В России завершился Единый день голосования 10 сентября 2023: предварительные результаты выборов

В России прошел единый день голосования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России прошел единый день голосования. Он затронул всего 85 регионов - почти все, которые есть в составе страны. Это были выборы совершенно разных уровней - где-то определяли кто будет градоначальником, где-то довыбирались депутаты в госдуму (например, в Липецкой области, Красноярском крае, в Карачаево-Черкесии и в Крыму), где-то руководителя региона.

Так губернатора или главу выбирали сразу в 21 регионе, в том числе и мэра Москвы (она является городом федерального значения). А в Ямало-Ненецком автономном округе руководителя выбирали голосованием в парламенте - там был переизбран действующий губернатор Дмитрий Артюхов. Да и в общем, ни в одном регионе избиратель не «прокатил» ни одного действующего губернатора.

НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ

Это пока предварительные итоги. Окончательные будут только во второй половине дня вторника. И дело не в том, что так долго будут считать бюллетени. Это требование главы ЦИК Эллы Памфиловой:

«Категорически не приемлемо, чтобы в понедельник кто-то подводил итоги. Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника», — заявила она на пресс-конференции, обращаясь к членам избирательным комиссий на местах.

А еще Элла Памфилова обратилась к международным наблюдателям, которые работали в России в Единый день голосования. Она поблагодарила их за смелость и желание объективно оценить ситуацию:

«Огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе, на прессинг и давление, вы ничего не побоялись. Вы – очень храбрые люди. Для вас важны правда, желание не поддаваться манипуляциям, увидеть все своими глазами, пообщаться с живыми людьми, понять их боль, их чувства, их судьбу, как высококлассным специалистам в электоральной сфере, откровенно и объективно делать выводы по этому поводу. Мы восхищаемся вашей храбростью, вашей смелостью и очень благодарим вас», - сказала Памфилова.

Рассказала глава ЦИК и про систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она отметила, что ее тестирование прошло в реальном режиме в преддверии президентской кампании. В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже заявил, что с завтрашнего дня партия начинает готовиться к президентским выборам, к которым надо подойти «максимально мобилизованно». В то же время Памфилова отметила, что на президентских выборах дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт.

Так голосовала страна Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МОСКВА ВЫБРАЛА СОБЯНИНА?

Тем временем замглавы ЦИК Николай Булаев уже поздравил с победой Мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам расшифровки онлайн-голосования он набирает больше 2 миллионов голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Леонид Зюганов.

В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку в столице: она составила 42,5%. При этом на выборах мэра в 2018 году явка была почти 31%. ВСего приняли участие в выборах без малого 3 миллиона 300 тысяч человек.