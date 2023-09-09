Премьера спектакля «Дядюшкин сон» в театре Гоголя: Самойленко с молодой женой и исхудавший Семчев

Александр Самойленко, Алена Яковлева и Александр Семчев. Фото: Алена Григорьева

В столичном Театре Гоголя актер Александр Самойленко и кинопродюсер Мария Перекатова представили премьеру спектакля «Дядюшкин сон» по роману Федора Достоевского. В постановке режиссера Александра Марина они выступили в новом для себя амплуа театральных продюсеров. Главные роли исполнили: Алена Яковлева, Александр Семчев, Варвара Комарова и Кирилл Колбас. Поздравить команду с дебютом пришли Елена Захарова, Никас Сафронов, Татьяна Судец, Павел Баршак, Максим Кучеренко и многие другие.

Есть как минимум несколько причин сходить на спектакль «Дядюшкин сон». По словам режиссера Александра Марина, постановка интересная, поскольку «Дядюшкин сон» — женская история, что у Достоевского встречается нечасто. Кроме того, главные роли исполняют известные актеры Алена Яковлева и Александр Семчев. Алена практически не покидает сцену на протяжении двух часов и буквально «держит» зал своей игрой. А Семчев как будто еще больше похудел. Плюс режиссер и продюсеры представили известную повесть в новом прочтении. Но лучше всего посмотреть самим, следующий показ «Дядюшкиного сна» состоится 29 сентября.

Никас Сафронов и Александр Самойленко. Фото: Алена Григорьева

«Я побывал на премьере спектакля «Дядюшкин сон» по приглашению народной артистки России Алены Яковлевой, с которой давно дружу и являюсь ее поклонником, — поделился с KP.RU поющий стилист Роман Спектр. — Было очень интересно, потому что я уже посещал этот театр, когда он еще назывался «Гоголь-центр, и там были очень современные постановки. При этом, я всегда с опаской хожу на классические спектакли, но эта постановка привела меня буквально в восторг. Интересная режиссерская подача: ты только заходишь в зал, а актеры уже на сцене. Алена Яковлева, конечно же, на себе «несла» весь спектакль. Как обычно, поражала всех своей красотой и талантливой актерской игрой».

После спектакля состоялось чествование актеров и создателей. По этому случаю в театральном буфете накрыли легкий фуршет. Также можно было сфотографироваться и пообщаться с создателями и актерами постановки.

Александр Семчев. Фото: Алена Григорьева

Алена Яковлева переоделась в шелковый костюм оттенка фуксии, а сверху накинула бархатный жакет. Александр Семчев ограничился джемпером и джинсами. Каждый раз, глядя на Семчева, мы поражаемся, как же он похудел. Сбросить более 100 килограммов 54-летнему артисту, который много лет страдал ожирением, опасным для жизни, помогли правильное питание и операция по уменьшению желудка. Сам Александр рассказывал, что сейчас за раз он может съесть не больше 300 граммов пищи.

Илья Антоненко и Наталья Громова. Фото: Алена Григорьева

59-летний Александр Самойленко, одетый в стильную клетчатую рубашку и кеды, появился в компании своей супруги, 34-летней Натальи Громовой. Наталья является исполнительным директором Международного детского кинофестиваля «Алые Паруса» и Фонда пропаганды детского киноискусства «Киногром». Для мероприятия, организацией которого Громова сама и занималась, она выбрала платье миниплатье с цветочным принтом, подчеркнув красивые стройные ноги.

Павел Баршак. Фото: Алена Григорьева

Звезда фильма «Прогулка» Павел Баршак пришел в образе уличного художника — в рваных джинсах, худи и клетчатой кепке. Выглядел в прошлом красавчик Баршак довольно странно, но хорошо, что уже без гипса. Напомним, что в июле 42-летний актер пострадал в уличной драке, в ходе которой ему повредили руку, сломанную несколькими неделями раньше. В итоге в травмированную конечность вживили металлическую спицу. По некоторым сведениям, на Павла, который бурно ссорился со своей возлюбленной, напали три парня, потому что посчитали, что девушке нужна помощь и защита. В результате Баршака, который, по всей видимости, yt был подшофе, повалили на земли, и он ударился головой. Впрочем, на премьере актер выглядел вполне здоровым и бодрым.

Михаил Дорожкин и Наталья Громова. Фото: Алена Григорьева

Елена Захарова. Фото: Алена Григорьева

Татьяна Судец и Роман Спектр. Фото: Алена Григорьева

Михаил Багдасаров. Фото: Алена Григорьева