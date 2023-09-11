50 лет знаменитому госперевороту в Чили: Пиночета поддерживали США, а Альенде не хватало оружия

США даже не отрицали своё участие в планировании «11 сентября» в Чили Фото: EAST NEWS

СВЕРГНУТЬ «ДРУГА МОСКВЫ» — ЗНАЧИТ «ВОССТАНОВИТЬ ДЕМОКРАТИЮ»

Весь мир помнит 11 сентября как дату чудовищной атаки на башни Нью-Йорка в 2001-м. Однако для чилийского народа эта страница календаря наполнена своим смыслом. В тот день в 1973 году — ровно полвека назад — проамериканские военные во главе с генералом Аугусто Пиночетом свергли дружественное Москве правительство Сальвадора Альенде.

Можно как угодно относиться к лауреату Ленинской премии Альенде и его социалистическим экспериментам — но он был законно избранным президентом, пользовался поддержкой немалой части населения и, похоже, искренне хотел улучшить жизнь бедняков. Внедрял массовую медицину по советским лекалам, отнимал землю у богатых латифундистов в пользу нищих крестьян, а самое главное, национализировал чилийские медеплавильные заводы — главную экспортную отрасль… почти полностью принадлежавшую корпорациям из США.

Впрочем, вместе с Альенде пришла к власти и коалиция левых сил, некоторые из которых были ещё радикальнее него, устраивая этакую «махновщину по-латиноамерикански». Ультралеваки, слабо контролировавшиеся президентом, отбирали у среднего бизнеса небольшие заводы и фермы — что совсем не способствовало национальному согласию.

Неудивительно, что ЦРУ (американская внешняя разведка) начала планировать «спасение демократии» едва ли не на другой день после победы Альенде на президентских выборах-1970. С начала того же года в Вашингтоне действовал «Комитет-40» (Forty Committee) — названный так по номеру утвердившей его директивы Совета по национальной безопасности США. Главой комитета стал тогдашний советник Белого дома и впоследствии госсекретарь — небезызвестный Генри Киссинджер. Из названия «Комитета-40» было невозможно понять, чем он занимается, потому как занимался он тайными операциями ЦРУ за рубежом. Читай — госпереворотами.

Сальвадор Альенде Фото: EAST NEWS

ГРИФ «ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА США»

И вот недавно американские архивы рассекретили порцию документов той поры. С донесениями агентов ЦРУ из сентябрьского Сантьяго-1973 (столицы южноамериканской республики).

Это короткие информационно-аналитические записки с грифом «только для президента», каковой пост тогда занимал республиканец Ричард Никсон. Ему на стол ежедневно ложились выдержки о главных событиях в странах, где имелись интересы США. То есть по всему миру. «Ливия устанавливает морские мины вне своих территориальных вод», — говорится, например, на одной из страниц доклада.

Но — вернёмся в Южную Америку. «Из Чили получен ряд сообщений о близкой возможности военного переворота», — напечатано в донесении от 8 сентября 1973. Как мы теперь знаем, до «момента икс» остаётся всего 72 часа…

«Морские офицеры [чилийского флота] договариваются с сухопутной армией [одним из лидеров которой был Пиночет — ред.] и военно-воздушными силами для совместных антиправительственных действий… Альенде говорит, что у его сторонников недостаточно оружия для предотвращения мятежа», — сказано в документе.

При этом анонимный аналитик ЦРУ, обрабатывавший донесения местных агентов, не скрывал симпатий к будущей хунте. «Хотя армейские офицеры укрепляются в желании восстановить политический и экономический порядок, им может всё ещё не хватать хорошо проработанного плана по использованию широкой гражданской оппозиции [режиму Альенде]», — говорится в докладе. А сторонники легитимного президента именовались по тексту «левыми экстремистами».

Президентский дворец, который почти никто не защищал, атаковали авиацией и артиллерией Фото: EAST NEWS

ЭТО НЕ УЧЕНИЯ

После прочтения подобного донесения — поставьте себя на место Киссинджера и Никсона. Вы точно знаете, что в важнейшей стране континента зреет госпереворот. Как вы поступите? Объявите «свободу и демократию под угрозой», призвав поддержать «законного действующего лидера» (так сейчас делают США, если в какой-нибудь африканской республике берут власть военные, прогоняя прозападное правительство и переориентируясь на Москву)?

Конечно же нет. Первые выстрелы прозвучали в ночь с 10 на 11 сентября 1973, когда взбунтовавшиеся силы военно-морского флота Чили обстреляли и захватили Вальпараисо — портовый город, второй по значению в республики. Часть моряков, сохранивших верность Альенде, просто выбросили за борт на погибель в открытом океане. Совпадение — как раз в те же сутки проходили совместные учения ВМФ и США и Чили; можно предположить, что американские военные советники прямо направляли «морскую» часть переворота.

Затем пришёл черёд столицы — Сантьяго. Президентский дворец, который почти никто не защищал, атаковали авиацией и артиллерией. Согласно современной версии, Альенде покончил с собой, не желая сдаваться (хотя тогда ходили слухи, будто его убили при штурме).

