Милое видео Алины Кабаевой с малышкой на руках растрогало поклонников

Белокурая голубоглазая кроха покорила сердца зрителей. Фото: кадр видео.

В декабре прошлого года в Сочи открылась Академия художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Сюда приезжают тренироваться талантливые гимнастки со всей России. Под руководством опытных тренеров девочки делают первые шаги в большом спорте. Алина Кабаева часто навещает своих воспитанниц и наблюдает, как проходят занятия.

В академии занимаются не только те, кто уже добился первых успехов в художественной гимнастике, но и те, кто еще только начинает приобщаться к спорту. Алина лично принимает участие в отборе в группы дополнительного образования для дошкольников. Малышкам, мечтающим стать гимнастками, едва исполнилось три года. Но у них уже есть уникальная возможность учиться у олимпийской чемпионки.

Поклонников Кабаевой тронуло милое видео, запечатлевшее ее занятие с трехлетней Алисой Желтковой. Фото: кадр видео.

Поклонников Кабаевой тронуло милое видео, запечатлевшее ее занятие с трехлетней Алисой Желтковой. Алина терпеливо показывает крохе, как нужно тянуть ножки, и наблюдает, как девочка старается выполнить задание.

Маленькая Алиса впервые увидела Кабаеву по телевизору и начала подражать движениям гимнастки. У девочки это неплохо получалось, и родители решили отвести ее в академию. Пока что малышка не совсем понимает, что ее просит сделать олимпийская чемпионка, но старательно выполняет все просьбы.

Алина терпеливо показывает крохе, как нужно тянуть ножки. Фото: кадр видео.

Занимаясь с Алисой, Кабаева посадила девочку к себе на колени и попросила вытянуть ножки.

«Ты умеешь тянуть стопочки? Кто готовил тебя? Мама?» - интересуется именитая гимнастка.

Смущенная Алиса не ответила и только кивнула головой, тряхнув двумя задорными хвостиками.

- Прическу сама себе сделала? – улыбнулась ее наставница.

«Ты умеешь тянуть стопочки? Кто готовил тебя? Мама?» - интересуется именитая гимнастка. Фото: кадр видео.

Голубоглазая белокурая кроха покорила сердца зрителей. Да и сама Алина, похоже, осталась довольна проведенным занятием. Кабаева получает настоящее удовольствие от любимого дела и стремиться поделиться с начинающими гимнастками своим мастерством.

«Изначально, когда академия строилась, мы закладывали учебные классы. Это была моя мечта, чтобы дети приходили с трех лет и могли не только тренироваться бесплатно, но и учиться», - рассказывала ранее Кабаева.

В академии юные спортсменки не только тренируются, но и получают новые знания. Их график выстроен так, чтобы спорт гармонично сочетался с общим образованием. После тренировок они отправляются в классы, где занимаются с учителями.

«В первую очередь воспитывать хорошего человека, а потом уже чемпиона», - говорит Алина.

Кабаева получает настоящее удовольствие от любимого дела. Фото: кадр видео.

После того, как наших гимнасток несправедливо засудили на Олимпиаде-2020, Кабаева организовала международный турнир «Небесная Грация» - уникальные экспериментальные соревнования. На протяжении последних лет международная федерация гимнастики последовательно упрощала правила, чтобы дать спортсменкам возможность хоть как-то конкурировать с российскими чемпионками, которые всегда были на голову выше остальных.

Алина часто навещает своих воспитанниц и наблюдает, как проходят занятия. Фото: кадр видео.

В Сочи же юные гимнастки соревнуются по более сложным правилам. По словам Кабаевой, такие условия позволяют вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х годов, когда она состязалась на международных аренах.