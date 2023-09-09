Индийский премьер обратил внимание президента США на колесо времени
Фото: REUTERS
Все главы делегаций прибыли на саммит «Большой двадцатки», который стартовал сегодня в столице Индии Нью-Дели. Президент США Джо Байден превратил церемонию встречи в свое личное шоу. А премьер-министр Индии Нарендра Моди ему подыграл.
Индийский премьер выбрал уникальный фон, на котором он здоровался с каждым из участников саммита. За его спиной построили точную копию колеса времени из храма Солнца Конарк в Одише, которому более 600 лет. Это колесо олицетворяет древнюю мудрость Индии, но одновременно с этим символизирует прогресс и непрерывные изменения.
За церемонией встречи гостей на любом саммите представители СМИ следят с большим интересом. Сами выступления и переговоры, как правило, проходят за закрытыми дверьми. Кончено же, затем найдется немало источников, которые с удовольствием расскажут, что говорили лидеры вроде как без свидетелей.
Но сначала все внимательно следят за тем, кто и как именно прошелся по красной дорожке. Практически у каждой подобной церемонии есть свои «изюминки». На этот раз, к примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шел заметно прихрамывая. Канцлер Германии Олаф Шольц решил остаться в черной повязке на правом глазу. «Пиратом» немецкий лидер стал 2 сентября. Тогда немецкие СМИ сообщили, что он сильно ударился лицом во время пробежки.
Президент Бразилии Лула Да Силва, как и две недели назад на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, шел по длинной красной дорожке со своей женой. Оба широко улыбались. Он в очередной раз всем своим видом показывал, что у него точно все хорошо.
Олаф Шольц решил остаться в черной повязке
Фото: REUTERS
И вот настала очередь Байдена. Из своего лимузина президент США вышел в солнцезащитных очках. Затем помахал кому-то рукой и пошел навстречу Моди. Увидев его, отдал зачем-то честь, снял очки, положил их во внутренний карман пиджака.
С остальными гостями Моди во время рукопожатия перекидывался лишь парой фраз. Для Байдена он сделал исключение. Индийский премьер обратил внимание президента США на колесо времени. А потом взял его за руку и волевым движением повернул хозяина Белого дома лицом к стене. Соответственно к камерам премьер и президент встали спиной. Стояли так они вдвоем достаточно долго. Все это время Моди что-то говорил и показывал рукой, а Байден в ответ кивал. Но то и дело посматривал в сторону. Видимо, хотел понять, когда же ему можно будет вернуться из 13-го века.
И тут Моди ослабил свою хватку. Байден тут же воспользовался случаем продолжить свой путь по нестерпимо длинной особенно для него красной дорожке.
Как только все расселись хозяин встречи начал саммит G20 с важного заявления.
- Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20, - заявил Моди, открывая первую сессию саммита.
После этих слов глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены «Большой двадцатки». Под общие аплодисменты Моди подчеркнуто долго обнимал Ассумани. Получается, что под эти аплодисменты еще и проводили «Большую двадцатку». Ведь теперь G20 стало G21.
Затем заседание продолжилось в закрытом режиме.
Как только все расселись хозяин встречи начал саммит G20 с важного заявления
Фото: REUTERS
За два дня лидеры G20 проведут три сессии. В двух из них, как ожидается, выступит Сергей Лавров. Первая называется «Одна Земля». Вторая – «Одна семья». А третья – «Одно будущее».
- Российская сторона последовательно отстаивает важность деполитизации переговорного процесса «двадцатки». Необходимо, чтобы она сосредоточилась на своих прямых обязанностях восстановления мировой экономики и устойчивого развития. Попытки искусственно и, главное, селективно насыщать повестку дня вопросами мира и безопасности, концентрировать дискуссии на заведомо конфронтационных сюжетах контрпродуктивны и являются не более чем атавизмами прошлого блокового мышления, - заявили в МИД РФ.