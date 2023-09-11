Катастрофа 11 сентября 2001 года: жуткая трагедия или искусная инсценировка

11 сентября 2001 года Америку сотрясла серия чудовищных терактов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чудовищные теракты, потрясшие Америку 11 сентября 2001 года, спустя два с лишним десятилетия успели обрасти изрядным количеством мифов и всевозможными теориями заговоров. Официальная версия, согласно которой самолетные тараны башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне совершили направленные Усамой бен Ладеном арабские террористы из «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация), яростно отбрасывается целым сонмом критиков как фальшивая. В организации трагедии винят высшее американское руководство и ЦРУ, к которым якобы примкнули крупные финансово-страховые компании. Объяснение такое: Белому дому нужен был мегаповод для того, чтобы развязать агрессию в Ираке и Афганистане, а заодно начать активную военно-политическую экспансию в огромном регионе, который американская элита окрестила Большим Ближним Востоком.

А посему, все, что случилось в тот роковой день - искусная постановка. Мол, никаких террористов не было, пустые лайнеры, ведомые по радиоприводу, поразили небоскребы ВТЦ, которые для верности якобы еще и взорвали с помощью заложенной заранее взрывчатки. А в Пентагон вообще ударила крылатая ракета.

Спорить о том, кто прав, можно бесконечно. Но как ни крути, и сегодня, в 22-ю годовщину со дня невиданной в США катастрофы, остаются несколько эпизодов, которые до сих пор не получили внятного объяснения. Остановимся на трех из них.

СПЕЦСЛУЖБЫ ВСЕ ЗНАЛИ?

Незадолго до трагедии один из негласных осведомителей ФБР в штате Флорида сообщил своему куратору о том, что несколько выходцев из Саудовской Аравии и других арабских стран занимаются на курсах в пилотной школе, где на симуляторах отрабатываются навыки вождения тяжелых «Боингов» (в США возможно и такое, были бы деньги). Странность заключалась в том, что ученики тренировались лишь в пилотировании лайнера в горизонтальном полете, совершенно не интересуясь взлетом и посадкой. Сотрудница ФБР, к которой поступил сигнал, передала информацию начальству, но дальше рапорт почему-то не пошел, осев в каком-то архивном досье. Она потом и поведала об этой истории журналистам.

Это действительно вызывает вопросы, потому что к тому времени в американской тюрьме уже долго томился пакистанский террорист Рамзи Ахмед Юсеф, осужденный за взрыв в 1993 году грузовика с тротилом в подземном гараже все того же Всемирного торгового центра (6 человек тогда погибли, более 1000 получили ранения). Так вот, в ходе следствия выяснилось, что этот пакистанец тоже планировал отправить своих людей получить сертификаты на управление самолетами, а затем в течение 48 часов захватить несколько пассажирских воздушных судов и обрушить их на заполненные тысячами людей стадионы в момент проведения там бейсбольных матчей.

Лишь после11 сентября выяснилось, что учениками флоридской пилотной школы были некоторые из тех самых арабов, что устроили теракты в роковой день, включая Абдула Аломари, который, как полагают, сидел за штурвалом одного из «Боингов», поразивших комплекс ВТЦ. Так что это - сокрушительный провал американских спецслужб или сознательное сокрытие намеченного плана?

Будучи в те годы собкором «Комсомолки» в Нью-Йорке, я видел, как президент Буш, стоя у дымящихся развалин ВТЦ, кричал в мегафон проклятья в адрес бен Ладена, а затем воздал хвалу «доблестным сотрудникам ЦРУ и ФБР». За что - за профессионально подготовленную провокацию? Достоверно известно одно - никто в американских спецслужбах не понес наказание за случившееся.

КТО ТАРАНИЛ ПЕНТАГОН?

Если удары «Боингов» по нью-йоркским небоскребам лицезрели все - кто воочию, кто по бесчисленным кадрам на ТВ, - то момент тарана Пентагона, видного отовсюду в Вашингтоне, почему то не зафиксировал почти никто. Хотя я помню, что в первые минуты после этого события американские телеканалы передавали свидетельства отдельных очевидцев. Один пожилой чернокожий вашингтонец бодро утверждал, что самолет пронесся почти над самой землей, сбил пару фонарей освещения и врезался в стену военного ведомства. Но потом все эти редкие свидетели куда-то исчезли. Да и сбитые столбы никто так и не показал. Не разглядели приближающийся лайнер и многочисленные видеокамеры, установленные в том районе. Лишь в объектив одной на секунду попал некий сигарообразный объект, на большой скорости летящий в десяти метрах над лужайкой. По размерам он явно уступал «Боингу» да и самолетных крыльев у него, похоже, не было.

