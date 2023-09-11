Вице-премьер Дмитрий Чернышенко – «Комсомолке»: Об изоляции нашего спорта, российских мобильниках, новых авиарейсах за границу и любимых курортах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: Предоставлено "КП"

Когда мы начнем работать на отечественных компьютерах с российским программным обеспечением? Какое будущее ждет наш спорт? Как мы будем развивать искусственный интеллект (а он – нас)? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «КП» рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Спорт: Дискриминация наших атлетов лишила соревнования зрелищности

- Российский спорт сейчас, по сути, находится в изоляции. Дмитрий Николаевич, на ваш личный взгляд – чего этим добились авторы санкций?

- Российский спорт – значимая и неотъемлемая часть мирового спорта. Очевидно, что дискриминационная политика в отношении нашей страны не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям. Напротив, она лишила мировые соревнования зрелищности и объективности.

Если говорить об участии наших спортсменов в международных состязаниях, то решение на совести международных спортивных федераций и МОК.

Несмотря на все препятствия и ограничения, по итогам четырех Чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 16 медалей, 6 из которых – золотые. Это прежде всего демонстрирует высокий уровень отечественной спортивной школы.

Со своей стороны Российская Федерация регулярно проводит соревнования «открытого» формата и приглашает участвовать в них представителей всех государств без каких-либо дискриминационных ограничений.

Российская Федерация проводит соревнования «открытого» формата и приглашает участвовать в них представителей всех государств без каких-либо дискриминационных ограничений. Фото: пресс-служба вице-премьера.

- Россия совместно со странами-союзниками прорабатывают варианты проведения собственных соревнований и матчей. Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

- По поручению Президента Владимира Путина Правительство делает все, чтобы сохранить соревновательную активность российских спортсменов. Только в прошлом году в части спорта высших достижений и профессионального спорта мы провели более 9 тысяч международных, всероссийских и межрегиональных соревнований. В них участвовали около 2 млн спортсменов из почти 40 стран.

Текущая ситуация подтверждает: нужно наращивать сотрудничество в спортивной сфере прежде всего с дружественными странами и межгосударственными объединениями, такими как СНГ, ШОС и БРИКС. Россия продолжает создавать соревнования новых форматов. С марта прошлого года мы организовали и провели более 220 международных состязаний, самыми яркими из них стали зимние и летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», международные зимние и летние Игры «Дети Азии», комплексные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию «Игры дружбы», «Кубок Содружества» по биатлону, «Борцовская лига Поддубного» по спортивной борьбе и ралли «Шелковый путь» по мотоциклетному и автомобильному спорту.

Кроме того, сборная команда России приняла участие в значимых международных стартах – III Российско-Китайских молодежных зимних играх по 7 видам спорта, IX Российско-Китайских летних молодежных играх по 8 видам спорта, V Боливарианских играх АЛБА по 32 видам спорта (помимо России, в них участвовали 10 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, - Ред.). Успешно для наших атлетов в августе прошли II Игры Стран СНГ, созданные по инициативе Владимира Путина. Участниками стали порядка 4 тысяч спортсменов из 9 стран СНГ и 13 дружественных государств. Наши атлеты завоевали 289 медалей.

Не могу не назвать Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге – яркий спортивный праздник, который собрал вузовские команды из 36 стран, включая ШОС, БРИКС и СНГ.

В 2024 году наша страна проведет такие масштабные спортивные мероприятия, как Всероссийская зимняя спартакиада между субъектами РФ, Международные соревнования «Игры Будущего» в Казани - на стыке классического и киберспорта, Российско-Китайские молодежные зимние игры, спортивные игры «Дети Азии» и «Дети Приморья», Игры стран БРИКС и летние Всемирные «Игры Дружбы».

Таким образом, несмотря на внешнее давление, будем и дальше продолжать работу по формированию новых международных спортивных площадок.

- Отдельно хотелось бы в этой связи поговорить о Дальнем Востоке, где сейчас проходит Восточный экономический форум. Планируется ли там проведение каких-то крупных внутрироссийских или международных стартов в 2023-2024 годах?

