Эпицентр подземных толчков находился в районе города Марракеш Фото: REUTERS

В Марокко после мощного землетрясения, случившегося вечером, 8 сентября, продолжаются спасательные работы и поиск жертв.

Землетрясение в Марокко: количество пострадавших, последствия

Эпицентр подземных толчков находился в районе города Марракеш. Их сила достигала 6,8 балла, и это самое сильное землетрясение, случившееся в Марокко за последний век.

- Столь масштабные землетрясения в этом регионе являются редкостью, но в то же время не являются неожиданными. В радиусе 500 км от Марракеша с 1900 года не было землетрясений силой в 6 баллов и более. Землетрясений силой в 5 и менее баллов за этот период было зафиксировано девять, – сообщили сейсмологи.

В 2004 году Марокко также пострадало от сильного землетрясения, эпицентр которого находился рядом с городом Эль-Хосейма. Тогда погибло более 600 человек.

Фото: REUTERS

В районе Марракеша, являющегося популярным туристическим направлением, проживают не менее 1 млн. человек. Как сообщило МВД Марокко, по состоянию на утро, 9 сентября, число погибших при землетрясении достигло 632 человека, 329 — получили ранения.

Поиск пострадавших продолжается.

Землетрясение в Марокко: что разрушено

Многие марроканцы провели ночь на улицах, опасаясь новых подземных толчков. Спасательные службы немедленно приступили к работе. Однако у них возникают трудности, поскольку в зоне землетрясения оказались населенные пункты, расположенные в горах, доступ к которым сейчас затруднен из-за разрушенных дорог. А именно эти города и поселки больше всего пострадали от стихии не в последнюю очередь из-за того, что строения в них возведены давно и без учета возможной сейсмологической активности региона.

Фото: REUTERS

Власти обратились к населению с призывами внимательно следить за сообщениями сейсмологов, поскольку никто не может исключать повторных колебаний почвы; больницы просят сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

В самом Марракеше, объявленного ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, разрушения зафиксированы, в основном, в т.н. Старом городе. Cпасатели всю ночь доставали людей из-под завалов, а историческая мечеть Аль-Кутубия оказалась на грани разрушения.

Фото: REUTERS

Город с тысячелетней историей плотно застроен средневековыми дворцами, мечетями и рынками. А Старый город окружен красными стенами из красного песчаника, из-за чего Марракеш часто называют Красным городом.

Фото: REUTERS

До пандемии COVID-19 в Марракеш ежегодно приезжали до 3 млн. туристов из разных стран мира. Он входит в четверку самых крупных городов Марокко и является крупным экономическим центром королевства.