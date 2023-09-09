Зеленский требует оплатить выборы на Украине. Готов ли Запад выбросить миллиарды в клозет

Зеленский в августе огласил «цену вопроса» - 5 миллиардов долларов Фото: REUTERS

К концу весны 2024-го подойдут к концу полномочия шестого президента Украины. Но Зеленский до последнего времени слагать их не собирался. Отговаривался тем, что он, как верховный главнокомандующий «лучшей армией Европы», плотно занят «священным сражением» с «дикими ордами в востока». И ему не до таких пустяков, как какие-то там выборы.

Но старшие товарищи из вашингтонского обкома попытались поставить в стойло своего пошедшего в разнос подопечного с улицы Банковой. Сначала - в августе - сенаторы с конгрессменами. А в сентябре и сам великий и ужасный госсекретарь США Энтони Блинкен. Который не поленился сесть в пломбированный вагон из польского Жешува, чтобы в Киеве два дня играть в ковбоя с дикого (пардон, просвещенного) Запада, набивая подковы взбрыкивающим украинским меринам и кобылам.

После августовской пикировки с американскими законодателями, требовавшими от Зеленского провести весной-2024 выборы, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук лидер Украины процитировал свой диалог с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом:

- Я сказал ему: мне очень жаль, но проводить выборы в кредит я не буду. Я не собираюсь забирать деньги, которые нам нужны на покупку оружия, и тратить их на какие-то выборы. Но если вы окажете мне финансовую поддержку, тогда наши парламентарии поймут, что мы должны это сделать. Тогда мы вмиг изменим наше законодательство. Но давайте тогда рисковать вместе!

В том же интервью глава незалежной возложил ответственность за финансирование украинских выборов и на власти объединенной Европы:

- Тут нам нужна помощь Европы. Украинцы живут сегодня преимущественно в Евросоюзе. Нужно будет открыть избирательные участки, куда бы люди могли прийти. Семь миллионов человек должны получить возможность проголосовать. Таких инфраструктурных мощностей у нас нет – нам всем с европейцами нужно их создать.

Зеленский в августе огласил «цену вопроса» - 5 миллиардов долларов. В сентябре он стоимость «входного билета» подтвердил – в том числе и Блинкену, который, среди прочего, убеждал шестого президента обязательно провести весной выборы, невзирая на военные действия и то, что более 10 миллионов украинцев родину покинули.

Реакция на такое вымогательство из Киева в Штатах была жесткой.

Вот, что написала в соцсетях член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт:

- Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто попытайтесь осмыслить его. Он проведёт выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит.

Вашингтон оказался обманут режимом в Киеве, завил в сентябре кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Вот его слова:

- Нашу нацию обманывает лидер Украины. США оказались обмануты Зеленским. Он желает пожертвовать доверием украинцев ради американских денег. И готов провести выборы в его стране лишь при условии их финансирования со стороны Соединенных Штатов.

В эти же дни испанское издание El País цитировало Зеленского на своей первой полосе: «Американские власти требуют, чтобы мы провели выборы в следующем году. Я им сказал: дадите денег, мы всё организуем».

Обозреватели одного из ведущих европейских изданий полагают, что нажим Запада для проведения выборов на Украине может быть связано с такими факторами: тревожной неопределенностью на фронтах, падением рейтинга нынешнего лидера самостийной и стремлением как-то легитимизировать действующего президента Украины и новое правительство, которое ему придется сформировать весной.

И решение о проведении выборов может также дать «народный мандат» для возможных переговоров с Москвой.

Последнее предположение – самое спорное.

А вот что бесспорно – Зеленскому, совершающему все больше неадекватных поступков, дышат в затылок очень горячо.

Если до того, как президентские выборы на Украине все-таки будут официально объявлены, в этой стране не произойдет военный переворот, то в числе кандидатов на высший пост в незалежной могут оказаться как бывшие лидеры страны, так и люди из силовых структур, а также из руководства Рады и украинской столицы.

Однако сам Зеленский предпринимает все, чтобы не допустить нежелательное для него развитие ситуации. Продолжая утверждать, что во время боевых действий нельзя обеспечить голосование военнослужащих на фронтах, а также нормальное волеизъявление миллионов сограждан из числа тех, кто Украину покинул в качестве беженцев. И тут даже Блинкен и Ко ему не указ.

Хотя, если 5 миллиардов все-таки поступят на нужные счета…