- На территории Дальневосточного федерального округа ежегодно проводятся всероссийские и межрегиональные соревнования. К примеру, в августе Хабаровск примет чемпионат России по боксу среди мужчин, а в Приморском крае состоится чемпионат России по парусному спорту. В сентябре во Владивостоке пройдет чемпионат России по бадминтону, а в бухте Новик, это остров Русский, запланирована Международная Владивостокская регата по гребному спорту. В рамках VIII Восточного экономического форума будет организован II Открытый Кубок Дальнего Востока Игры ГТО 2023.

В 2024 году в Якутске пройдут VIII Международные летние спортивные игры «Дети Азии», в которых примут участие спортсмены из более 20 стран мира. Владивосток встретит I международные зимние спортивные игры «Дети Приморья», на них приедут около тысячи спортсменов. В 2025 году в Южно-Сахалинске планируем провести IV Российско-Китайские молодежные зимние игры.

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге – яркий спортивный праздник, который собрал вузовские команды из 36 стран, включая ШОС, БРИКС и СНГ. Фото: пресс-служба вице-премьера.

- Приближаются Олимпийские игры 2024 года в Париже. По сути, сейчас вопрос с участием россиян выглядит так: команды не допущены, а вопрос о выступлении отдельных спортсменов решают международные федерации по каждому виду спорта. Одни допускают россиян, другие – нет. Так что у некоторых спортсменов, возможно, все же будет возможность выступить, хотя и под нейтральным флагом. Какова позиция российского правительства по данному вопросу? Как вы относитесь к условиям МОК и возможен ли бойкот Олимпиады со стороны России?

- Выдвинутые МОКом условия и критерии для возвращения российских спортсменов на международные старты – дискриминационные, они нарушают не только права атлетов, но и сами олимпийские принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии. В угоду политическим амбициям заставляют наших спортсменов отказаться по сути от Родины. Что это, если не политическое давление?!

Сегодня существуют высокие риски недопуска или отстранения сборной России от участия в Играх 2024 года. 13 июля Исполком МОК объявил, что Олимпийский комитет России пока не получил официального приглашения для участия в олимпийских соревнованиях. В этой связи позиция по участию российских спортсменов в Олимпиаде будет выработана исходя из конкретных условий, которые в итоге будут утверждены МОК.

Важно отметить, что несмотря на все санкционные ограничения, Минспорт России ведет плановую подготовку к Играм. Разработана соответствующая Программа для спортивных сборных, она направлена на высокий уровень подготовки наших спортсменов.

Только в прошлом году провели более 9 тысяч международных, всероссийских и межрегиональных соревнований. Фото: пресс-служба вице-премьера.

Информационные технологии: Машины поумнели и «обрусели»

- Недавно вы сказали, что к 2025 году вклад искусственного интеллекта в ВВП России достигнет 2%. Расскажите, пожалуйста, подробнее: как у нас продвигается эта сфера, какова роль Правительства в ее развитии и как именно ИИ поможет ускорить движение нашей экономики?

- Медицина, ИТ-сектор, транспорт и даже искусство – практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Мы видим, как искусственный интеллект быстро масштабируется для решения амбициозных задач в самых разных областях.

Президент поставил задачу – обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрить ИИ во все ключевые направления. И очень важно, что в России сейчас активно развиваются собственные технологии.

Российский рынок ИИ стабильно растет. Общий объем рынка в 2021 году составил более 550 млрд рублей, в 2022 году – почти 650 млрд рублей.

Внедрение ИИ в отдельных отраслях демонстрирует очень высокую эффективность.

В сельском хозяйстве увеличивается контроль качества в несколько раз, растёт точность прогнозирования производительности до 99%, снижается уровень потерь сырья на стадии хранения до 20%.

В здравоохранении растёт точность постановки экспертного диагноза до 95%, увеличивается число обслуживаемых пациентов на 17%, снижается скорость обработки данных снимков до 60 секунд.

В транспортной отрасли растёт количество предотвращения аварий с участием пешеходов, снижаются расходы на ремонт транспортных средств на 10%.

