Муж Пугачевой признался, что живёт с другой женщиной

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин* после отъезда из Москвы колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Артист содержит жену – пенсионерку Аллу Пугачеву и детей-двойняшек Гарри и Лизу. Уехавший из России комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому дома он бывает нечасто.

Юморист ведет кочевой образ жизни и скитается по гостиницам. Впрочем, так бывает далеко не всегда. Максим признался, что в Прибалтике его всегда готова приютить близкая подруга – 69-летняя Лайма Вайкуле. Гастролируя в Литве, Максим поселился у нее дома.

В беседе с местными журналистами, Галкин признался, что ему трудно выступать без знания языка. Он не может привлечь аудиторию в Латвии без знания латышского. Тем более, что спрос на его концерты за границей падает. Тем не менее, Максим надеется его выучить с помощью Вайкуле. Для этого супруг Пугачевой поселился у нее дома.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Лайма недавно обучала, - сообщил шоумен. – У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был».

Пользователи Сети тут же пошутили на этот счет: Алла Борисовна сильно рискует, пристраивая мужа к близкой подруге. По их мнению, Максим может переключиться на другую пенсионерку и оставить Пугачеву не у дел.

К слову, заграничные концерты комика уже не раз внезапно отменяли. Например, так произошло с его концертом в Эстонии. Организаторы сообщили об отмене выступления, которое должно было пройти 15 сентября в Таллине. При этом причину отмены они не назвали. А в начале сентября отменились его концерты в Казахстане. По этому поводу Галкин устроил истерику в соцсетях, сообщив, что ему препятствуют местные власти.

*Признан в России иностранным агентом.