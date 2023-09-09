Даня Милохин не прилетел в Москву: беглый блогер проверяет реакцию публики и нагло врет

21-летний блогер Даня Милохин остался в Дубае. Фото: Кирилл Мишин

21-летний блогер Даня Милохин опубликовал в соцсетях картинки Москвы и писал журналистам, что прилетел повидать друзей и поселился у них на это время. Брат Милохина Илья 9 сентября даже сообщил причину возвращения Дани: «Я думаю, он соскучился по людям, которые живут тут. Опекуны, я...».

На самом деле Даня Милохин до сих пор в Дубае. Он собирается в Москву осенью – но чуть позже. Как нам рассказал звездный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву - возможную реакцию на свое возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь: но никто ему тут зла не желает, просто будет игнор и отсутствие прежней высокооплачиваемой работы.

Реакцию на свое инсценированное возращение Милохин увидел – никто не рад. Даня публиковал картинки Москвы, подогревая интерес к будущему релизу клипа и собирая отзывы на факт своего возращения. Он действительно хочет прилететь: и наводит справки. Как нам рассказали: менеджер Милохина в августе оповестил знакомых продюсеров на телеканалах о том, что Даня готов работать в Москве.

Подобные сообщения получили директора артистов, которые делают онлайн проекты. Милохина позвали на одни съемки для онлайн проекта – но бесплатно, что ему неинтересно. Телевизионщикам Даня просто не нужен. Обновилась информация о гонораре за выступление Дани Милохина у организаторов мероприятий: гонорар изменился с 1.5 млн. руб. (год назад) до 1 млн. руб. Сейчас открываются заказы на предновогодние частные мероприятия: Милохин хочет показать, что он может прилететь и работать в России.

Но заказов на него нет. Милохин сейчас перебивается гонорарами за выступления в клубах Дубая, иногда его зовут петь в Казахстан. В Дубае Милохин пытался уговорить продюсеров пригласить его на съемки телешоу «Выжить в Дубае», но безрезультатно. Милохин путешествует, ходит по бутикам и ресторанам — часто за счет обеспеченных коллег.

Даня Милохин улетел за границу год назад: устал кататься в телешоу «Ледниковый период» и убежал на отдых к друзьям блогерам в ОАЭ. Так он подвел продюсеров телешоу и потерял большие гонорары. Это был не первый срыв съемок, нарушений контрактов. После такого поступка зазвездившийся блогер лишился рекламных контрактов и любых предложений о работе. Сбережения проел и пристроился на иждивение к иноагенту Моргенштерну* - жил у него в Дубае, чтобы не тратиться деньги на аренду жилья.

Окончательно блогер Даня Милохин испортил репутацию, когда зимой в Лос-Анджелесе в гостях у друзей-блогеров угодил в скверную историю. Милохин в прямом эфире соцсети повторял за проукраинским блогером Артуром Бабичем (сейчас живет и зарабатывает в Москве) гимн Украины, реплики на украинском языке. Поначалу Милохин пел гимн России, но вспомнил, что Бабич с Украины – и запел с ним гимн Украины. Естественно, после такого российская аудитория назвала Даню Милохина предателем. Из США он полетел жить в Арабские Эмираты. Теперь вместо 2 млн. руб. за неделю (а бывало что и за день) он перебивается случайными заработками – пока не более 300 тыс. руб. за неделю. Суммы – средние, но отражают ситуацию в целом. Потому и хочет прилетать на заработки в Москву.

Милохин планирует визит на Родину в октябре. Переживает: «Надеюсь, что меня не уничтожат там…» Понятно, что Милохина никто не планирует «уничтожать» или унижать. Он просто больше не интересен и работы у него не будет здесь. Репетиция возвращения показала негативную реакцию публики на прилет Милохина в Москву. А на публике инфантильный Даня продолжает хорохориться: хвастать и планировать роскошную жизнь в Дубае. Очевидно, что пока Милохин так и не повзрослел. А после такого результата репетиции прилета — вообще его «рабочий и дружеский визит» под большим вопросом.

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.