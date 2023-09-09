В Оренбурге создаётся экспозиция, посвящённая Юрию Шатунову

На заседании градостроительного совета города Оренбурга. Скульптор Александр Сукманов с моделью памятника
Фото: Предоставлено "КП"
6 сентября Юрию Шатунову, певцу и композитору, который был и остаётся ярким явлением советской и российской музыкальной культуры, исполнилось бы 50 лет. (Он скончался 23 июня 2022-го.)
Накануне юбилея в Оренбурге, в городском музее, открылась экспозиция, посвящённая знаменитому исполнителю. который в 80-е, да и в последующие годы, был кумиром миллионов. (см. видео из музейной экспозиции.)
И сегодня у Шатунова немало фанатов.
Мы беседуем с инициатором создания экспозиции, президентом Оренбургского благотворительного Фонда «Евразия» Игорем Храмовым.
…- Игорь, мы с вами - земляки-оренбуржцы, поэтому, сначала - вопрос: вы успели увидеть Юру на сцене?
- Да, конечно - на концерте в «Лужниках» в Москве и потом - в Оренбурге.
- Мне тоже повезло. Я был на концерте Шатунова в Москве, а потом - ещё в Грозном. Но познакомиться не удалось.
- И мне, к сожалению.
- Как создавалась экспозиция?
- Мне довелось застать в живых Сергея Кузнецова, певца и композитора, который был создателем «Ласкового мая» и автором первых его хитов. (Он до конца своих дней жил в Оренбурге. - А.Г,)
В музее можно увидеть очень редкую - первую - пластинку этой группы, подписанную Кузнецовым.
Ещё он передал в музей несколько архивных снимков, на которых они запечатлены вместе с Юрой.
Есть и концертный костюм Кузнецова.
- Я несколько лет прожил в Оренбурге, но не знаю, где точно находится интернат N 1, где Шатунов был воспитанником.
- На Маяке (район на окраине Оренбурга. - А.Г.)
- Ясно.
- Теперь это - Дом детства. И рядом с ним будет воздвигнут памятник - Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. (см. фото.)
- В Москве, на Троекуровском кладбище, на могиле Юрия Шатунова открыт новый памятник. Там совсем рядом похоронен Владимир Сунгоркин, который был главным редактором «Комсомольской правды». В четверг, 14 сентября, - год, как он ушёл из жизни. Я в этот день обязательно поеду на кладбище - положу цветы и Юре Шатунову, от оренбуржцев.
Фото: Предоставлено "КП"
- Будем признательны.
А я, пользуясь случаем, хотел бы опубликовать такое вот обращение…
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Дорогие друзья!
В Музее истории Оренбурга формируется коллекция личных вещей и свидетельств славы Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.
Занимается этим Оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Если у вас есть возможность чем-то с нами поделиться - будем очень признательны.
Контакт: vip_orenburg@inbox.ru