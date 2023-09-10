Известный певец плачет от горя из-за маленького сына: "За что все?"

Вячеслав Жеребкин

Вячеслав Жеребкин в 90-е был невероятно популярен. Солист "На-На" менял женщин, как перчатки, пока не встретил настоящую любовь. Артист был счастлив со второй женой, пока однажды не узнал о страшном диагнозе маленького сына.

Вячеслав Жеребкин женат на бывшей фанатке Татьяне. "Если б я знала, что встречу свою любовь в 14 лет, не поверила бы", - призналась женщина.

Она родила любимому четверых детей. Один из сыновей неизлечимо болен - у него сахарный диабет. Каждый день певец и его супруга борются за жизнь наследника. У Дениса, появившегося на свет в 2016 году, диабет.

Страшный диагноз супруги узнали, когда мальчику было около трех лет. Однажды ребенку стало плохо, и Татьяна вызвала "скорую". "Мы не спали вообще, нужно было следить за сахаром, не было мониторинга, как сейчас. Постоянно кололи пальцы. Раз в час или чаще. Это нужно было делать и днем, и ночью. Он маленький… и такая болезнь. Лучше бы мне такое. Ему-то зачем? За что все?", - сообщил он Лере Кудрявцевой и расплакался

Пытаясь выходить сына, Жеребкин забросил себя. В 55 лет он услышал неутешительные выводы врачей. Оказалось, у него серьезные проблемы со здоровьем вплоть до летального исхода.

У Вячеслава Жеребкина серьезные проблемы со здоровьем

По словам врачей, у музыканта выявлен полип желчного пузыря, а также диффузные изменения поджелудочной железы."Я в шоке", - только и смог вымолвить Вячеслав в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.