По оценке экспертов к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ может достигнуть 400 млрд рублей.

Развитие искусственного интеллекта невозможно без синергии с наукой. Фото: пресс-служба вице-премьера.

Правительство утвердило Дорожную карту высокотехнологичного направления ИИ до 2030 года. В ее рамках предусмотрена разработка более 60 прикладных ИИ-решений. Сегодня в стране насчитывается около 800 компаний в сфере искусственного интеллекта. При этом 90% таких организаций – это перспективные стартапы (молодые компании, - Ред.). Созданы шесть национальных исследовательских центров, которые служат опорными точками для продвижения передовых направлений ИИ, в том числе в области «сильного» искусственного интеллекта и систем доверенного ИИ.

Отечественные аналоги уже стали полноценной заменой многим существующим зарубежным разработкам: к примеру, нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера насчитывает более 2 млн уникальных пользователей. Мультимодальный GigaChat тестируется ведущими учёными страны, а Яндекс встроил нейросеть YandexGPT в виртуального помощника «Алиса». По прогнозам экспертов, к 2025 году для России экономический эффект от внедрения решений искусственного интеллекта составит более 1 триллиона рублей.

Государство в свою очередь оказывает комплексную поддержку ИТ-отрасли – растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений. В этом году планируем поддержать порядка 10 проектов на общую сумму около 900 млн рублей.

Конечно, развитие искусственного интеллекта невозможно без синергии с наукой. В мире ежегодно растёт число исследований и публикаций в сфере машинного обучения и создания интеллектуальных систем принятия решений. Российская наука сегодня среди мировых лидеров в развитии новых подходов и возможностей ИИ. Несмотря на давление со стороны недружественных стран, отечественные учёные продолжают публиковаться в ведущих научных изданиях, их по-прежнему активно приглашают участвовать в международных конференциях уровня А (самого высокого ранга, - Ред.).

До конца сентября 2023 года Председателем Правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным будет проведена стратегическая сессия с широким участим представителей отрасли. На ней будут согласованы основные параметры Стратегии развития ИИ до 2030 года. Сам документ разрабатывается по поручению Президента и должен быть утвержден до конца ноября.

- Отрадно, что Россия входит в число стран, где искусственный интеллект развивается особенно динамично. Но встает важная проблема – его регулирование. В мире есть два основных подхода к этому вопросу: «запретительный» (как во многих странах Европы) и «дружественный» (как в США). Каков подход российского правительства к регулированию ИИ?

В России национальная стратегия развития ИИ базируется на сбалансированном подходе, который учитывает как экономический и технологический аспекты, так и права граждан. Для грамотного регулирования этической стороны был разработан Кодекс этики в сфере ИИ – на сегодня к нему присоединились уже более 30 федеральных органов государственной власти и 187 организаций. А с прошлого года работает Комиссия по реализации Кодекса, ставшая ключевой площадкой для диалога разных представителей ИИ-сообщества.

В стране приняты 7 программ экспериментальных правовых режимов, которые касаются применения технологий ИИ в сфере развития высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов, а также в области телемедицины.

Еще одно важное условие для динамичного и в то же время безопасного развития ИИ-отрасли – это стандартизация. Уже утвержден 61 национальный стандарт, также при участии российских экспертов разработано 8 международных стандартов в области ИИ.

Технологии ИИ в России должны ориентироваться исключительно на интересы человека, качество его жизни и благополучие. Именно на основе доверия граждан мы вместе с участниками Альянса и Кодекса этики продолжим снимать регуляторные барьеры, которые пока остаются.

Отечественные аналоги уже стали полноценной заменой многим существующим зарубежным разработкам. Фото: пресс-служба вице-премьера.

- В России чиновники и депутаты постоянно говорят о необходимости замещения чуть ли не всех иностранных программ и сервисов: от Microsoft Word и WhatsApp до Photoshop, Википедии и YouTube. Но весь мир ими пользуется и не считает это «колониальной зависимостью». Насколько реально импортозаместить разработки компаний, которые уже десятки лет заслуженно считаются мировыми лидерами? И нужно ли это? Может, стоит сконцентрироваться на чем-то конкретном?

