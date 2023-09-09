В Китае в одной из школ в первый класс пошли сразу 12 пар близнецов

В одну из начальных школ Китая пошли 12 пар детей-близнецов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одной из начальных школ китайской провинции Шаньдун учебный год впервые начался для 12 пар детей-близнецов. Всех их определили в один класс.

Всего в эту школу в начавшемся учебном году пошли более сотни первоклашек, среди которых пять пар близнецов-мальчиков и семь пар девочек. Видеокадры, на которых они, держась за руки, идут в свой класс, вызвали всеобщий восторг и умиление.

Кое-кто из родителей похожих друг на друга как две капли воды учеников постарался облегчить работу педагогов. «Я подготовила наклейки с именами и прикрепила их к школьной форме дочерей. Такие же наклейки я сделала для ранцев и бутылочек для воды», - рассказала одна из матерей девочек-близнецов, считающая, что это поможет и учителям, и одноклассникам различать ее дочерей.

Это не первый случай, когда за парту именно в этой школе одновременно садится большое количество пар близняшек: в 2020 году их было 12 пар, а в 2021 и 2022 – по 13.

Китайские медики говорят, что частота появления на свет близнецов в Поднебесной увеличилась: если раньше она составляла 0,5% от общего количества рождаемых, то в последние годы достигла 4%.