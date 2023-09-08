Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Тис прервал работу беспилотной авиации врага

Старший прапорщик Виктор Тис и старший сержант Сергей Годороба

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов он напутствовал своих подчиненых словами: «Воевать не числом, а умением».

УНИЧТОЖИЛ БЕСПИЛОТНИК КОРРЕКТИРОВЩИКА ВСУ

Старший сержант Сергей Годороба

«Старший сержант Сергей Годороба выполнял боевые задачи в составе расчета зенитно-ракетного комплекса «ОСА».

Находясь в одном из районов со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе, Годороба прикрывал обороняющиеся российские войска от атак с воздуха. Противник атаковал позиции российских войск и вел интенсивный артиллерийский обстрел. Расчет Годороба, применяя технические средства комплекса, обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений и корректировал огонь вражеской артиллерии. Прицельным огнем расчета ЗРК БПЛА противника был сбит. После точного попадания расчет оперативно сменил позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанесен артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия старшего сержанта Сергея Годороба позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся российским подразделениям и сохранить жизни личного состава расчета».

ПРЕРВАЛ РАБОТУ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ ВРАГА

Старший прапорщик Виктор Тис

«Старший прапорщик Виктор Тис в составе зенитного ракетного расчета, находясь на тщательно замаскированной позиции, в ходе попытки наступления украинских боевиков уничтожал средства воздушного нападения противника. Как только вражеский БПЛА оказался над районом действия расчёта в зоне достижения средств ПВО, Тис выполнил пуск ракет и уничтожил БПЛА украинских националистов. После чего оперативно покинул район, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел. Благодаря мужественным действиям старшего прапорщика Виктора Тиса, противнику не удалось совершить разведку позиций российских подразделений, и потерь среди личного состава и техники допущено не было».