- Сегодня импортозамещение общесистемного ПО – не только вопрос кибербезопасности. В условиях, когда с нашего рынка ушли многие зарубежные вендоры (компании–поставщики, - Ред.), причем часто с нарушением своих договорных обязательств, нужно обеспечить нормальную работу российских компаний. К примеру, с 30 сентября корпоративные клиенты Microsoft больше не смогут получать необходимые для здорового бизнес-процесса обновления. На слуху примеры, когда эта компания блокировала доступ к технологиям ведущим вузам страны (например, МГТУ им. Баумана). Компания Google 10 августа начала отключение российских компаний от корпоративного сервиса Workspace. SAP отключила обновления своих продуктов и весь доступ к облачным решениям.

В такой ситуации создание и масштабирование отечественных надежных решений – не альтернатива, а прямая необходимость.

На самом деле, процесс импортозамещения в нашей стране начался задолго до введения санкций. Первостепенно требовалось обеспечить безопасность государственного ИТ-ландшафта и значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В прошлом году появился ключевой документ – Указ Президента «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры». По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина создан комитет, курирующий 13 центров компетенций по развитию общесистемного прикладного ПО, также утверждена дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение».

В портфеле центров компетенций сегодня несколько десятков перспективных проектов. К примеру, в России созданы офисные пакеты и мессенджеры, которые по своим функциям не уступают зарубежным аналогам – «Р7 Офис» и «Мой офис». В части операционных систем у нас также есть уникальные решения, такие так «Ред» ОС, «Астра Линукс» и «Альт Линукс». Операционная мобильная система «Аврора» уже успешно прошла проверку на смартфонах, планшетах и другой мобильной электронике.

Государство создает условия, чтобы российские разработчики могли заявить о себе и обеспечить рынок технологиями с высоким функциональным уровнем защищенности.

- А что у нас с собственным производством цифровой техники – компьютеров, планшетов, телефонов?

- Ключевая задача – обеспечить и здесь технологический суверенитет. Работы много в этом направлении. Отмечу, что в мире в принципе ограниченное количество мест, где производятся чипы. Если говорить о долгосрочных перспективах, то мы делаем большую ставку на науку, чтоб наши ученые и математики создавали опережающие технологии.

Сегодня, даже несмотря на пережитые в прошлом году трудности, отечественный рынок персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и ИТ-оборудования растет. Российские компании готовы производить до 2 млн современных и безопасных устройств (в год, - Ред.), тем более что потребность в них все время увеличивается. К примеру, популярностью пользуются планшеты серий Kvadra и Cmp, телефоны серии NS, планшеты серии T1100, T800.

На отечественном рынке представлены целые линейки планшетов и смартфонов собственного производства. Как я уже сказал, активно развивается российская ОС «Аврора», планируется выпуск планшетов на базе наших микропроцессоров.

Разумеется, переход потребителей на отечественную технику – не столь быстрый процесс. Однако российские производители постепенно наращивают розничные продажи на внутреннем рынке. За последние годы в стране появились крупные производства персональных рабочих станций, систем хранения данных (СХД), серверов, ноутбуков и другой цифровой техники. Причем, наши производители усиливают позиции в самых сложных для импортозамещения сегментах.

- Как бы вы оценили ход импортозамещения в ИТ-сфере в госорганах и компаниях с госучастием? И нужно ли требовать такого импортозамещения в частном секторе?

- Президент поставил задачу - обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости.

В условиях санкций мы не только не снижаем темпы цифровизации, но и осуществляем бесшовный переход на отечественные ноу-хау. Все время наращиваем темпы импортозамещения, благодаря чему удалось реализовать 12 особо значимых проектов в таких ключевых сферах как авиационный транспорт, металлургия, нефтегаз, нефтехимия и других.

В госсекторе широкое применение нашел отечественный аттестованный сервис, который объединяет почтовый ящик и файловое хранилище, позволяет проводить онлайн-конференции, вести календарь и задачи – простыми словами, выполняет роль автоматизированного рабочего места должностных лиц. Кстати, согласно рейтингу Всемирного банка, Россия входит в ТОП-10 стран по цифровизации госуправления.

