Пять лет тюрьмы за три лайка: на Украине пенсионерке вынесли абсурдный приговор за реакцию на видео

Украинскую пенсионерку отдали под суд за лайк в российской социальной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старушка украла чайник. Какой-то дешевый чайник, ее поймали и начали судить.

Ой, простите, это другая старушка, в дореволюционной еще России, а тут на днях судили другую старушку, украинскую пенсионерку. Она, видите ли, мало того, что удумала пользоваться запрещенной в Незалежной соцсетью «Одноклассники» (за что в царстве неслыханного торжества демократии им. Зеленского уже можно отхватить тюремный срок), так еще и поставила там три лайка!!! Один под каким-то видеороликом нашей «Комсомольской правды» и еще под двумя другими. Говорят, настолько осмелела, что похвалила даже бойцов ДНР.

Спрашивается, на что она рассчитывала, имея 178 друзей в этой же сети и среди них преимущественно – украинцев. Которые видели все ее лайки и репосты. Она могла рассчитывать только на бдительность и свидомость своих сограждан, которые не преминули донести на пенсионерку. Но надеяться на гуманность украинского суда, который же не раз и не два отпускал на свободу убийц, украинских нацистов-насильников, просто изуверов, размахивающих над головами портретами Степана Бандеры. И пришел час расплаты! Кара судебная опустилась на ея голову с приговором – пять лет лишения свободы за 3 лайка. Ну и штраф – в переводе на наши деньги – немногим более 30 тысяч рублей.

Журналисты на Украине поспешили отметить, что судья совершил очень гуманный поступок – дал пенсионерке срок, близкий к минимальному. А мог бы раскрутитьь на всю катушку. Страшно подумать, а если бы она поставила 5 лайков, тогда что? Расстрелять с конфискацией. А дизлайк Зеленскому – репрессии до 7-го колена?

Частное лицо, в частной соцсети даже не высказало, а практически незаметно выразило свое частное же мнение, поставив значок большого пальца вверх, и этим самым вдруг совершило что? Государственную измену? Ну бред же, чистый бред сивой кобылы… Если не допустить один вариант – что Зеленский теперь уже и бабушек боится, уже и в них видит опасность своей власти. Зато Запад не устает притворяться, как он восхищен украинской демократией.

Право слово, даже в самодержавной царской России с таким предметом, как демократия, было получше, чем на нынешней Украине. Помните про ту, дореволюционную бабушку, которая украла чайник? Ее защищал знаменитый адвокат Плевако.

- Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек, - Плевако, рассказавший присяжным чуть ли не всю историй, в этом месте сделал паузу и продолжил. - Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Присяжные тогда единогласно оправдали ту подсудимую. Для нынешней на Украине ныне не нашлось ни таких адвокатов, ни нормальных судей, ни даже совестливых присяжных. Зато заклевать бабушек охотников вагон и маленькая тележка. А если по хорошему-то речь вести, то и всех этих «друзей», которые донесли на бабушку, надо бы отправить к ней за решетку. Просто за то, что пользовались запрещенной сетью. А откуда они тогда смогли узнать про ее преступление?

То-то.