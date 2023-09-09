Обстрел НАСА сделал астероид Диморфос опасным для Земли: он отрастил хвост и теперь может взорваться

Идея пулять по астероидам в самом деле разрушительная. Мы же понимаем, что по сути это испытание космического оружия Фото: Shutterstock

Почти год назад, 27 сентября, мы с замиранием сердца следили, как НАСА атаковало околоземный астероид Диморфос. Цель была – понять, сможем ли мы обстрелять опасный астероид, как в космических фильмах. Диморфос на тот момент опасным не был. Но, похоже, стал, причем ученые не могут понять, в чем дело. Жуткое открытие сделал школьный учитель на практических занятиях по астрономии с детьми – и его уже признали профессиональные ученые.

КАК ВСЕ БЫЛО

В голливудских фильмах, ежели на Америку (непременно на Америку) падает астероид, в космос летит герой, что-то в сторону астероида запускает, бух, и проблема финита.

НАСА решило поиграть в игрушки, и выбрало для этого двойной астероид: вокруг тела по имени Дидим вращается его «спутник», астероид Диморфос. Это небольшие объекты: Дидим – около 800 метров в диаметре, его спутник – примерно 160 метров. Как раз хватит, чтобы уничтожить все человечество раз этак двадцать.

Правда, астероиды никого уничтожать не собирались. В перигелии (самой близкой к Солнцу точке) их орбита соприкасается с Землей, в афелии (самой дальней точки) уходит за Марс. Несмотря на время от времени близкое соседство с нашей орбитой, расчеты давали, что мы не столкнемся никогда.

Но если астероид не летит на Землю, Земля должна полететь к астероиду, не правда ли? НАСА запускает специальный спутник, тот атакует Диморфос. В результате его орбита существенно меняется. Раньше он вращался вокруг Дидима за 11 часов 55 минут, теперь – за 11 часов 23 минуты. Еще у Диморфоса вырос хвост, как у кометы, длиной 10 тысяч километров. Это, собственно, остатки астероида, выбитые с его поверхности и растянувшиеся вдоль орбиты.

В НАСА сочли эксперимент невероятно успешным. Все пока шло как по расчетам. В 2027 другой аппарат, пролетая мимо, должен заснять последствия удара. Все успокоились.

УЧИТЕЛЬ-СМУТЬЯН

Несколько дней назад учитель математики Джонатан Свифт делал с учениками практическую работу по астрономии. Они взяли самые свежие данные об орбите Диморфоса вокруг Дидима. Внезапно оказалось, что Диморфос продолжает падать на Дидим, хотя этого просто не могло быть. Время его обращения сократилось еще на полчаса. НАСА своими пушечками вызвало какие-то необратимые изменения.

Все это настолько странно, что к результату «какого-то учителя» отнеслись серьезно, проверили, все так и оказалось.

Пишут, что теперь боссы НАСА вынуждены отчитываться перед начальством. Вы что там натворили? Вы почему бросили объект, не наблюдаете его больше, и мы вынуждены объясняться перед школьниками и учителями?

А ДЕЛО-ТО СЕРЬЕЗНОЕ

Люди своими руками превратили безобидный астероид в угрожающий и опасный? Вполне возможно.

Если Диморфос упадет на своего «хозяина», на Дидим, это вызовет взрыв, который даже не с чем сопоставить. На нашей бедной планете просто нет такого количества ядерных зарядов, чтобы сравнить.

Если (вдруг) это случится около Земли, это уже само по себе опасно. Но в результате орбита Дидима может измениться непредсказуемым образом. Мы уже понимаем, что в НАСА мышей не ловят, орбиты считать не умеют и объяснить последствия своих действий не могут. Стало быть, совершенно непонятно, упадет ли все это хозяйство на Землю, не упадет – а расчетам верить нельзя.

Хотели, как в кино? Получите.

А КАК ТАК ВЫШЛО-ТО?

На этот вопрос есть два ответа, условно научный, и конспирологический.

Помните, я упомянул, что после удара у Диморфоса вырос хвост. То есть астероид превратился в комету. Такое случается и без вмешательства человека, граница между астероидом и кометой размыта. Скорее всего, реактивные силы, которые извергают этот хвост, и продолжают менять орбиту Диморфоса. То есть человек по своей дури запустил механизм, который наука не очень понимает. Ведь кометы довольно плохо изучены. Мои поздравления.

Конспирологи же обращают внимание на странное совпадение. Учитель – полный тезка великого писателя XVIII века, автора «Путешествия Гулливера». В своем сочинении Свифт предсказал существование двух спутников Марса, и даже дал их точные орбиты. Есть там и другие пророчества. Поэтому многие на Западе думают, что на самом деле Свифт был инопланетянином (на что якобы указывают и нестыковки в его биографии), одним из тех, кого Иной Разум посылает на нашу планету предостеречь и вразумить.

И вот теперь Иной Разум дает понять, что люди перешли границы, повели себя агрессивно, нарушили неписаные правила и пострадают за это. Нравится ли мне эта гипотеза? Эстетически – да. О том, что Свифт якобы инопланетянин, я узнал еще ребенком, причем из советской книги, и там все очень серьезно, ведь во времена автора «Путешествия Гулливера» спутники Марса не могли наблюдаться никак. Когда я прочитал, как зовут учителя, то слегка не поверил своим глаза. Бывают же совпадения. Ну, будем считать, что – бывают.

Однако идея пулять по астероидам в самом деле разрушительная. Мы же понимаем, что по сути это испытание космического оружия, наскоро прикрытое «заботой о человечестве». Вот и получили ответочку – от Иного Разума, Бога, ноосферы, кому как нравится. А если уж совсем без мистики и теорий заговора – нечего лезть с кувалдой туда, где ничего не понимаешь.