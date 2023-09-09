Украинский сюжет, зерновая сделка и спекуляции Запада: О чем договорились на саммите G20

Саммит G20 завершен, общая декларация участников принята. Фото: REUTERS

Главный документ проходящего в Нью-Дели саммита G20 - общая декларация участников - принята, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Стараниями Запада это стало главной интригой форума двадцати наиболее развитых рыночных экономик мира - удастся или нет прийти хоть к какому-то общему соглашению.

Камень преткновения - интерпретация конфликта на Украине. США и их союзники до последнего пытались «впихнуть» в число участников форума украинского президента Зеленского, чтобы придать обсуждению конфликта на Украине сугубо антироссийский характер. Хотя Индия, как организатор саммита и нынешний председатель в «двадцатке», ранее четко заявила, что не собирается приглашать украинского лидера, потому что его постоянный вопрос должен обсуждаться в Совбезе ООН, а не на площадке для решения глобальных финансово-экономических и экологических вопросов. В итоге по украинскому конфликту были выработаны «компромиссные формулировки», которые устроили все стороны.

Как отметила в выступлении для прессы шерпа РФ в G20 Светланы Лукаш, саммит в Нью-Дели - один из самых сложных за всю историю Группы двадцати. По украинскому сюжету сказала она, в G20 были очень сложные переговоры, но «сработала коллективная позиция стран БРИКС». Здесь - фиксация очень важного события: впервые на «двадцадке» коллективному Западу, раньше имевшему чисто техническое преимущество по числу ориентированных на него участников форума, не удалось продавить свои формулировки с безоговорочном осуждением России. И стало это возможным потому, что входящие одновременно и в G20, и в БРИКС страны, включая его новых членов, осознали, что могут действенно отстаивать свои интересы. А в эти интересы никак не входит ссориться с Россией и тем более присоединяться к санкциям против нее.

На основании этого, по словам Светланы Лукаш, можно сделать вывод, что Группа двадцати перевернула определенную страницу истории, и голос Глобального Юга зазвучал в полную силу. С учетом того, что Африканский союз по решению всех членов «двадцатки» теперь стал ее полноправным участником, голос незападных стран в этой неформальной глобальной организации стал еще сильнее. А вот голос ЕС, которая тоже входит как коллективный член в G20, теперь будет уравновешиваться африканскими товарищами. Обидно, наверное, понимаешь… Но что поделать, мир меняется.

Хорошая новость, что странам «двадцатки» достало мудрости, чтобы договориться действовать в едином ключе по урегулированию конфликтов по всему миру. Понятно, что эти «ключи» - еще сохраняющиеся нормы международного права - каждая из сторон может трактовать по-своему. Но все же заявлено желание сдерживаться, а не распаляться.

Еще одно важное заявление «двадцатки» - призыв к полному выполнению черноморской инициативы, или «зерновой сделки». Обеспечение гарантированных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины признаны необходимым условием для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских. И здесь позиция России абсолютно адекватна: она готова возобновить «зерновую сделку» при условии, что все обещанные ей условия будут выполнены.

Индийская сторона, как уточнил ее шерпа в G20 Амитабх Кант, считает, что итоговая декларация саммита получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. Можно только порадоваться за организаторов форума. Между прочим, все спекуляции Запада по поводу того, что Индия вот-вот «переметнется» на его сторону, потому что ее противоречия с Пекином толкают Нью-Дели в объятья Вашингтона, выглядят на фоне саммита весьма неубедительно. Во-первых, если бы это было так, то Зеленский сейчас, допущенный в число участников, яростно пытался переформатировать повестку дня форума.

А во-вторых, достаточно приглядеться, что было написано на табличке премьера Индии Моди за столом переговоров - «Бхарат». Это название страны на местных языках, так что более знакового признака того, что время бывших колонизаторов уходит, представить трудно.