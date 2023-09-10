Редкий выход: Агния Дитковските показала мужа миллионера

Агния Дитковските и ее муж Богдан Панченко. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Агния Дитковските прилетела на фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорт Роза Хутор, где вместе с мамой Татьяной Лютаевой представила фильм «Единица Монтевидео». Для Лютаевой картина стала вторым проектом, который она сняла в качестве режиссера. Агния сыграла в фильме одну из главных ролей. Произнеся речь, Татьяна передала слово дочери, которая призналась в любви своему мужу, ресторатору Богдану Панченко.

«Обычно актеры не говорят, но я скажу спасибо своему мужу по традиции. Он всегда со мной, всегда рядом. И я тебя люблю», — трогательно призналась 35-летняя Дитковските.

Богдан Панченко в это время находился в зале. Напомним, что актриса и известный московский ресторатор поженились в июне 2021 года, а в ноябре того же года у них родилась дочка. Для актрисы этот брак стал вторым. При этом, влюбленные довольно долго скрывали свои отношения. Возможно, это связано с тем, что когда Агния была замужем за актером Алексеем Чадовым (в браке родился сын Федор), к их паре было приковано слишком много внимания.

Богдан Панченко — фигура довольно известная в ресторанном бизнесе. Вместе с партнерами основал ресторанную сеть Lucky Group, куда входят Margarita Bistro, Lucky Izakaya, Koji и другие московские заведения.

Агния и Богдан свои отношения, разумеется, не скрывают, но в свет вместе выходят крайне редко. Так, несколько лет назад они посещали премьеру фильма Литвиновой «Северный ветер». А теперь вот прилетели на фестиваль «Новый сезон» на Роза Хутор. Для выхода Дитковските выбрала джинсы, белую блузку и кардиган, а Богдан — оригинальный костюм серого оттенка.