Количество жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу человек: Мировые лидеры объявили об оказании помощи королевству

8 сентября вечером в Марокко произошло разрушительное землетрясение. Фото: REUTERS

Растет количество жертв разрушительного землетрясения, произошедшего вчера вечером в Марокко. Оно превысило тысячу и к вечеру субботы достигло 1037 человек.

Фото: REUTERS

Многие страны мира объявили о готовности прийти на помощь пострадавшему королевству. Так, соседний с Марокко Алжир объявил об открытии своего воздушного пространства для всех самолетов со спасателями и гуманитарными грузами, направляющихся в район марокканского Марракеша, ставшего эпицентром землетрясения. Такой шаг стал беспрецедентным с учетом того, что в 2021 году Алжир и Марокко разорвали дипломатические отношения.

Фото: REUTERS

Группы спасателей направил в Марокко Тунис. Президент этой страны Кайс Саид распорядился также согласовать с марокканским правительством отправку делегации тунисского отделения Красного Полумесяца для координации совместных действий по преодолению последствий стихии.

Фото: REUTERS

Свою глубокую солидарность с Марокко в специальной телеграмме выразил глава римско-католической церкви Франциск. Свои соболезнования семьям погибшим также выразили глава КНР Си Цзиньпин, президенты России, Франции и США, лидеры других государств мира.

Фото: REUTERS

Местные власти сообщили, что подземные толчки не повредили взлетно-посадочные полосы и здания международного аэропорта Марракеша. Также почти не пострадали объекты туристической инфраструктуры. В связи с этим Всемирный банк и Международный Валютный Фонд (МВФ) подтвердили, что не будут отменять свои ежегодные встречи в Марракеше, запланированные на октябрь.

Фото: REUTERS

Сегодня ночью в Марракеш прибудет первый самолет из ОАЭ, на борту которого будет груз гуманитарной помощи. Отправку аналогичных грузов в ближайшие часы в Марокко анонсировало и израильское правительство.

Тем временем сейсмологи предупреждают, что вероятность повторных толчков, сила которых превышала 6 баллов, еще сохраняется. При этом специалисты заверили, что риска цунами нет.