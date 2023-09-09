Страны «Большой двадцатки» отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада: Первые итоги G20 в Индии

Завтра, как ожидается, итоги переговоров в Нью-Дели подведет представлявший России на саммите G20 Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Половина стран «Большой двадцатки» отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Об этом в Нью-Дели, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», рассказала шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Пока лидеры G20 заседали за закрытыми дверьми, западные СМИ при помощи анонимных источников все пытались угадать, договорились или нет на саммите по тексту итоговой декларации. При этом озвучивались диаметрально противоположные итоги.

Захарова призвала не поддаваться на провокации

К обеду ситуацию прояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Западные СМИ соревнуются в интерпретации то «согласованного» (Блумберг), то «несогласованного» (Файненшл Таймс) заявления 20-ки. На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии? Все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является текст, только официально опубликованный, - пояснила она.

По словам Захаровой, можно комментировать ход переговоров, но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа. При этом она предложила вспомнить, как пару недель назад до последнего момента согласовывались итоговые решения саммита БРИКС. «Прием шестого члена в объединение был утвержден уже после согласования и даже передачи в СМИ рядом источников в делегациях списка новичков, - подчеркнула официальный представитель МИД. – Снова повторю: не поддавайтесь на провокации».

Это был один из самых сложных саммитов

Но вот прошло еще часов пять и с российскими журналистами решила пообщаться Светлана Лукаш.

- Мы все как члены «Группы двадцати» договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру, - сообщила она. И добавила: «По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и, прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров».

Лукаш при этом особо подчеркнула, что декларация будет опубликована завтра. «Для России самое, наверное, важное на этом саммите, что мы были не одни… Я считаю, что это был один из самых сложных саммитов… согласование декларации шло практически двадцать дней… В этом году мы фактически перевернули определенную страницу истории», - констатировала шерпа от России в G20.

Все изменилось, и это очень серьезно

«Означает ли это, что коллективный Запад начинает нас слышать?» - спросил я ее.

- Запад не просто начал нас слышать. Понимаете, идея в том, что «Группа двадцати» звучит единым голосом. И он звучит с четкой позицией развивающихся стран. Так называемого «БРИКС+». Это не то, что Запад нас наконец услышал. Он слышал. Но сейчас именно решения, которые происходят в интересах развивающихся экономик звучат в обязательно что ли ключе. Понимаете, это очень серьезно. Потому что многие годы в «Двадцатке» доминировала повестка именно Запада по всем вопросам. Начиная с финансовой повестки и заканчивая в последнее время вопросами безопасности. Сейчас все изменилось, - резюмировала Лукаш.

Завтра, как ожидается, итоги переговоров в Нью-Дели подведет представлявший России на саммите G20 Сергей Лавров.