«Большая двадцатка» не обошлась без своего «майдана»

В Индии стартовал саммит G20 Фото: REUTERS

В субботу в Нью-Дели началось мероприятие, к которому Индия тщательно готовилась целый год. Два дня все мировые СМИ будут смаковать слова, жесты и даже взгляды лидеров «Большой двадцатки». Россию на саммите G20 представляет Сергей Лавров.

Час на то, чтобы перейти через улицу Дели

Чтобы дойти до гостиницы, в которой проживает наша делегация в Нью-Дели мне оставалось пройти всего метров 100. Но, чтобы преодолеть это расстояние понадобилось больше часа. Я видел само здание гостиницы, но сдвинуться не мог ни на метр. Дорогу преградил полицейский с огромной бородой. «Тут проход закрыт», - сказал он спокойно, но абсолютно безальтернативно.

И все же я рискнул: «Но вот она моя гостиница. Я из российской делегации». «А мне все равно откуда вы. Пройти вы не сможете. Сейчас поедет Байден».

Прибытие президента США на саммит G20 в Индию чем-то напоминало встречу инопланетян. В прямом эфире его показывали буквально все местные каналы. И большинство западных.

При этом кадры спускающегося по трапу хозяина Белого дома интересовали очень многих явно в первую очередь потому, что было интересно понять – сможет ли он на этот раз преодолеть «полосу препятствий» без проблем или снова случится «упс».

На этот раз его окружение смогло вздохнуть с облегчением. Спуск на твердую землю прошел без приключений. Президент США сел в свой шикарный лимузин и уехал на переговоры. Ждать мне пришлось реально больше часа пока мимо проедет кортеж Байдена и можно будет перейти через улицу.

Шесть линий «обороны»

В это время так называемый «Старый Дели» продолжал жить своей обычной жизнью. А вот район «Новый Дели», где разместились все делегации, стал неприступной крепостью. Чтобы добраться до пресс-центра пришлось преодолеть шесть линий «обороны». Везде огромное количество полиции, военных и спецназа. Тут же бронетехника и военные радары для защиты воздушного пространства от любого проникновения.

До «майдана» добрались лишь «личники»

Даже в общем-то простая задача по доставке представителей СМИ до пресс-центра местными службами безопасности была превращена в спецоперацию. Сначала на одних автобусах от гостиницы нас везли до стадиона имени Джавахарлала Неру. Там первая линия проверки. Потом в другом автобусе журналистов отправляли на главную «точку».

От которой до места проведения самого саммита рукой подать. Но преодолеть последние метров 300, которые отделяют пресс-центр от места встречи лидеров G20, могли лишь так называемые «личники» - операторы и фотографы глав делегаций.

Кстати, саммит проходит в Международном выставочном комплексе «Прагати Майдан». Ну, никуда не деться от очередного «майдана».