Если говорить о частном бизнесе, то государство не требует от него использовать исключительно импортонезависимое ПО. При этом каждая компания должна самостоятельно оценивать все риски, которые сегодня несет иностранное программное оборудование. К сожалению, есть примеры, когда отключались целые производственные линии и прекращало работать корпоративное ПО.

- Вы говорили о том, что в России серьезный дефицит ИТ-специалистов. За последние полтора года эта проблема у всех на слуху, в том числе в связи с отъездом многих из них за границу. Сколько конкретно айтишников не хватает сейчас России и где их будем брать? И какова ситуация в отрасли сейчас – с людьми, зарплатами, подготовкой и стимулами для работы?

- Для подготовки высококвалифицированных специалистов и «закрытия» кадрового голода мы реализуем сразу несколько масштабных инициатив. Так, для школьников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов запущен проект «Код будущего» по изучению современных языков программирования. В высшем образовании ежегодно растут контрольные цифры приема на ИТ-специальности в вузы. С 2019 года на бюджетные места по таким специальностям принято более 343 тысяч человек, а к 2024 году планируется набрать не менее 500 тысяч студентов. Отмечу, что в эту приемную кампанию ИТ-специальности в лидерах по популярности среди абитуриентов.

Более 112 тысяч человек сейчас проходят обучение на «Цифровых кафедрах» университетов и получают дополнительное профессиональное образование по ИТ-профилю.

Государство не только поддерживает ИТ-индустрию в целом, но и помогает самим айтишникам. В прошлом году им выдали 5,8 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму почти 53 млрд рублей, они имеют отсрочку от службы в армии. Эти и другие меры помогли сохранить ИТ-кадры, а часть уехавших сотрудников вернулась и продолжает работать на российский рынок.

- Куда движется цифровизация в России, и как она изменит жизнь людей и условия для бизнеса в ближайшие годы? Расскажите, пожалуйста, о ключевых цифровых проектах, запускаемых государством.

Сейчас по Указу Президента Владимира Путина идет переход всех федеральных и региональных информационных систем на Единую цифровую платформу «ГосТех». Это якорный проект Правительства по формированию качественно нового ИТ-ландшафта и достижению цифрового суверенитета России. «Гостех» позволит увеличить скорость и гарантировать безопасность при разработке цифровых сервисов государства, а также обеспечит высокое качество услуг для пользователей. Платформа реализована на полностью импортозамещенных технологиях, а благодаря переиспользованию готовых решений значительно экономятся бюджетные средства. Уже успешно завершилась миграция отдельных государственных информационных систем ряда ведомств, например – Минспорта, Росимущества, ФОМС. А до 2025 года на «Гостех» перейдет большая часть информационных систем федерального и регионального уровней.

Уже сейчас управление осуществляется на основе данных. И у нас есть поручение Президента по созданию нового национального проекта «Экономика данных», частью которого станет как раз развитие платформы «Гостех».

С каждым годом всё более удобными становятся онлайн-сервисы для граждан. Все массовые социально значимые услуги (111 федерального уровня и 93 региональные и муниципальные) переведены в электронный вид. Растет популярность и удобство Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Личные кабинеты там есть уже у более, чем 10з миллионов человек, по итогам прошлого года было оказано более 200 миллионов различных услуг. Часть из них сгруппирована по основным жизненным ситуациям в так называемые суперсервисы – к примеру, «Цифровое исполнительное производство», «Социальная поддержка онлайн», «Рождение ребенка».

Путешествия: И родиной полюбуемся, и мир посмотрим

- Расскажите, пожалуйста, о нынешней ситуации с туризмом. Как развивается и меняется туристическая сфера в России в последние год-полтора?

- У России огромный потенциал для динамичного развития туризма – в нашей стране есть все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления. Как я уже говорил, сегодня мы переживаем эру ренессанса внутреннего туризма.

