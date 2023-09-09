Гостям G20 раздали воду перемен, а Россия развенчивает мифы Запада: саммит "Большой двадцатки" открылся в Индии

Сергей Лавров принялся развеивать западные мифы Фото: REUTERS

На открывшемся в Нью-Дели саммите «Большой двадцатки» представляющий Россию Сергей Лавров принялся развеивать западные мифы. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Чудотворная» вода лилась на саммите рекой

Буквально все на саммите G20 пропитано большой политикой. Даже бутилированная минеральная вода, которую раздают в пресс-центре съехавшимся со всего мира более четырем тысячам журналистам, и та оказалась политизированной. Ее название можно перевести как «Ответственная вода». А ниже еще дописали «Можно добиться изменений».

- На какие именно изменения намекают хозяева саммита? – спросил я одного из волонтеров, который старался помочь всем. Но мне не смог. Мой вопрос, оказался ему явно не по зубам.

- Я вообще не понимаю, о чем вы! – постарался он уйти от четкого ответа. – Вода и есть вода. Я не специалист по названиям.

Моди очень старался нацелить участников саммита на серьезный разговор не об Украине

Готовясь к проведению этого саммита в Нью-Дели власти Индии дали понять, что хотели бы настроить всех членов G20 на серьезный разговор, к примеру, о продовольственной безопасности или реформировании международной архитектуры. В частности, индийский премьер Нарендра Моди ранее уже неоднократно призывал вплотную заняться модернизацией ООН, так как, по его словам, эта ключевая международная организация не отражает нынешние реалии.

Были свои задумки и у предыдущего председателя G20 Индонезии. Но в прошлом году на Бали коллективный Запад сделал все возможное, чтобы перевести разговор на одну тему – Украина. Многое говорит о том, что и в этом году в Нью-Дели будет предпринята аналогичная попытка.

Фото: REUTERS

Зеленскому не дали в Индии сыграть свою «роль»

Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хотел бы видеть на G20 в Индии Зеленского. Более того, он уверен, что визит президента Украины в Нью-Дели просто необходим для «продолжения диалога по мирному решению». Но ведь всем понятно, для чего на самом деле американцы пытались протащить Зеленского на саммит «Большой двадцатки». Вот как РИА Новости многозначительно перевели его слова: «По нашему мнению, иметь Зеленского на этом саммите G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом».

Индия на правах хозяина в этом вопросе все же смогла настоять на своем. В Нью-Дели Зеленского не пригласили. Но и без него поговорить именно об Украине на саммит G20 приехало большое количество желающих.

Поведение США далеко не всем нравится

О попытке «украинизации всего и вся» два дня назад в Бангладеш говорил Сергей Лавров.

- Результаты Восточноазиатского саммита подтвердили, что такая навязчивая, настырная линия по продвижению своих собственных геополитических интересов далеко не всем нравится… Но это не означает, что эти попытки прекратятся. Наоборот. Мы ожидаем их активизации. Надо быть к этому готовыми.

Фото: REUTERS

Сможет ли Индия помочь России развенчать миф Запада?

К саммиту G20 МИД РФ опубликовал на своем сайте внушительного размера сообщение для СМИ.

- Страны «семерки» (прежде всего, США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий «двадцатки» своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины. Индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата «Группы двадцати». Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым, не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной «вахты» Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями, - говорится в сообщении.

При этом в нашем МИДе подчеркнули: «Плотно работаем со всеми странами «двадцатки» в целях развенчивания создаваемого Западом мифа об «агрессивности» России, противодействия попыткам увязки гуманитарных и экономических проблем в мире исключительно с «конфликтом на Украине», который вызван и подогреваем американцами в ущерб общеевропейской безопасности и перспективам стабильного социально-экономического прогресса на евразийском континенте».