том черноморские страны (Болгария, Румыния, Россия) могут направлять в проливы военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления Турции. Если ты вдруг не был на Босфоре, то и не рассказывай о нем.

Украинские дроны загажены ожоговыми реагентами

Появились подтверждения сообщений, что в ВСУ свои дроны-камикадзе стали обрабатывать спецсоставами, которые при попадании на кожу вызывают ожоги и отравления. Также с недавних пор украинские военные начали минировать часть своих дронов, которые взрываются после соприкосновения с землей. Кому гадость — кому радость.

Незалежная, по мнению чешского генерала, на грани исчезновения

Андор Шандор, экс-глава чешской военной разведки, сообщил, что потери Киева столь огромны, что Украине грозит исчезновение в результате конфликта. В интервью изданию Mysl Polska чешский генерал заявил: «Конфликт на Украине закончится тем, что страна понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем». Шандор подчеркнул, что многие страны рискуют втянуться в боевые действия вне зависимости от наличия у них такого желания. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица.

45-летний севастополец заигрался в подрывника

Силовики в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который по заданию военной разведки Украины готовил 45-летний житель Севастополя. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в оборудованном им тайнике нашли самодельное взрывное устройство. Неудавшийся «подрывник» также собирал данные об объектах Минобороны России и передавал их спецслужбам незалежной. А мог бы просто картины рисовать, как Айвазовский в Феодосии...

Бойцы «Барса-10» сбили чешский беспилотник ценою в полмиллиона евро

Беспилотник Primoco One чешского производства приземлили бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» . Командир отряда с позывным «Сатурн» сообщил, что аппарат стоимостью в полмиллиона евро был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища, превратившегося в болото, обстреливаемое украинской артиллерией. «Сатурн» рассказал РИА Новостям, как его бойцы попытались достать БПЛА: «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает вес человека, раза четыре пробовали добраться». Собрать все части дорогого беспилотника удалось «с помощью смекалки и веревок». Теперь примочки Primoco исследуют те, кому положено.

В Китае констатируют уязвимость западных танков в реальном бою

Военный обозреватель Вэй Дунсюй полагает, что российская армия в ходе СВО показала, что утвержения о «неуязвимости» западных танков — миф. В статье для Национального радио Китая (CNR), говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 у Работино, обозреватель напомнил, что военные эксперты прежде утверждали, что эта британская бронемашина оснащена «самой прочной броней в мире». 8 сентября от главы Запорожской области Балицкого стало известно, что в зоне боев в этом регионе уничтожен еще один Challenger 2. «Миф о том, что западные танки непобедимы, развенчан в степях Украины», – заключил обозреватель из Китая. А вот мифы о древних непобедимых украх живучи как клещи.

Новое наступление ВСУ в США пророчат летом 2024?

Наемник из США Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года. Вандайк заявил: «F-16 уже в пути. И я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом». При том американский легионер признал, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ. Найдется хитрая гайка и на ваш F-16.

Украинские академики чуют демографический кризис

Элла Либанова, академик Национальной академии наук Украины, сообщила о риске попадания незалежной в «спираль смерти» из-за демографического кризиса. В публикации британской благотворительной организации AOAV Либанова напомнила, что в 2001 году в самостийной зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Старом Свете и к 2023-му ситуация лишь усугубилась. Беспокойство академика вызывает массовый отъезд за рубеж украинок репродуктивного возраста. Либанова предупреждает: «Если мы не сможем вернуть этих женщин, это станет серьезной проблемой». Украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71. И это «станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире». А что вы хотели - европейский путь развития требует жертв.

Лондон грозит следить за Россией в Черном море

Риши Сунак, британский премьер, на саммите G20 в Индии, который состоится 9–10 сентября, собирается официально объявить о том, что Лондон будет вести наблюдение за действиями России в Черном море и уведомлять Москву о возможных нарушениях. Сунак уже сообщил следующее: «Мы будем использовать наши разведданные, наблюдение и рекогносцировку для отслеживания российской активности в Черном море. Самолеты Королевских ВВС проводят полеты над этим районом». Ну все, пора прятаться и не дышать.

Блинкен угрожает санкциями наблюдателям за выборами в Новороссии

Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что Штаты обрушат мощь своих санкций на международных наблюдателей за процессом выборов на новых российских территориях. Госсекретарь угрожал: «Напоминаем любым лицам, которые могут поддержать выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям». И подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает результаты этих выборов. Напугал ежа голой пятой точкой.