Президент Владимир Путин поставил задачу – ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Ее помогает решать национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отношение к внутреннему туризму постепенно меняется с развитием транспортного сообщения, появлением новых точек притяжения и туристических магнитов. Фото: пресс-служба вице-премьера.

Туристическая сфера развивается хорошими темпами, и особенно быстро растет внутренний турпоток. Все больше россиян путешествуют по регионам страны. В прошлом году они совершили порядка 70 млн таких поездок – это на 4 млн больше, чем годом ранее. В 2023 году внутренний туристический поток составил уже 35 миллионов человек. Граждане открывают для себя новые направления, среди которых Татарстан, Башкирия, Нижегородская, Челябинская и Мурманская области, Северный Кавказ, Красноярский край.

Если говорить о въездном туризме, то больше всего гостей у нас из Казахстана, Монголии, Германии, Турции и Китая. С 1 августа граждане 55 стран, в том числе Китая, Индии и Ирана, могут оформить единую электронную визу для путешествия по России.

Наши туристы, несмотря на непростую геополитическую обстановку, продолжают путешествовать за рубеж. Существенным образом изменилась география выездов – самыми популярными направлениями стали Абхазия, Казахстан, ОАЭ и Таиланд. Сегодня на эти страны приходятся более 63% всех поездок.

Мы стремимся к тому, чтобы отдых для наших граждан был максимально доступным, комфортным и безопасным. Также всегда рады и иностранным гостям, которые захотят поближе познакомиться с культурными, историческими и природными богатствами России.

- Во многих странах туристическая отрасль играет важнейшую экономическую роль. В Испании она приносит 17% ВВП, в Турции – 11%, в Таиланде – 9%. Какова сейчас роль туризма в экономике России? И за счет чего будет продолжаться развитие туристической сферы?

- Туризм – один из ключевых драйверов экономики, формирует спрос на продукцию и услуги других отраслей – транспорт, ЖКХ, общепит, культуру, строительство.

На реализацию задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021-2023 годах (три года) суммарно направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета, а вообще финансирование сферы с 2018 года увеличилось почти в 14 раз (2018 год – 3,7 млрд рублей, 2023 год – более 50,0 млрд рублей).

Выручка отрасли по итогам 2021 года превысила 7 трлн рублей, что на 45% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Мы наблюдаем устойчивый рост инвестиций, уже сейчас на каждый потраченный из федерального бюджета рубль частный бизнес вкладывает 3 и это огромный мультипликативный эффект. Приняты долгожданные меры: освобождены от уплаты НДС туроператоры (эта мера действует с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 года при продаже путевок по России, - Ред.).

Отношение к внутреннему туризму постепенно меняется с развитием транспортного сообщения, появлением новых точек притяжения и туристических магнитов. Потенциал сферы туризма огромный, мы только начали раскручивать этот маховик, приступили к реализации амбициозных проектов.

По предварительным прогнозам, при помощи господдержки мы сможем фактически удвоить вклад туризма в ВВП. Сейчас – 2,6% ВВП, прогнозируется от 3,8% до 5%.

- Приведите, пожалуйста, несколько примеров проектов по созданию инфраструктуры для туристов. Что нового появится в ближайшие годы?

- В этом году Президент инициировал создание в России всесезонных морских курортов, которые к 2030 году смогут принимать дополнительно до 10 млн туристов. Безусловно, они станут новыми точками туристического притяжения. Такие курорты планируем открыть на Балтийском («Русская Балтика» в Калининграде и «Горская» в Санкт-Петербурге), Азовском (Запорожская область, Приморск), Черном (Новая Анапа, Абрау Дюрсо и Крым - «Золотые Пески» и «Саки»), Каспийском (Каспийский прибрежный кластер в Дагестане) и Японском (Владивосток, Хасанский район, Ливадия) морях. На Байкале курорты появятся в Иркутске и Бурятии.

Параллельно работаем над созданием новых туристических особых экономических зон (ОЭЗ) - например, в районе знаменитого горнолыжного курорта Шерегеш. Сейчас там 56 км трасс для катания, но спрос у туристов огромный - нужно расширять их протяженность до 100 км, кроме того, строить аэропорт. Инвесторам подобные проекты очень интересны. Со своей стороны государство может предложить им комфортные налоговые условия. Для этого и нужны ОЭЗ.