Аугусто Пиночет Фото: EAST NEWS

ЧЁРНЫЙ НАЛ ДЛЯ ЧИЛИ

Но вернёмся в США. Самое поразительное, что они даже не отрицали своё участие в планировании «11 сентября» в Чили. Уже в следующем, 1974 году, выяснилось: ЦРУ потратило на работу с чилийской оппозицией (по сути способствовав госперевороту) не менее $8 млн.

Эту информацию обнародовал сенатор-демократ Фрэнк Чёрч по итогам парламентского расследования. Не потому, что в Вашингтоне вдруг заговорила совесть, — просто в Штатах обострилась внутриполитическая борьба, к власти рвалась Демпартия, считавшая Советский Союз меньшим злом по сравнению с собственными националистами-республиканцами.

Для понимания цен — заявленный годовой бюджет ЦРУ составлял $100 млн, хороший автомобиль можно было купить за пару сотен баксов.

Но $8 млн — это только официальные данные. В отчётах «комиссии Чёрча» о работе «Комитета-40» приводится записка тогдашнего директора ЦРУ Ричарда Хелмса по итогам совещания с госсекретарём и президентом о чилийских делах:

«Ассигнуются $10 млн наличными [на борьбу с Альенде]… выделить лучших агентов… истощить экономику Чили…». Вероятно, речь шла о деньгах из «чёрных фондов ЦРУ», которые могут тратиться «в интересах нацбезопасности США» на что угодно без какой-либо отчётности.

Хотя в докладах «комиссии Чёрча» попадаются и курьёзы. Так, летом 1973 года «Комитет-40» ответил отказом на просьбу ЦРУ выдать $50 тыс. на поддержку забастовки водителей грузовиков (вероятно, изначальный план был — парализовать снабжение Сантьяго продовольствием, чтобы озлобить народ против Альенде, но в Вашингтоне посчитали идею слишком уж завиральной — прим. ред.).

Деньги, хотя и не в таких масштабах, тратились и после переворота. «$9 тыс. выделены на путешествие чилийского политика (чья фамилия не разглашается) по столицам Латамерики для хвалебных интервью и лекций о Пиночете», — говорится в отчёте.

Ровно полвека назад проамериканские военные свергли правительство Сальвадора Альенде Фото: EAST NEWS

Дальнейшее всем известно. После победы хунты было казнено около трёх тысяч сторонников прежнего режима. Десятки тысяч вынуждены были бежать из страны. Любимец либералов Пиночет стал буквальным военным диктатором, на конституционном уровне прописав себе полномочия и исполнительной, и законодательной, и судебной власти. Он покинул пост лишь в 1990-м, через 17 лет. Споры о его эпохе ведутся до сих пор: слаще ли хрен редьки? И насколько оправданно было отвечать на левый радикализм — ещё более кровавым правым террором?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Штаты готовы были поддерживать хоть людоедов, если они против Советов»

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований об истории американских спецслужб:

- В годы Холодной войны целый целый ряд переворотов в Южной Америке (да и не только там) если и не был прямо инспирирован американцами, то происходил с их ведома и в их интересах. Вашингтон опасался атаки коммунизма «с тыла», на собственном континенте. Тогда была популярна «доктрина карточного домика»: мол, если хотя бы в одной столице третьего мира к власти придут просоветские силы — начнётся цепная реакция, и «красная зараза» быстро перекинется на соседние страны. В этой логике следовало любой ценой дать им бой на дальних рубежах.

Поэтому Белый дом предпочитал поддерживать «своих» — не зависимо от того, что это были за личности, вплоть до откровенных людоедов. Хрестоматийной стала фраза «он негодяй, но он наш негодяй». Якобы так сказал в 1939 году Рузвельт о никарагуанском диктаторе Сомосе — хотя другие исследователи приписывают её Никсону. Что лишний раз иллюстрируют неразборчивость в «союзниках» у любой администрации Белого дома в любую эпоху.

История Чили в данном случае — образцовая, со знаком минус, конечно. Значительная популярность левых идей в народных массах — и центральная власть, на глазах слабеющая из-за радикальных и непродуманных социалистических реформ. И третий игрок — традиционно консервативная армия, недовольная политикой Альенде. ЦРУ даже не пришлось долго искать подходящую кандидатуру, поскольку Аугусто Пиночет уже был альтернативным центром силы, уверенно собиравшим сторонников. Благосклонность Белого дома лишь ускорила переворот.

Другой вопрос — стоило ли оно того? Восемь президентов, управлявших Чили после восстановления демократии в 1990-м, за парой исключений были или умеренно-левыми, или ультралевыми. То есть «правый поворот» закончился сразу после ухода Пиночета от власти. А его «экономические достижения», о которых говорят в основном либеральные публицисты, сильно преувеличиваются — надо же как-то оправдать переворот-1973 и последующие годы диктатуры.