Нестыковок много. Если принять на веру официальную версию, то террорист в кабине «Боинга», обучавшийся только на авиасимуляторе, ухитрился попасть в здание Пентагона не сверху, а на бреющем полете, что сумеет исполнить не каждый летчик-профессионал. При этом самолет шел над автомобильной дорогой, ширина которой меньше размаха его крыльев, а по бокам стояли те самые столбы с лампами освещения и дорожные указатели, которые совсем не пострадали...

Дальше - больше. Пролом в стене Пентагона оказался довольно скромным по размерам (в диаметре - метра четыре). Можно предположить, что при ударе крылья «Боинга» отломились. Но тогда на газоне перед зданием должны были остаться их обломки и вообще хоть что-нибудь от самолета. Но не было ровным счетом ничего. Как это объяснить с точки зрения законов о столкновении тел различной плотности, не понятно. Нет и ответа, куда исчезли двигатели «Боинга», сделанные из твердых материалов, - не нашлось ни одного фрагмента. Утверждается также, что в развалинах не обнаружили ни тел пассажиров, ни их багажа. В крыле здания, куда попал самолет, шел ремонт, военных там практически не было, пострадали лишь рабочие-строители. Не слишком ли много странностей? Объяснений так никто и не предоставил. А вот если предположить, что в штаб-квартиру военного ведомства США врезался не пассажирский лайнер, а специально пущенная в него крылатая ракета, картина начинает проясняться. Но и у этой версии пока тоже не появилось веских доказательств.

ЧЕТВЕРТЫЙ «БОИНГ» СБИЛИ?

Считается, что четвертый «Боинг» разбился в Пенсильвании 11 сентября после того, как несколько пассажиров попытались обезвредить захвативших его террористов. По версии следствия, угонщики держали курс на Вашингтон, намереваясь обрушить его на Белый дом или здание Конгресса, но после того, как в кабине началась свалка, были вынуждены спикировать в землю.

Однако, ряд американских телекомпаний сообщили, что когда уже стало известно о страшных событиях в Нью-Йорке и Вашингтоне, в небо были подняты истребители, пилоты которых якобы получили приказ сбивать любое воздушное судно, не подчиняющееся командам авиадиспетчеров. Возможно, такой приказ поступил и в отношении самолета, летевшего над Пенсильванией, после того, как он вместо того, чтобы следовать по маршруту в Сан-Франциско, вдруг резко отклонился на юг, в сторону столицы США.

В официальных отчетах утверждается, что лайнер врезался в землю и ушел на несколько метров в глубину. Мол, в месте падения раньше была шахта и грунт был мягким. Этим объясняется и небольшой размер воронки, и малое количество найденных фрагментов. Кстати, момент извлечения останков самолета из земли никто так и не показал. Почему?

Тем, кто считал, что «Боинг» был сбит в воздухе, возражали, что в этом случае обломки самолета были бы разбросаны на большой площади. Но я прекрасно помню фото в нью-йоркских газетах пару дней после трагедии, на которых была запечатлена длиннющая шеренга национальных гвардейцев, прочесывающих поле и перелесок в районе падения в поисках тех самых обломков. Однако чем завершились эти поиски - не сообщалось.

Еще одна странность: много говорилось о звонках пассажиров этого самолета своим родным. Верящие в теорию заговора полагают, что эти звонки были инсценированы. Якобы один из пассажиров заперся в туалете и по мобильнику связался с домом. Но на высоте 9 тысяч метров сотовая связь не работает. Позвонить, заплатив картой, можно было через спутник с так называемых аэрофонов, вмонтированных в спинки пассажирских кресел (многие американские самолеты уже тогда были оснащены такой системой). Однако содержание разговоров разнится: кто-то говорил, что террористы зарезали командира и стюардессу, другой кричал, что взорвалась бомба и в салоне дым. Все это могло быть и правдой, но тогда как стало известно, отчего именно рухнул «Боинг». Если допустить, что он действительно был сбит, то власти конечно будут хранить это в тайне. В противном случае политических издержек и, тем более, колоссальных судебных исков, не избежать.

Чем дальше уходит в историю 11 сентября 2001 года, тем больше будут спорить о причинах и подлинной подоплеке самого страшного теракта в новейшей истории. Как до сих пор ломают копья о том, кто же убил президента Кеннеди. Если мы и узнаем правду, то случится это, видимо, не скоро. Свои самые сокровенные тайны Вашингтон хранит под спудом десятки лет.