На Алтае есть крупнейший круглогодичный курорт «Манжерок», который построен на частные инвестиции. И его развитие будет продолжено.

В регионах России также при поддержке государства строятся быстровозводимые модульные гостиницы. В 2022 году участниками этой программы стали 20 регионов. Реализовано 174 проекта и создано более 3 тысяч новых номеров. В 2023-2024 годах предусмотрено порядка 19 млрд рублей, что позволит создать свыше 14 300 номеров. В 34 региона уже поступили средства на эти цели.

В Корпорации Туризм.РФ на разной стадии находятся около 90 проектов в 38 регионах. Общий объем инвестиций – более полутриллиона рублей, что даст нам 20 000 номеров.

По программе льготного кредитования строительства гостиниц под 3-5% в туризм привлечено более 400 млрд рублей инвестиций (кредитов – на 294 млрд рублей). В программу вошли 87 проектов по строительству 27,5 тысяч номеров.

На Дальнем Востоке в сфере туризма в общей сложности реализуется более 300 инвестиционных проектов по созданию отелей, туристских комплексов, баз отдыха, санаторно-курортных комплексов, глэмпингов, горнолыжных, этнографических, развлекательных парков и визит-центров. Лидерами по числу таких проектов стали Приморский край, Камчатский край и Сахалинская область.

Как и любой турист, стараюсь открывать для себя новые точки на карте страны. И всех к этому призываю! Фото: пресс-служба вице-премьера.

Если говорить о конкретных примерах, то в Приморском крае создан туристско-рекреационный кластер мирового уровня «Приморское Кольцо». В Хабаровске модернизирован горнолыжный комплекс «Холдоми». На Сахалине активно развивается территория опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», где работает одноименный курорт мирового уровня.

Один из ключевых проектов в области туризма создается на ТОР «Камчатка». Это - туристско-рекреационная зона «Парк «Три вулкана». В Бурятии строим глэмпинги вокруг Байкала, уже готовы почти 650 новых мест размещения. Несомненно, туристы по достоинству оценят и еще один проект – крупный Парк развлечений на острове Русский в Приморском крае.

Параллельно улучшается транспортная доступность региона – с использованием частных инвестиций возводятся аэровокзальные комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке. А благодаря Единой дальневосточной авиакомпании жители Дальнего Востока и туристы могут по доступной цене летать в самые удаленные точки края.

- Коснемся выездного туризма. За последние полтора года доступность поездок за рубеж резко снизилась по двум причинам – это подорожание авиабилетов и значительное ограничение круга стран, с которыми у нас налажено прямое авиасообщение. Есть ли возможность хотя бы частично решить эти проблемы? С какими государствами может возобновиться авиасообщения в обозримом будущем?

- Безусловно, транспортная доступность – одна из главных составляющих развития туристической сферы. В настоящее время у Российской Федерации налажено прямое регулярное и чартерное авиасообщение с более чем 30 странами. Прямые полеты – важный фактор для большинства туристов. Мало кто любит стыковки и пересадки, особенно семьи с детьми.

Поэтому сегодня совместно с Минтрансом России и Росавиацией прорабатываем вопрос расширения географии полетов, изучаем возможность запуска прямых авиарейсов со странами, которые были популярны до пандемии, но не возобновили с нами авиасообщение.

С 1 июля было запущено прямое регулярное авиасообщение с Кубой, которое отлично дополняет чартерные рейсы и пользуется популярностью у наших туристов. Такие вопросы прорабатываются с Индонезией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Мексикой и Иорданией. Рассматриваем и новые направления - Мьянма и ЮАР.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших любимых местах для путешествий.

- В России много прекрасных мест для отдыха – Краснодарский край, Байкал, Алтай, Дальний Восток – перечислять можно долго. В этом году летом отдыхал в Крыму.

Как и любой турист, стараюсь открывать для себя новые точки на карте страны. И всех к этому призываю!