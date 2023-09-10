Антон Алиханов раскрыл секрет семейного счастья: "Мой главный выбор в жизни - моя жена"

Антон Алиханов с супругой Дарьей Фото: Личный архив

В воскресенье, 10 сентября, в России был день выборов. «Ваш главный выбор в жизни?» Так звучал вопрос дня, ответы на который мы публикуем в «Комсомольской Правде» (столичный выпуск) в понедельник, 11 сентября.

Среди тех, кто участвовал в нашей рубрике - глава Калининградской области Антон Алиханов. Вот - вкратце - наш разговор…

…- Антон Андреевич, с праздником демократии вас! Вы уже успели проголосовать?

- Да у нас особо выборов нет, они только в нескольких районах.

- А Москва выбирает себе мэра.

- Я прописан в Калининграде уже лет 7, поэтому, за мэра Москвы проголосовать не могу – ни дистанционно электронным способом, вообще никак.

- А ваш главный выбор в жизни какой?

- Мой главный выбор в жизни? Наверное, моя жена Дарья.

- А почему вы выбрали Дарью?

- Вы знаете, это была любовь практически с первого взгляда.

- А как это было, можете рассказать?

- Мы познакомились на дне рождения общих наших знакомых, сидели за одним столом, начали общаться. Потом была какая-то презентация книги, мы с ней пошли, еще куда-то. В общем, дальше обычная студенческая такая история.

- Это в Москве было?

- Да, в Москве.

- А сколько времени ухаживали?

- До предложения прошло, по-моему, два года.

- А почему так долго?

- Ну, я думал, что надо закончить учебу, но потом понял, что мы этого не выдержим. Она была на 3 курсе, а был на 4-м, когда мы поженились.

- Она сразу согласилась?

- Да. Она жила в Митино тогда. У нее были какие-то проблемы с компьютером, я вызвался помочь, и мы поехали, купили новый блок, я ей устанавливал операционную систему, все подключал. И после этого говорю: «Ну, всё, давай поженимся». И она сказала «да».

- У вас сейчас трое ребятишек?

- Да. Пока.

- Мы с вашей мамой, Лианой Тейрановной, здесь как-то пообщались - тоже для рубрики «Вопрос дня». Видели, как мило получилось?

- А она у меня как раз сейчас, приехала в гости.

- Ваша мама сразу одобрила ваш выбор? Я про Дарью…

- Да, конечно. У нас все были за.

- Интересно, когда Антон Алиханов стал большим начальником, губернатором, у Дарьи чувства укрепились?

- Знаете, она же за меня замуж выходила, когда я студентом был. Любовь не зависит от должностей.

- Вы своим детям рассказываете, как ваша семья образовалась?

- Ну, семейные истории какие-то рассказываем, конечно, но я не уверен, что мы старшему рассказывали какие-то детали нашего знакомства. Но это хорошая мысль, расскажем обязательно, он уже вполне взрослый.

- Я знаю, что вы с супругой на крестины ходите, на свадьбы. Делитесь своим душевным опытом семейной жизни?

- У меня совет простой: очень важно быть всегда во всем вместе. То есть стараться и досуг проводить, и в гости ходить с родным человеком. Потому что это важно – стараться всегда быть рядом друг с другом. Если я куда-то иду, то, коли есть возможность, предпочитаю, чтобы жена составила компанию.

- Сколько лет уже вашему браку?

- Мы поженились 14 июля 2007 года.

- Скажите, такая любовь влияет на работу, на политическую вашу жизнь?

- Конечно. Удивительно даже: я сейчас нахожусь в пути, и не так давно за рулем размышлял о том, что правильно, чтобы персоны, находящиеся у власти, были бы людьми семейными и с детьми. Они больше понимают про потребности населения, про то, как надо строить жизнь, с какими сложностями сталкивается человек. Мне кажется, это важно.

- У вас же в команде в основном молодые влюбленные люди?

- Ну, разные кадры есть, и молодые, и уже не очень молодые. Да, действительно, семейные, многодетные даже есть. Кстати, очень много женщин. В правительстве Калининградской области половина высшего руководящего состава – и замы мои, и министры агентств, ведомств где-то 50% - представительниц слабого пола.

- То есть это влияет на кадровую политику, то, что губернатор молодой, влюбленный?

- (смеется) Наверное, нет. Да я уже не такой молодой, Александр Петрович. Знаете, это стереотип прилепился. Мне 37 через неделю.

- Вы супругу в день сколько раз целуете?

- Ну, с утра точно и вечером точно несколько раз. На самом деле, когда у нее получается (она работает сейчас редактором на удаленке, пишет всякие сценарии), Даша приходит ко мне иногда кофе выпить в обеденный перерыв. Поэтому целую три раза в день минимум.