Режиссер Макар Кожухов: «Темпы социальной и физической адаптации Романа Костомарова потрясающие»

Роман Костомаров. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который сейчас проходит на Роза Хутор, заместитель генерального директора Premier и режиссер Макар Кожухов рассказал, что Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг». Проект, рассказывает о жизни людей с протезами и будет эксклюзивно представлен на онлайн-платформе Premier. Мы лично расспросили Макара о новом сериале.

- Макар, как появилась идея создания этого социально-значимого проекта?

- Полтора года назад мой товарищ и коллега рассказал, что одним из направлений его деятельности является компания, которая создает роботизированые и бионические протезы. Она является резидентом инновационного центра «Сколково». Тогда же я ему сказал, что это классная история, и нужно как-то собраться и сделать из этого кино. Мы ходили с этой мыслью, и еще через какое-то время еще один наш партнер сказал, что есть люди с протезами, которые активно живут и даже катаются на вейкборде. В итоге мы соединили две эти идеи вместе, и так появился проект. Затем нас поддержал Институт развития интернета, мы делали проект с ними, за что им большая благодарность. В общем, все начало складываться. Также мы затронули вещи, о которых немногие знают. Например, государство при поддержке различных фондов компенсирует часть суммы на создание протеза.

- Как вы находили героев? И сколько их?

- Нам помогла студия «Моторика», которая занимается производством протезов. Героев получилось шесть. Дальше мы собрали их вместе. Героев вместе. Нашли проводника для них. И они частично выступают проводниками. Плюс в сериале приняли участие врачи, психологи, инженеры, создающие такие передовые технологии. Вообще, создание протеза — это сложный процесс, к которому нужно подготовиться. Это реабилитация, адаптация, работа с психологами и врачами. Мы погрузились в фантастический мир технологий. Так, собственно, и родилось название «Киборг». И ребята себя сами так называют. И главное — что они могут все: у одной из наших героинь более 30 прыжков с парашютом.

Макар Кожухов. Фото - пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

- Я так понимаю, что были изготовлены протезы и для Романа Костомарова? Как он стал героем вашего проекта?

- Пока они в процессе изготовления. Там все чуть сложнее. Понятно, что вся страна следила за тем, что с ним происходило. И как только появилась возможность связаться с Романом— наши партнеры это сразу сделали. Сейчас мы находимся в рабочем процессе с Романом, который демонстрирует фантастическую силу воли. Ну что говорить, он — олимпиец. Темпы его восстановления, темпы социальной и физической адаптации потрясающие!

- Он уже начал сниматься?

- Пока нет, но совсем скоро.

- Про него будет отдельная серия, или он будет интегрирован?

- Мне кажется, не до конца справедливо выделять его на фоне других ребят. Понятно, что он медийный, и у него есть колоссальный вес, но он все-таки «внутри». Это не фильм о нем, он про всех ребят.

- В «Киборге» Роман делится личной историей?

- У нас нет задачи рассказать, как Рома тренировался, а потом стал олимпийцем. Мы хотим рассказать про него сейчас, и на его примере показать, что возможно все, и каждый человек уникален. И тут еще вопрос скорее силы духа, которой у Романа не занимать.

- Сколько серий будет?

Три серии, в которых переплетаются истории наших героев. Например, один из наших героев — военный, оставшийся без обеих ног. И он в итоге встал на вейкборд. У каждого нашего героя фантастическая силы воли и любовь к жизни. Они все очень светлые ребята. Одна из наших миссий - показать, что люди, которые по стечению обстоятельств отличаются от нас, от стандартных — не люблю это дурацкое слово — они, на самом деле, такие же обычные. И у меня никогда в жизни не повернется язык назвать их, не дай бог, инвалидами. Они прыгают с парашютом, занимаются вейкбордом и пол-дэнсом. Делают все, что угодно.

- Кстати, о бионических протезах, которые совершенствуют жизнь таких людей. Это новейшая технология?

- Да. Сейчас есть протезы, которые позволяют определять — холодное или горячее, твердое или мягкое. И что еще радует, это полностью российская разработка. И вот такие истории еще и развивают патриотизм и заставляют гордиться нашей страной.

- Наверняка эти протезы очень дорогие?

- Все что касается усовершенствования жизни — это дорого. Это как с машиной. Они бывают разные. Если это кисть, то одна стоимость, если нога, то другая. Чем больше набор функций внутри, тем, разумеется, протез дороже. Но благодаря людям, которые создают подобные технологии, и фондам, которые это поддерживают — нет ничего невозможного.

- Были до этого проекта аналогичные?

- Да, были. И мы, в том числе, их делали. У нас вышел проект «Белые вороны» о блогерах с инвалидностью. Нам кажется очень важным не только развлекать классными сериалами, но и реализовывать социальную миссию, подсвечивая важные проблемы, о которых мало говорят. А мы к тому же делаем это по-киношному — красиво, с графикой, светом. «Киборг» — это полноценное документальное кино.

- Когда состоится релиз?

- В начале 2024 года. Думаю, что весной.