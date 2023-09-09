Герой спецоперации «Z» гвардии прапорщик Мельников отвлек врага на себя

Гвардии прапорщик Алексей Мельников и сержант Сергей Литвинов. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время итальянских и швейцарских походов он напутствовал своих воинов словами: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

ОТБИЛ АТАКУ НА КОЛОННУ СНАБЖЕНИЯ

Сержант Сергей ЛИТВИНОВ

«Сержант Сергей Литвинов выполнял боевые задачи по подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений. Во время движения сержант Литвинов обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги. Подразделения украинских националистов, стремясь лишить снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовой, атаковали колонну, в которой двигался Сергей. Литвинов оперативно по средствам связи передал информацию старшему колонны. Оценив силы противника, батальонная тактическая группа нанесла удар по боевикам. В ходе боестолкновения с противником, тактически грамотно выбирая позиции, Сергей из стрелкового оружия уничтожил 5 националистов. Проявив личное мужество и профессиональные качества, сержант Сергей Литвинов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев, а также обеспечил своевременную доставку боеприпасов российским силам».

ОТВЛЕК ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Гвардии прапорщик Алексей МЕЛЬНИКОВ

«Командир разведгруппы гвардии прапорщик Алексей Мельников выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники. Продвигаясь в районе выполнения задачи, разведгруппа под его командованием обнаружила опорный пункт украинских боевиков, удерживающих оборону на важном направлении наступления. Благодаря проведённой разведке и скрытным действиям, подразделение незаметно подобралось к позициям боевиков. Прикрывая действия второй российской разведгруппы, которая выходила в тыл обороняющегося противника, группа Мельникова атаковала украинских боевиков. В результате завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящим противником, и, несмотря на интенсивный обстрел с его стороны, Мельников с боевыми товарищами прицельным огнём уничтожили пулеметный расчет и до двадцати националистов, прорвав их оборону. В ходе боя, два российских военнослужащих получили ранения, Алексей оказал им первую помощь и организовал эвакуацию. Смелые и решительные действия гвардии прапорщика Алексея Мельникова способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений на данном направлении. В результате выполнения группой поставленной боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона российских войск».