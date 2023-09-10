Американцы, которых не пустили к нам, прочат визит Ким Чен Ына на ВЭФ-2023

ВЭФ-2023 проходит в кампусе Дальневосточного университета Фото: Андрей АБРАМОВ

Приготовьтесь: всю неделю СМИ будут рассказывать про ВЭФ-2023. Один из главных международных форумов на нашей территории. Житель Челябинска или тихого Бодайбо, наверняка, лениво зевнет и перелистнет страницу (или щелкнет кнопкой на пульте). С мыслями: «Мне от этих дальневосточных дел не горячо, не холодно».

В обычны дни это здание — один из учебных корпусов. Фото: Андрей АБРАМОВ

НУЛЕВОЙ ДЕНЬ

Не зевайте, уважаемый. Может, и будет горячо. Когда-то на этом форуме объявили о запуске Дальневосточной ипотеки и Дальневосточного гектара. А 12 сентября на пленарное заседание приедет президент Владимир Путин. Время нынче такое, что в каждый спич главы государства вслушиваются.

Кроме экономики на форуме обсуждают и другие вопросы. Например, как возродить популяцию соколов Фото: Андрей АБРАМОВ

Событие проходит на острове Русский, на побережье бухты Аякс. Десять лет назад к саммиту АТЭС (стран Азиатско-Тихоокеанского региона) тут построили образцовый студенческий кампус. Огромный городок из приморских многоэтажек, с парками, магазинами и кафе. В самом хорошем смысле территория напоминает турецкий пятизвездник. Хотя тут живут и учатся обычные студенты.

Художницы пишут Русский мост. Фото: Андрей АБРАМОВ

А центральный экспоцентр, где проходят основные мероприятия, может потягаться с Москва-Сити в глянцевости и деловитости. Тут с утра до вечера на стендах и за закрытыми дверями переговорных вершат бизнес-дела: ищут партнеров, привлекают инвесторов, заключают контракты.

Корпорация «Вертолеты России» показала новые беспилотники Фото: Андрей АБРАМОВ

Плюс обсуждают государственные дела разного масштаба: «Как нам сохранить языки коренных народов севера», перспективы китайского бизнеса в России, воспроизведение популяции соколов. Завлекают публику ноу-хау, вроде симфонического концерта, музыку для которого писал искусственный интеллект, и новыми беспилотниками.

Так выглядит среднестатистическая картина ВЭФ: люди в строгих костюмах сидят в ноутбуках или заняты деловым общением Фото: Андрей АБРАМОВ

Впрочем первый день форум — его называют «нулевым», ибо он ознакомительный — прошел без громких анонсов. Пока в павильонах экспоцентра участники еще не обвыкли. Говорят вполголоса, манекенщицы, которые изображают сотрудниц бизнес-корпораций, очаровательно хлопают ресницами, а деловые мужи затянули галстуки под самые кадыки.

У форума есть и культурная программа. Например, девушка учит играть в приморские настольные игры — местное ноу-хау Фото: Андрей АБРАМОВ

ВСЕ ЛЮКИ ЗАДРАИЛИ

На форум приехали делегации из Китая, Индии, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Монголии и Сингапура, а также некоторых стран СНГ. Иностранцы живут в особенно комфортабельных корпусах (хотя и у нас, местных, тоже гостиница добротная). Строения тщательно охраняются, как и вся территория. Посты каждые сотню метров да еще и «невидимые» секьюрити в штатском. Даже на коммунальных люках стоят пломбы ФСО.

Не приехали (а точнее не пустили из принципа) смишников из недружественных стран. Хотя те рвались. Это зеркальный ответ на притеснения наших журналистов за рубежом.

Интрига форума — визит северокорейского делегации. Журналисты The New York Times со ссылкой на свои источники писали, что на форум прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын. Ни Москва, ни Пхеньян слухи не комментировали. Хотя они не такие уж беспочвенные.

Северокорейский лидер был в России один раз — в 2019-м. И как раз встречался с Владимиром Путиным во Владивостоке. Сейчас американские журналисты рисуют ужастик читателям: Ын прибудет на бронепоезде обсуждать поставки оружия.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков только подтверждал, что Владимир Путин встретится с вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.