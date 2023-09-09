Украинцы выставили постановочное видео, как в Херсонской области заставляют голосовать под дулом автомата

Избирательная комиссия Херсонской области Подпись к фото: Жители с радостью встречают членов избирательных комиссии и активно голосуют

Украинские телеграм-каналы продолжают настаивать на том, что в новых регионах России жителей заставляют принимать участие в голосовании. На этот раз под информационную атаку попала Херсонская область. Авторы постов утверждают, что люди вынуждены ставить галочки в бюллетенях под дулом автомата прямо на дому. Правда, никаких фотографий приложено не было и других доказательств тоже. «Комсомольская правда» решила выяснять, действительно ли такой факт может быть или провокаторы намерено вводят людей в заблуждение, чтобы напугать и сорвать выборы. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Херсонской области идет второй день голосования. В избирательной комиссии уже объясняли, что дали возможность людям голосовать на дому в целях безопасности. Ведь в регионе есть населенные пункты, которые часто обстреливаются ВСУ. Теперь началась еще и информационная атака, мол члены избирательных комиссии приходят с вооруженными людьми и буквально заставляют принять участие в голосовании. Только сами жители о таком даже не слышали. Уже столько человек отдали свои голоса и никаких людей с автоматами, направляющими дуло на простых людей, не видели.

Анализ видео позволил установить, что сообщение является фейком. Оно постановочное, что доказывают кадры из окна дома по адресу ул. Лесная, д. 32. На них видно, что настоящее здание по указанной локации соседствует с рядом строений с заборами, а не находится около поля. Подтверждение локации есть на кадастровом плане.

Это же подтверждает журналист из Нидерландов Сонья ван ден Енде, которая выступила на пресс-конференции с участием иностранных наблюдателей в Симферополе. Она однозначно сказала, что в Евросоюзе и в украинских телеграм-каналах нагло врут о принуждении людей к голосованию:

- Год назад я также была на выборах в Херсоне и на Донбассе, мне было очень интересно вернуться, и хочу отметить, что сейчас ситуация значительно улучшилась, раньше люди боялись приходить, – сказала она.

Она отметила, что сейчас на избирательных участках и в целом в регионе обеспечивается максимальная защита мирных жителей.

В избирательной комиссии Херсонской области атаке фейков не удивлены, но просят жителей доверять только проверенной информации.

- Украина продолжает делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и попытаться сорвать избирательный процесс в Херсонской области. Но мы четко знаем, как нам действовать, у нас проработан алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, - прокомментировала председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Кстати, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что новые регионы стали лидерами по явке на выборах. Например, в Херсонской области, по данным на утро 9 сентября, явка составила почти 58,5%. Люди с желанием участвуют в выборах, фотографируются, делятся впечатлениями на видео, что является неоспоримым доказательством заинтересованности жителей в жизни и судьбе своего региона.

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