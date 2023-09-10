Это видео было опубликовано в 2022 году, а сейчас используется для создания фейка

В украинских телеграмм-каналах активно распространяют видео, на котором из автобуса выходит группа мигрантов. Авторы постов пишут, что это происходило ночью в Мариуполе. Якобы, так на избирательные участки привозили мигрантов. При этом действие на видео происходит ночью, невозможно определить ни территорию, где люди выходят из автобуса, ни их национальную принадлежность. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Выяснилось, что видео, которое в каналах подают как снятое в Мариуполе, на самом деле уже есть в сети. Оно было снято в США, в 2022 году. На кадрах — группа нелегальных мигрантов, доставленных из Техаса в Вашингтон. Людей высадили в канун Рождества у резиденции вице-президента США для протестов против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики. Об этом писали зарубежные и российские СМИ, публикуя данное видео. Оно осталось в архивах сети.

Данная технология уже неоднократно использовалась для вбросов. Украинская пропаганда часто выдает за события настоящего времени кадры из прошлого, причем снятые в других странах. Сейчас в ДНР, как и в других новых регионах РФ, выбирают депутатов парламента ДНР. Субъект уже стал одним из лидеров по явке в стране – за два дня проголосовали уже 74% жителей. Конечно, украинские пропагандисты намеренно пытаются дисквалифицировать этот процесс.

- Украина продолжает делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и попытаться сорвать избирательный процесс в Херсонской области. Но мы четко знаем, как нам действовать, у нас проработан алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, - прокомментировала председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Сами жители отмечают, что день голосования для каждого из них очень важен, они чувствуют, что выбирают свое будущее. Подтверждают прозрачность проводимых выборов и международные наблюдатели.

- Безопасность избирателей и членов избирательных комиссий - на самом высоком уровне. Граждане голосуют мирно. Я заметил, что люди считают, что эти региональные выборы подтверждают результаты Референдума о возвращении Республики в состав России, который прошел в сентябре прошлого года. Граждане ожидают, что выборы приведут к миру и развитию, - поделился мнением доктор политических наук, профессор Белградского государственного университета Срджан Перишич приехал из столицы Сербии.

Жителей призывают доверять только официальной информации, и не обращать внимание на распространяемые фейки.