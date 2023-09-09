Лидия Федосеева-Шукшина впервые показалась на публике после инсульта

Так выглядит Лидия Николаевна сейчас — настрой оптимистичный. Фото — кадр «Пятый канал»

В сентябре Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина отмечает 85-й день рождения. Как мы узнали у народной артистки – праздновать масштабно не собирается, так как сейчас другой план – реабилитационный после инсульта. Отметит в узком кругу – с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой. После пережитого инсульта актриса возвращается медленными, но верными шагами к обычной жизни.

Почти все лето Федосеева-Шукшина провела на больничной койке. У артистки диагностировали обширный инсульт, а не инфаркт как сообщали некоторые. Перед госпитализацией Лидия Николаевна жаловалась младшей дочери 55-летней Ольге Шукшиной (они давно проживают вдвоем) на неконтролируемое подергивание рук и ног. Из-за нарушения ритма сердца актрисе установили кардиостимулятор.

Ольга Шукшина в интервью «Пятому каналу» рассказала: «Десять дней мама находилась в реанимационном отделении. Далее ее перевели в неврологическое отделение – тогда она уже нормально себя чувствовала, все было купировано».

Прогулка: Ольга Шукшина помогает маме Лидии Николаевне и везет коляску, а рядом идет сиделка Елена. Фото — кадр «Пятый канал»

У Лидии Николаевны после инсульта нарушилась частично (незначительно) речь и двигательные функции: нужна была реабилитация, поэтому Ольга поместила маму в специализированный медцентр – потратила на это все свои сбережении. С народной артисткой работали реабилитологи: массаж, специальная физкультура. Речь восстановилась быстро и полностью – Лидия Николаевна общается как и до болезни. Но Лидии Николаевне тяжело ходить, потому она передвигается на инвалидной коляске – на прогулки ее возят или дочь Ольга, или сиделка.

Чтобы реабилитация проходила эффективнее Ольга Шукшина наняла для мамы сиделку и перевезла их жить в загородный дом в Подмосковье. Лидия Николаевна жила с дочкой в многоэтажке в своей квартире у метро Алексеевская. Но сейчас за городом комфортнее гулять, а еще удобнее – с инвалидной коляской.

Первые шаги после болезни Лидии Николаевны на улице — опирается на ходунки, рядом дочь и сиделка. Фото — кадр «Пятый канал»

У Лидии Николаевны прогресс – недавно она сделала первые шаги самостоятельно. Федосеева-Шукшина рассказала «Пятому каналу»: «Сейчас только начинаю, но я буду ходить хорошо. Слишком серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь…» Настроена народная артистка оптимистично – держит путь к полному восстановлению движений. Сиделка Елена Палангина подтвердила: «Лидия Николаевна уже без клюшки сама ходит по дому. Похудела она – а это очень хорошо. Стала сама подниматься с кровати, без помощи».

Лидия Николаевна получает хорошую пенсию (благодаря надбавке за звание «народная артистка») — около 60 тысяч рублей, плюс сбережения Ольги и авторские отчисления от творчества Василия Макаровича Шукшина – так женщинам удается оплачивать сиделку и покупать лекарства.

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